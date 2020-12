Data marcada

Matéria publicada em 9 de dezembro de 2020, 21:08 horas

A 131ª Zona Eleitoral de Volta Redonda vai diplomar os eleitos em 15 de novembro no dia 18 de dezembro.

***

A cerimônia será no plenário da Câmara Municipal, às 16 horas.

***

Para manter o distanciamento recomendado como forma de combate à Covid-19, a presença no evento será limitada.

***

Haverá transmissão ao vivo pelo Facebook da Câmara Municipal.

Lançamento

A Comissão de Direitos Humanos da Alerj lança, nesta quinta-feira (10/12), às 10h, site com balanço de suas atividades durante o período da pandemia. Foram cerca de 2.200 atendimentos, no período de abril a dezembro 2020, com destaque para pedidos de orientação relacionados ao auxílio emergencial (226), acesso a serviços de saúde (118) e 36 denúncias de “fake news” sobre o tema a crise sanitária. Com a necessidade do isolamento social os atendimento ocorreram por meio do “Zap da Cidadania”, via WhatsApp.

Serviço

O serviço está à disposição para orientar vítimas e testemunhas de violações dos Direitos Humanos ocorridas em todo o estado do Rio de Janeiro, com total sigilo e sem necessidade de o denunciante se identificar. A equipe de atendimento é preparada para receber denúncias com provas audiovisuais (áudios, vídeos e fotos) de violações dos Direitos Humanos e analisar todas as informações enviadas. Para evitar falsas comunicações, as provas audiovisuais são degravadas detalhadamente e todas as imagens são apuradas, a fim de verificar a veracidade das informações, assim como a materialidade daquela denúncia.

Checagem

Uma vez checada a informação, a equipe da CDDH busca comprovar a autoria da violação e definir os mecanismos legais de responsabilização do violador. Ao mesmo tempo, há o suporte à vítima, para alcançar a reparação. Nesse caso, há o encaminhamento da denúncia a órgãos públicos, como o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Convênio

O Zap da Cidadania é fruto de um convênio entre a Alerj e o Nossas, um laboratório de ativismo que, entre os anos de 2016 e 2019, desenvolveu o Defezap. Esta tecnologia foi cedida para uso da CDDH.

Selic

A Firjan entende que a manutenção da taxa básica de juros em 2% vai na direção correta. Ainda que existam fatores de risco que precisam ser considerados, a destacar o aumento persistente no nível de preços e a vulnerabilidade do arcabouço fiscal, a atividade econômica segue muito abaixo do potencial e as taxas de desemprego estão em níveis recordes.

Reformas

A federação reitera que sem reformas estruturais, como as propostas pela PEC Emergencial e pelas reformas tributária e administrativa, o ciclo de alta da taxa de juros ocorrerá antes do esperado. Além disso, é fundamental que o Congresso Nacional aprove reformas consistentes e efetivas, que de fato garantam a sustentabilidade das contas públicas. Caso contrário, a população continuará sendo penalizada com baixo crescimento econômico e elevado nível de desemprego.

Calamidade

O Estado de Calamidade Pública Financeira no Rio de Janeiro será prorrogado até 31 de dezembro de 2021. É o que estabelece o projeto de lei 3.355/20, dos deputados Luiz Paulo (Sem Partido) e Lucinha (PSDB), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quarta-feira (09/12), em discussão única. A medida será encaminhada para sanção ou veto do governador em exercício, Cláudio Castro.

Prazo

O Estado do Rio encontra-se em Estado de Calamidade Pública desde junho de 2016 e a vigência acabaria no dia 31 de dezembro deste ano. Por ter sido renovado, o Governo continuará permitido a não atender, temporariamente, aos limites de endividamento e de gastos com pessoal impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). A medida, no entanto, não isenta o Executivo de investir os percentuais mínimos definidos pelas Constituições Federal e Estadual em áreas como Saúde e Educação.

Motivo

“Considerando que o Poder Executivo negocia com a União a renovação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), torna-se indispensável a prorrogação do Estado de Calamidade Pública no âmbito da administração financeira”, justificou Luiz Paulo, que é presidente da Comissão de Tributação da Alerj.