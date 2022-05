CRAS cadastra famílias do Parque Mambucaba

Matéria publicada em 9 de maio de 2022, 20:13 horas

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), do Parque Mambucaba realiza a partir desta terça-feira, dia 10, o cadastramento das famílias que vivem no Residencial Parque Mambucaba, na Rua Maria das Graças Toledo.

O objetivo é identificação dessas famílias e analisar a possibilidade de inserí-las em Programas Habitacionais. O cadastramento, que acontece das 9h às 16 horas, é a primeira ação da Prefeitura para o ordenamento da região.

A Secretaria Executiva de Assistência Social informou que os moradores devem apresentar no ato do cadastramento as cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade; CPF; comprovante de residência; certidão de nascimento dos filhos; certidão de casamento e comprovante de renda.

O CRAS Parque Mambucaba fica na Rua da Limeira, 96 e os atendimentos darão atenção especial às pessoas com deficiência e idosas, principalmente aquelas que recebem o Benefício de Prestação Continuada – BPC.

– Esta é uma ação prioritária a ser executada pela Secretaria Executiva de Assistência Social no bairro do Parque Mambucaba. Nosso objetivo é viabilizar o ordenamento da área e identificação do perfil socioeconômico das famílias que vivem naquela área – ressaltou o secretário executivo de Assistência Social, Heraldo Luís França.

Pelos animais

Em atendimento a uma indicação de autoria do vereador Sandro Ritton (União Brasil), o Hospital Veterinário Municipal agora conta com uma farmácia para oferecer os medicamentos receitados a cães e gatos. Com a benfeitoria, os tutores dos animais já podem retirar gratuitamente no local antibióticos, anti-inflamatórios, analgésicos e outros medicamentos para dar suporte ao tratamento.

Pioneira

Trata-se da primeira farmácia veterinária pública do país e, segundo Sandro Ritton, é uma importante conquista para a saúde animal em Resende. “Temos o orgulho de ter o primeiro hospital veterinário público da região, mas faltava a ele uma farmácia que permitisse a qualquer pessoa dar seguimento ao tratamento recomendado pelos veterinários. As famílias que não possuem condições de comprar os remédios de que seus cães e gatos precisam serão as principais beneficiadas”, avalia o vereador.

Local

A farmácia foi instalada onde funcionava uma antiga agência bancária. O local passou por intervenções como: pintura geral; troca de contrapiso; construção de alvenaria para separação dos medicamentos com a recepção; serviços elétricos; colocação de pisos em porcelanato e calçadas laterais; instalação de aparelhos de ar condicionado; entre outros serviços.

Destaque

Vale destacar que, além da implantação da farmácia veterinária, a indicação nº275/2021 solicita a ampliação da unidade. “O hospital teve muita aceitação e é bastante elogiado pelos tutores dos animais atendidos, mas tem enfrentado dificuldade para dar conta da grande demanda. A obra vai permitir o aumento do número de atendimentos e dar mais conforto a tutores, animais e funcionários”, aponta Sandro Ritton.

Dados

Inaugurado há quase 2 anos, o Hospital Veterinário Municipal é o primeiro da região Sul Fluminense e, apenas ao longo de 2021, registrou cerca de 35.500 atendimentos, além, de 3.800 internações, mil cirurgias, 6.700 exames de ultrassom e mais de 40 mil exames laboratoriais. O hospital funciona 24 horas por dia e fica na Estrada Resende-Riachuelo, próximo à Área de Exposições, no bairro Morada da Colina. Informações sobre o serviço podem ser obtidas no seguinte número: (24) 3354-3536.

Incentivos

A Comissão de Tributação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) promove audiência pública, nesta terça-feira (10/5), às 9h30, para debater dois projetos de lei que preveem regime diferenciado de tributação para a indústria. O 5.789/22 beneficia as empresas de transformação plástica. Já o 5.786/22 atende ao do setor de embalagem papel e papelão.

Ao vivo

A reunião será conduzida pelo presidente do colegiado, deputado Luiz Paulo (PSD), na sala 1.809 do Edifício Lúcio Costa (Alerjão), na Rua da Ajuda 5 – Centro. A audiência será transmitida ao vivo pela TV Alerj e no Youtube.

Projetos

De autoria do presidente da Alerj, André Ceciliano (PT), os textos preveem que os incentivos fiscais sejam concedidos até 31 de dezembro de 2032 e estabelecem alíquotas semelhantes às utilizadas por estados vizinhos.

Bom momento

“Atualmente, o momento da economia fluminense é extremamente favorável ao desenvolvimento do setor de transformação plástica, uma vez que com o início da operação do Polo Gaslub, no município de Itaboraí, haverá uma abundante oferta de gás natural e resinas plásticas, que são importante insumo utilizado pelo setor. A legislação permite a chamada ‘colagem’, ou seja, a possibilidade de adesão aos benefícios fiscais concedidos por outros estados da mesma região geográfica, a fim de evitar uma desleal guerra fiscal entre estados limítrofes”, esclarece Ceciliano.