CPI funcionando

Matéria publicada em 2 de abril de 2020, 21:46 horas

O vereador Rodrigo Furtado instalou nesta quarta, após a sessão da Câmara Municipal, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) criada para apurar supostas práticas de corrupção que afetaram a imagem do Legislativo, envolvendo o vereador Paulo Cesar Lima da Silva, o Paulinho do Raio-X.

***

Num processo que corre na Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, Paulinho é acusado de tentativa de extorsão contra o prefeito Samuca Silva.

***

Rodrigo é o presidente da CPI, que tem como relator o vereador Sidney Teixeira, o Dinho (Patriota) e como membro o vereador Fernando Martins (MDB).

***

Rodrigo Furtado apresentou um cronograma detalhado com as ações que serão adotadas ao longo dos 60 dias de investigações.

***

A primeira delas, segundo o parlamentar, dará ênfase à análise dos documentos existentes e confrontação com as mídias e áudios divulgados pela imprensa.

Cópias

“Também vamos solicitar cópias da documentação de inteiro teor do processo judicial e das mídias e áudios juntados ao processo. A partir daí, vamos convidar ou convocar os supostos envolvidos no caso, testemunhas, informantes e o vereador que teve o mandato suspenso judicialmente, a partir de uma decisão da Justiça”, detalhou Rodrigo Furtado, acrescentando que o resultado pode levar à cassação do mandato.

Aliás…

… o vereador Carlinhos Santana disse na sessão do dia 01 de abril que espera que a CPI não se transforme em um “tribunal de inquisição”. Ele voltou a afirmar que é inocente.

Idas e vindas

A movimentação de vereadores de Volta Redonda entre partidos continua. Mas o vereador Jari Simão já bateu o martelo: continua no PSB, pelo qual se elegeu em 2016.

Enquanto isso, o secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, decidiu ficar onde está.

Não sai do governo para disputar eleições.

“Pules de dez”

Aliás, uma pessoa muito próxima do alto escalão do Palácio 17 de Julho comentou que os três nomes divulgados pelo DIÁRIO DO VALE como sendo futuros candidatos (América Tereza, Maurício Batista e Toninho Oreste) eram esperados. “São pule de dez”, disse, referindo-se um tipo de aposta com rendimentos menores, feita em cavalos que são tidos como favoritos nos respectivos páreos.

Bancos e idosos

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro protocolou, nesta quinta-feira (02), um projeto de lei pensando na situação dos idosos que são sozinhos e não sabem utilizar caixas eletrônicos, fazer transações bancárias via internet ou aplicativos e têm dificuldades auditivas, dificultando o uso do telefone para esse fim.

Dificuldade

O grupo está impedido de ser atendido na boca do caixa dos bancos públicos e privados em diversos municípios do estado, como na capital, por exemplo, em que a prefeitura publicou Decreto que veda o atendimento bancário nos guichês a maiores de 60 anos, nas agências privadas, enquanto durar a situação de emergência na saúde.

Restrição

Nas agências públicas, o atendimento também está restrito aos caixas eletrônicos e internet. “O que tenho visto é que muitos idosos foram prejudicados por essas regras pois são pessoas sozinhas e que não possuem conhecimentos técnicos e nem sequer tem acesso à internet para fazer determinadas transações ou instalar um aplicativo no celular, por exemplo. Há pessoas nessa faixa etária que não sabem usar os caixas eletrônicos e sempre dependeram de serem atendidas nos guichês. Como vão sacar dinheiro por telefone? Elas não podem movimentar suas contas, o que é absurdo”, pontuou o deputado.

Proposta

O projeto de lei busca contornar o problema gerado pela proibição de atendimento aos idosos a um tipo de serviço essencial, criando a obrigatoriedade da entrada irrestrita em bancos e casas lotéricas e atendimento prioritário em todos os guichês, seguindo as regras da Organização Mundial de Saúde de não aglomeração nas unidades.

Punição

A proposta prevê ainda que o descumprimento da lei acarretará na aplicação de multa no valor de R$ 20 mil a ser revertido para o Fundo Especial de Apoio à Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (FEPROCON), aplicada em dobro no caso de reincidência.