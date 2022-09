Criminalidade em queda

Matéria publicada em 15 de setembro de 2022, 17:49 horas

O prefeito Rodrigo Drable recebeu em seu gabinete, na manhã desta quinta-feira, 15, o comandante do 5° CPA (Comando de Policiamento de Área) da Polícia Militar, coronel Marcelo Malheiros.

Eles comemoraram o 2° lugar em todo o estado na redução da criminalidade em Barra Mansa e em cidades da região.

Os dados são referentes ao segundo semestre de 2022 e foram divulgados pelo ISP (Instituto de Segurança Pública) do Rio de Janeiro.

Também participaram do encontro, o controlador-geral do município, Rodrigo Amorim, e o secretário de Ordem Pública, Capitão Daniel Abreu.

Redução de efetivo

“Apesar de termos enfrentado redução de efetivo, aposentadoria e licença médica por tratamento de saúde, o coronel Malheiros é um modelo de sucesso em ações de segurança pública defendidas pelo governador Cláudio Castro. Sua atuação é exemplar”, ressaltou o prefeito Rodrigo Drable.

Premiações

Há um ano e meio comandando a área de Batalhões da Polícia Militar responsáveis por Barra Mansa, Volta Redonda, Barra do Piraí, Resende, Angra dos Reis e Paraty, Coronel Malheiros coleciona premiações. Além de alcançar o segundo lugar em redução da criminalidade ao 5º CPA no primeiro semestre deste ano, ele conquistou a 1ª posição no ranking durante todo o ano de 2021.

Esforço

“Esses resultados são reflexos de muito estudo, análise de estatísticas, da mancha criminal, do comprometimento dos comandantes dos cinco Batalhões da PM envolvidos e de toda a tropa, que está na ponta da linha e faz o serviço acontecer. Aproveito para agradecer e também parabenizar o serviço executado por todos eles”, destacou.

Planos

Durante o encontro, Drable e Malheiros já planejaram novas ações a serem implantadas na cidade nos próximos meses. “Estamos articulando estratégias a serem implementadas especificamente em Barra Mansa, com vista a nos tornarmos um modelo de segurança pública no estado”, concluiu o prefeito.

Desbravamento

Teve início, nesta quarta-feira (14), o projeto “Desbravando a região das Agulhas Negras”, com 15 alunos do 9°ano do Colégio Municipal Dom Ottorino Zanon, em Penedo. Entre os objetivos está apresentar os principais pontos turísticos e culturais de Itatiaia e da região e ainda direcionar os estudantes para o curso de Turismo do IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro), suprindo a necessidade da região por guias que atuem no segmento turístico.

Museu

A primeira atividade foi uma visita ao Museu Finlandês Eva Hilden, onde a presidente do Clube Finlândia, Aime Virkkila, os alunos puderam conhecer um pouco da história da colônia, única do país e ainda mergulharam nos costumes e tradições dos finlandeses. No mesmo dia, o grupo passou por pontos turísticos naturais muito procurados em Penedo: as cachoeiras Três Bacias, Poço das Esmeraldas e Cachoeira de Deus.

Início

O encontro desta quarta-feira é o primeiro de sete previstos até o final do ano e inclui aula teórica na unidade escolar, além de atividades em campo para reconhecimento de áreas, incluindo uma visita à Embaixada da Finlândia, no Rio de Janeiro. Segundo o professor Ralph Rigotti, um dos idealizadores do projeto, a ideia é, provavelmente, ampliar a iniciativa no ano que vem, estendendo para Maromba e mais uma escola do Centro, que ainda não foi definida.

Parceria

O projeto é uma parceria da Prefeitura, por meio das Secretarias de Turismo e Educação, com o IFRJ (Instituto Federal do Rio de Janeiro).

Estágio

O Estado do Rio poderá ter um programa de estágio para os alunos de licenciatura das universidades estaduais. É o que estabelece o Projeto de Lei 726/19, de autoria dos deputados Samuel Malafaia (PL) e Waldeck Carneiro (PSB), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta quinta-feira (15/09). O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Locais

O estágio será realizado nas escolas de educação básica da rede pública vinculadas à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) ou à Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec). O estágio também será assegurado a estudantes com deficiência, observadas as especificidades de cada caso. O Poder Executivo regulamentará a norma através de decretos.