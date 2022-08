De óculos novos

Matéria publicada em 26 de agosto de 2022, 17:10 horas

Mais 60 moradores de Barra Mansa receberam óculos desenvolvidos e entregues gratuitamente pela ‘Fábrica de Óculos’, localizada no pátio da Prefeitura, no Centro.

A entrega foi realizada na manhã desta sexta-feira, 26, pelo gerente da unidade, Joel Valcir Pereira, juntamente com o secretário de Governo, Fanuel Fernando; a coordenadora do Centro de Especialidades Médicas (CEM), Maria José Carvalho Valente; a fiscal da merenda escolar, Rita Chiesse; o gerente de Relações Comunitárias, Vicente Reis; e a vereadora Luciana Alves.

Um dos beneficiados pelo projeto foi o morador do bairro Santa Maria II, Luís César da Silva.

Constrangimento

Ele relatou que a falta dos óculos já o levou a passar por situações constrangedoras. “Certa vez, à noite, precisei pegar ônibus de Volta Redonda para Barra Mansa. Por conta da dificuldade de enxergar, fiz sinal para um veículo errado, com isso comecei a parar todos os ônibus para perguntar qual o destino. Acabei tomando bronca de vários motoristas que não entenderam a minha situação. Agora, com os óculos, não vou mais precisar passar por isso”, desabafou o morador.

Teste

Carlos Roberto Pinto, do bairro Vila Nova, levou para casa dois óculos, o dele e o da esposa. Assim que recebeu, já testou e elogiou a qualidade. “São ótimos! Saio daqui hoje enxergando muito melhor”, comemorou.

Números

O gerente da Fábrica, Joel Valcir, destacou que desde a criação do projeto, em 2019, mais de seis mil unidades já foram entregues à população. “Antes da implantação foi feita uma pesquisa e foi verificada a dificuldade dos estudantes em sala de aula e dos idosos no dia a dia. Então esse trabalho não é gasto, é investimento. Estamos oferecendo qualidade de vida aos munícipes”, pontuou.

Requisito

Para ter acesso ao projeto, as pessoas precisam passar por atendimento no CEM. “O que realizamos aqui é uma continuidade do serviço oferecido pelo Centro Médico (ao lado da UPA Centro). Sempre recebemos pessoas que vem direto aqui querendo os óculos, mas para ter o acesso ao projeto é preciso passar pela triagem e consulta com oftalmologista. Já aconteceu da pessoa achar que precisa de óculos, quando na verdade o problema dela era cirúrgico. Por isso a importância de sempre passar pelo especialista”, ressaltou o gerente da Fábrica de Óculos.

Atendimento

“Aqui nós só atendemos as pessoas dentro dos requisitos, que é estudantes da rede municipal de ensino e idosos de baixa renda partir dos 60 anos, além de pessoas assistidas pelo Cemae (Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado), Secretaria Assistência Social e Direitos Humanos e Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), todos moradores do município”, acrescentou Joel Valcir.

Relevância

Representando o prefeito Rodrigo Drable, o secretário de Governo destacou a relevância do trabalho realizado por Barra Mansa. “Esse é um dos projetos mais importantes para o nosso prefeito, que faz questão de acompanhar todo o trabalho que é motivo de orgulho para ele e todos nós. A ‘Fábrica de Óculos’ se tornou uma referência para a nossa região, sempre recebemos representantes de municípios vizinhos para conhecer o trabalho que é realizado e replicar o projeto”, concluiu Fanuel Fernando.

Cancelamento

Empresas de telefonia agora são obrigadas a disponibilizar opções de cancelamento de contratos ou troca de plano de serviços nos aplicativos de atendimento ao consumidor. É o que determina a Lei 9.813/22, de autoria do deputado Anderson Moraes (PL), que foi sancionada pelo governador Cláudio Castro e publicada no Diário Oficial desta sexta-feira (26/08).

Informações

O consumidor deverá ser informado sobre os custos adicionais ou reduzidos com a referida troca de planos, assim como dos serviços que deixarão de ser prestados após o cancelamento. O ressarcimento ou bônus de valores pagos antecipadamente deverá ser garantido. A norma não altera as respectivas multas e demais condições contratuais, tratando-se de medida para facilitar a resilição contratual pelo consumidor e possibilidade de migração entre os planos ofertados pela respectiva operadora.