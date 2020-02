Contra o coronavírus

Matéria publicada em 12 de fevereiro de 2020, 21:56 horas

O deputado federal Alexandre Serfiotis (PSD) foi designado pelo presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia, para compor a Comissão Externa da Casa criada para acompanhar ações preventivas da vigilância sanitária relacionadas ao enfrentamento do novo coronavírus.

A Comissão é suprapartidária, e formada por dez parlamentares.

Até o momento o Ministério da Saúde não registrou qualquer confirmação de caso de coronavírus no Brasil, nem mesmo entre os brasileiros repatriados, vindos da China, que ora encontram-se em quarentena para observação e monitoração, na Base Aérea de Anápolis-GO.

Os órgãos competentes, e em especial a Vigilância Sanitária estão mobilizados para a possibilidade de a doença ser detectada em território nacional.

Entre as medidas tomadas está ainda a edição da Medida Provisória 921/2020, que abre crédito para o enfrentamento do Coronavírus.

Os recursos, da ordem de R$11,3 milhões, são destinados ao Ministério da Defesa e não ao Ministério da Saúde, porque trata-se de enfrentamento da emergência em saúde pública de caráter internacional.

O deputado Alexandre Serfiotis declarou que este “é um momento em que todas as instituições devem estar atentas e agindo em conjunto para evitar que o vírus se propague em nosso País”, e que dará prioridade ao trabalho da Comissão Externa até que a situação esteja sob controle.

Reforma

Previsto para chegar ainda este mês para a aprovação no Congresso, a Reforma Administrativa tem sido analisada entre os parlamentares. O assunto foi um dos temas da conversa entre o deputado federal Delegado Antonio Furtado e representantes da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais (FenaPRF), hoje (12/02), em Brasília.

Previsão

“A previsão é que a Reforma Administrativa seja apresentada na Câmara dos Deputados nos próximos dias. Temos uma preocupação muito grande com a forma como os servidores públicos serão tratados. Já há notícias de que se pretende diminuir direitos e garantias. Não podemos aceitar que a população e os servidores sejam prejudicados. As reformas são importantes, mas devem ser feitas de forma consciente”, alertou o parlamentar.

Dividida

De acordo com informações do Governo Federal, a Reforma Administrativa foi realizada em partes para a análise na Câmara dos Deputados. Tudo seria dividido entre a situação dos atuais servidores e novas regras para quem ingressar no serviço público a partir das mudanças.

Análise

“Temos que analisar e ficar atento as mudanças propostas. Já se falam em não mais existir, para os novos, a estabilidade e diminuir os salários daqueles que vão entrar. Não podemos criar servidores públicos de terceira categoria. Isso afetará a prestação do serviço para a população. Eu estarei vigilante para que não exista nenhuma quebra e nenhum prejuízo para a população e nem para os servidores. Setor público não é parasita. Somos nós que fazemos esse país andar. Como deputado e delegado que sou, vou me dedicar sempre a essa missão”, explicou o deputado Antonio Furtado.

Segurança

Na tarde desta terça-feira (11), foi realizada na Prefeitura de Piraí uma reunião que definiu o esquema de segurança para o Carnaval 2020. O secretário de Transporte e Gestor da Segurança, Marcelo Zacarias, apresentou para os representantes da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Conselho Tutelar, da empresa de segurança privada contratada, além dos servidores que participam da organização da folia como vai funcionar o trabalho durante a realização do carnaval em Piraí e nos distritos de Arrozal e Santanésia e no bairro do Varjão.

Produtiva

Marcelo Zacarias disse que a reunião foi produtiva e que o Município terá apoio dos órgãos de segurança para manter a tranquilidade durante a folia. A festa começa no dia 21, com o tradicional desfile da Banda do Rolo, na rua Barão do Piraí.

Parceria

“Foi uma reunião de alinhamento com as pessoas que vão estar trabalhando no carnaval. Como ocorre em todos os anos, a Polícia Militar e a Polícia Civil vão colaborar com o nosso Município com o objetivo de manter a tranquilidade durante os dias de carnaval”, comentou Marcelo.

União

O secretário de Cultura e Esportes, Rogério Nunes, acredita que a união do poder público será fundamental para garantir a segurança do carnaval de Piraí: “A segurança, através da integração da Polícia Militar, agentes de fiscalização da Prefeitura, das equipes de saúde, da segurança privada contratada para todos os dias do evento e do sistema de monitoramento do município é fundamental para garantir um carnaval com muita alegria e tranquilidade”, falou Rogério Nunes.