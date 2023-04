De cara na porta - Diário do Vale

Matéria publicada em 6 de abril de 2023, 07:59 horas

Diretores dos Sindicatos dos Metalúrgicos do Sul Fluminense, junto com os sindicatos dos Engenheiros e Vigilantes de Volta Redonda, Metabase de Congonhas-MG e Portuários do Rio de Janeiro deram de cara na porta na sede da CSN, em São Paulo, nesta quarta-feira (5).

Motivo: foram entregar a pauta unificada de reivindicações para o acordo coletivo dos trabalhadores da Usina Presidente Vargas (UPV), sendo que, na verdade, deveriam protocolar o documento em Volta Redonda, como acontece há anos. A pauta já havia sido aprovada pela categoria.

Fontes ligadas ao DIÁRIO DO VALE garantem que os sindicalistas teriam sido ‘iludidos’ por interlocutores de que, em São Paulo, a pauta unificada seria aceita pela diretoria Coorporativa da CSN, por representar três categorias e abranger um maior número de trabalhadores. Engano.

“Esse tipo de erro atrasa as rodadas de negociações que ainda nem começaram. A data-base é maio e a discussão vai dar pano para manga”, disse a fonte.

Outro lado

Os sindicalistas disseram que durante o cadastro de identificação dos presidentes das entidades, o presidente da CSN, Benjamim Steinbruch, teria entrado no prédio da empresa, localizado Avenida Faria Lima, sem olhar para o lado.

Disseram que foram horas de espera. Nenhum funcionário da CSN São Paulo foi autorizado a receber e protocolar a pauta de reivindicações.

“Foi constrangedora a forma como a empresa nos tratou. A negociação não será fácil, mas não vamos desistir, pelo contrário, ganhamos mais força para seguir lutando por nós homens e mulheres de aço”, ressaltou Edimar Miguel, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Sul Fluminense. A disputa promete.

Haddad x Campos Neto

A sessão de debates temáticos para debater “Juros, inflação e crescimento” será no dia 27 de abril, às 10h. A data foi confirmada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, nesta terça-feira (4) durante sessão plenária. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estão na lista de convidados. O requerimento é de autoria do próprio Pacheco.

CPF no SUS

O deputado federal Júlio Lopes se reuniu com a ministra da Saúde, Nísia Trindade Lima na terça-feira (4) e pediu para que o CPF, número único de cada brasileiro, seja usado pelo SUS para melhorar a qualidade do atendimento prestado aos usuários. Lopes quer eliminar o número do cartão do SUS e passar a utilizar o CPF como documento único durante atendimento no maior sistema de saúde do mundo.

Moção em Porto Real

O vereador Diego Graciani (Cidadania) fez uma homenagem durante sessão da Câmara de Porto Real, na quarta-feira (5). As empresárias Andreia Rigueti e Alexsandra Carbone Rigueti, ligadas ao ramo da Construção Civil foram as homenageadas.

Pré-sal bate recorde

A produção no pré-sal em fevereiro foi de 3,268 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) e correspondeu a 78,1% da produção brasileira, maior percentual de participação já registrado. Foram produzidos 2,566 milhões de barris diários (bbl/d) de petróleo e 111,55 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d) de gás natural por meio de 136 poços. Houve aumento de 3,2% em relação ao mês anterior e de 15% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Também foi a maior produção já registrada nesse ambiente, superando a de outubro de 2022, quando foram produzidos 3,142 milhões de boe/d.

Aproveitamento do gás natural

Em fevereiro, o aproveitamento do gás natural foi de 97,4%. Foram disponibilizados ao mercado 49,40 milhões de m³/d e a queima foi de 3,81 milhões de m³/d. Houve redução na queima de 8,1% em relação ao mês anterior e aumento de 25,4% na comparação com fevereiro de 2022.

Campos e instalações

No mês de fevereiro, o campo de Tupi, no pré-sal da Bacia de Santos, foi o maior produtor de petróleo e gás, registrando 824,5 mil bbl/d de petróleo e 38,81 milhões de m³/d de gás natural. A instalação com maior produção de petróleo e gás natural foi a FPSO Guanabara, que produziu 178,776 mil bbl/d de petróleo e 11,45 milhões de m3/d de gás natural na jazida compartilhada de Mero.

Repasse

O Governo do Estado do Rio repassou nesta semana R$ 131 milhões para os 92 municípios fluminenses. O depósito feito pela Secretaria de Fazenda refere-se ao montante arrecadado no período de 27 a 31 de março. Os valores correspondem à distribuição de parte da arrecadação de Royalties do petróleo e dos tributos IPI, ICMS e IPVA às administrações municipais. O total depositado no mês de abril foi de R$ 131 milhões. Desde o início deste ano, ao adicionar as cotas-parte e os repasses relacionados às transferências federais e à receita diretamente arrecadada pelo Estado, os municípios receberam um total acumulado de R$ 3,8 bilhões.