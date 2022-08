De moto em Volta Redonda

Matéria publicada em 19 de agosto de 2022, 17:47 horas

O candidato a deputado federal Hermiton Moura participa, neste sábado (20), de uma motociata.

***

A escolha do tipo de evento, popularizado pelo presidente Jair Bolsonaro, é uma demonstração da preferência de Hermiton, bolsonarista “de primeira hora”.

***

Os horários (concentração às 06h:22min, saída às 07h:22min e chegada às 08h:22min) são referência ao número do partido que abriga as candidaturas do presidente e de Hermiton.

Encontro

A Aciap-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) realiza, no próximo dia 25 de agosto, mais uma edição do projeto Encontro de Mulheres.

Controle

O evento acontece às 7h30, no auditório da entidade, com o tema “Finanças para Empreendedoras – Como controlar seu dinheiro para crescer seu negócio”, apresentado pela mentora financeira Renata Freitas. A inscrição para o evento é gratuita e pode ser feita pelo Whatsapp (24)98129-8862 ou pelos números (24) 3323-4861 e (24) 2106-1077.

Iniciativa

O projeto Encontro de Mulheres é uma iniciativa da Aciap-BM que tem por objetivo reunir mulheres para discutir diferentes assuntos, como negócios, empreendedorismo, economia, mercado de trabalho, inteligência emocional, entre outros.

Intenção

– Nossa intenção é promover uma interação entre mulheres que atuam em diferentes setores para a troca de ideias e experiências e trazer também palestras com temas atuais e pertinentes ao seu dia a dia – explicou a vice-presidente da entidade, Fernanda Moysés.

Importância

Denyse Singulani, ex-presidente da casa e membro do Conselho Superior, ressaltou a importância do tema. “O planejamento financeiro é um passo muito importante para quem tem ou quer ter um negócio. Este encontro será uma boa oportunidade para obter conhecimento e tirar dúvidas sobre o assunto”, concluiu ela.

Apresentação

A mentora financeira Renata Freitas conta que em sua apresentação abordará assuntos como mudança de mentalidade, organização e planejamento financeiro. “Haverá também algumas dinâmicas, com o intuito de trazer o público para mais perto e fazer com que as mulheres participem e tirem suas dúvidas”, explicou Renata.

Importância

Segundo ela, embora seja de interesse geral, o tema é importante, principalmente, para mulheres que estão começando o seu negócio ou que já tenham seu próprio empreendimento, mas ainda têm dúvidas sobre como controlar o dinheiro e ter um planejamento financeiro adequado. Renata afirma que o objetivo da palestra é conscientizar as mulheres do quanto é importante o controle e o planejamento financeiro, para que elas possam utilizar o dinheiro de forma inteligente fazendo com que sua vida pessoal e profissional cresçam exponencialmente.

Essencial

– Eu sempre falo que saber sobre finanças pessoais já não é mais importante no mundo atual, é simplesmente essencial. Saber para onde está indo e para onde tem que ir o seu dinheiro é a forma mais correta de chegar onde você deseja. Além de dar direção, também proporciona para as mulheres o poder de decisão, ou seja, não é o dinheiro que diz o que deve fazer, quem dita as regras para onde ele tem que ir é a mulher. Já não existe mais ansiedade, medo ou infelicidade, porque o planejamento financeiro, ou seja, a base da pirâmide, está controlada – destacou ela.

Palestrante

Especialista em Finanças Pessoais e Investimentos, Renata Freitas iniciou sua jornada como investidora em 2018. “Entre muitos erros e acertos desenvolvi uma metodologia única de ensino que me fez ter sucesso nos investimentos e chegar à tão sonhada liberdade financeira. Foi então que decidi ajudar outras mulheres a terem uma relação melhor com o dinheiro e conseguirem ter sucesso também”, conta.

Ela conta também que, durante esses quase quatro anos, já ajudou muitas mulheres em mais de cinco países diferentes. “Meu diferencial é mostrar que elas são capazes de administrar o próprio dinheiro independente do quanto ganham”, concluiu.