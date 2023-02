CSN tem novo Diretor Executivo de Siderurgia - Diário do Vale

Matéria publicada em 11 de fevereiro de 2023, 14:05 horas

O Diretor Executivo de Siderurgia do Grupo CSN, Milton Picinini, deixa o cargo na segunda-feira, dia 13.

***

Assume a posição o engenheiro metalúrgico Alexandre Lyra, ex-CEO da Vallourec.

***

Picinini estará à frente de novos desafios no Grupo CSN.

Currículo

Com 27 anos de experiência no setor siderúrgico, Alexandre Lyra é graduado em Engenharia Metalúrgica no Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro (IME-RJ), mestre em Ciências dos Materiais no Instituto Militar de Engenharia do Rio de Janeiro e doutor em Metalurgia pela Universidade Técnica de Aachen, Alemanha.

Aprovado

Em sessão extraordinária realizada na manhã desta sexta-feira, dia 10, os vereadores de Porto Real aprovaram por unanimidade e em regime de urgência especial, o Projeto de Lei nº 137/2023, de autoria do Poder Executivo, que confere reajuste no piso salarial dos agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate às endemias (ACE) da cidade, com o objetivo de adequar o vencimento dessas categorias ao piso nacional, fixado pela Emenda Constitucional nº 120/2022.

Valor

A proposta fixa o valor equivalente a dois salários mínimos para a categoria e também estabelece adicional de insalubridade de 20%, devido aos riscos inerentes às funções desempenhadas. Além da aprovação unânime em plenário, o texto original também recebeu pareceres favoráveis emitidos pelo jurídico da Casa e pelas comissões permanentes responsáveis pela análise.

Elogios

A aprovação do projeto e a valorização dos profissionais foi muito elogiada pelos vereadores que aproveitaram o momento para manifestar apoio à categoria, destacando a importância destes na promoção da saúde da família, nos serviços de vigilância epidemiológica e de combate às endemias, bem como na orientação de toda a população, principalmente durante a pandemia.

Presidente

“Assim que o projeto foi protocolado nesta Casa, logo agendamos a reunião extraordinária por se tratar de uma demanda de extrema relevância. Quero agradecer a todos os vereadores que se dispuseram a estar aqui nesta manhã e, principalmente, por aprovarem este reajuste mais que merecido. Estamos fazendo o que precisar ser feito. Garantindo um direito já previsto na Constituição e oportunizando melhores condições de vida para toda a categoria. Os agentes de saúde e de endemias desenvolvem um trabalho muito importante no nosso município e merecem essa valorização. Podem contar com a Câmara e que Deus abençoe a vida de todos”, comemorou o atual presidente da Casa, vereador Renan Márcio (PSD).

Tramitação

Agora, o projeto segue para sanção do chefe do Executivo, que terá o prazo de 15 dias úteis para transformá-lo em Lei. Vale ressaltar que haverá um efeito retroativo, considerando o pagamento do benefício a partir de janeiro de 2023.

Placa

A Prefeitura de Pinheiral recebeu a placa pela participação do Selo de Atendimento pelo Sebrae Rio de Janeiro. A certificação é em reconhecimento à qualidade de serviços de atendimento ao público.

Projeto

O selo de Atendimento é um projeto iniciado como piloto no ano passado pelo SEBRAE RJ, que começou a realizar as avaliações de algumas salas que aderiram ao projeto. As avaliações passam por etapas de questionários, atendimentos de clientes, entre outros.

Atendimento

Em Pinheiral, todos os servidores do CAE (Centro de Atendimento Empresarial), serão treinados para melhor atender aos usuários e isso não abrange apenas a Sala do Empreendedor, mas também a JUCERJA (Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro), AgeRio, REGIN e Sine (Sistema Nacional de Empregos), que vão passar por novas capacitações visando qualificar toda a equipe e melhorar cada vez mais o atendimento e o acesso à população.

Avalia

De acordo com o Secretário de Desenvolvimento Econômico, Júlio Barbosa, a cidade tem investido cada vez mais na capacitação e qualidade: “Em 2023, a gente traz a Sala do Empreendedor para dentro do CAE (Central de Atendimento Empresarial), que estamos inaugurando em breve no centro da cidade. Um novo espaço, uma nova sala, com espaço para treinamentos e palestras para melhor atender a equipe e a população. No ano de 2023, a nossa sala do Empreendedor mais uma vez faz a inscrição e adesão ao Selo de Atendimento SEBRAE RJ e vai trabalhar muito para uma premiação ainda melhor”, disse.