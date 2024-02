De casa nova no Novo

O empresário Mauro Campos, que havia assumido a presidência do PL em Volta Redonda com pompa e circunstância, já levantou voo do ninho liberal.

***

Ele vai desembarcar no Novo.

***

O rompimento com o PL foi por causa da visita de lideranças liberais em âmbito estadual ao prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto.

***

Neto e Mauro são adversários políticos.

***

Com a saída de Mauro, o diretório do PL deve passar por nova mudança.

***

Existe a possibilidade de retorno do ex-presidente do diretório municipal, Antônio Cardoso.

***

Isso facilitaria o diálogo com o governo municipal, já que Neto e Cardoso são bons e velhos amigos.

Depois da tempestade

A Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Barra do Piraí informou que as aulas nas unidades escolares do município foram retomadas nesta segunda-feira (26). De acordo com o governo municipal, a única exceção é a Escola Municipal Manoel Fonseca, no Centro, que continua sendo utilizada como abrigo para seis pessoas da mesma família (dois adultos e quatro crianças), moradoras do bairro Caixa D’água, que estão desabrigadas por conta das chuvas que atingiram a cidade na ultima semana. A prefeitura também informou que essas pessoas estão sendo assistidas e recebendo todo o apoio do Gabinete de Crise.

Impacto

O Fórum da Alerj de Desenvolvimento Estratégico do Estado do Rio de Janeiro debaterá em reunião geral, a ser realizada nesta terça-feira (27/02), os impactos das chuvas de verão no crescimento socioeconômico do estado.

Hora e local

O encontro acontecerá às 10h, no auditório da Escola do Legislativo (Elerj), localizado no Edifício Lúcio Costa, sede do Legislativo Fluminense, na Rua da Ajuda, nº 05, no Centro, e poderá ser acompanhado ao vivo pelo Canal do Fórum no Youtube.

Resultados

Com a condução da 2ª vice-presidente da Alerj, deputada Tia Ju (REP), e do subdiretor-geral do Fórum, Frederico Lima, o evento também será utilizado para apresentar os resultados do trabalho realizado pelo grupo, em 2023.

Sugestões

Na ocasião, serão recolhidas sugestões de temas prioritários que deverão estar na pauta das oito Câmaras Setoriais ao longo do ano, trazidas pelos mais de 400 membros e presidentes das 70 entidades que compõem o Fórum da Alerj.

Convidados

Foram convidados para a reunião os representantes do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental (ABES), da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), da Federação do Transporte de Cargas do Estado do Rio de Janeiro (Fetranscarga), da Confederação Nacional de Municípios (CNM), do Sistema Fecomércio, e da Casa Fluminense.

Inteligência Artificial

O plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para a sessão desta terça-feira (27) a votação das regras para a eleição municipal de outubro, com destaque para a resolução sobre propaganda eleitoral, que deve disciplinar o uso de tecnologias de inteligência artificial (IA) nas campanhas.

Divulgação

No texto que deverá ser colocado em votação, a relatora, ministra Cármen Lúcia, propôs que a utilização de material “fabricado ou manipulado” por meio de IA somente seja permitido se a informação sobre o uso da tecnologia, for divulgada de forma “explícita e destacada”.

Conteúdo

Além disso, a norma traz vedações ao uso de qualquer “conteúdo fabricado e manipulado”, com fatos sabidamente não verdadeiros, ou gravemente descontextualizados, que possam causar danos ao equilíbrio da eleição.

Responsáveis

A minuta prevê ainda que os provedores de aplicações na internet são responsáveis pela implantação de medidas que impeçam a publicação de conteúdo irregular, que atinja a integridade do pleito.

Procedimento

A minuta sobre o tema foi divulgada em janeiro. Em seguida, foram realizadas audiências públicas obrigatórias, entre 23 e 25 de janeiro, na sede do TSE, para receber contribuições sobre as normas eleitorais. Os demais ministros estudaram as resoluções sobre as eleições durante o fim de semana.

Mudanças

Eles também podem sugerir mudanças. Em mais de uma oportunidade, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, defendeu punições para o uso de material manipulado por IA, fenômeno que classificou como “extremamente perigoso”.

Resolução

Os ministros do TSE devem votar, nesta terça, além da resolução sobre propaganda eleitoral, também as regras relativas ao Fundo Eleitoral, a pesquisas eleitorais, a auditorias e fiscalizações do pleito e a prestação de contas, entre outros temas. Com informações da Agência Brasil.