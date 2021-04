De olho na vacina

Matéria publicada em 8 de abril de 2021, 20:22 horas

O deputado federal Delegado Antonio Furtado participou, nesta quinta (08/04), de uma reunião, em Brasília, com líderes humanitários com relacionamento com a empresa AstraZeneca que anunciaram a possibilidade da liberação de 100 milhões de doses da vacina.

***

“Tenho trabalhado para ajudar o Brasil como um todo. Com essa nova remessa de vacinas seria possível imunizar completamente quase 25% da população. Só no Rio de Janeiro são 17 milhões de pessoas e apenas 2,2% receberam as duas doses. Conseguir essa liberação de vacinas, emergencialmente, é extremamente necessário para conter o avanço do Covid-19 e garantir a imunização para os mais vulneráveis, como é o caso de idosos, profissionais da saúde, além dos profissionais de segurança pública e da educação”, explicou o parlamentar.

***

Essas doses chegariam ao  20 dias após o fechamento do contrato entre o Governo Federal e a empresa, vindas dos Estados Unidos. Para ser formalizado, é necessário o Ministério da Saúde enviar uma carta de intenções para celebração do contrato.

***

“Estamos muito esperançosos que seja possível fazer esse acordo e fechar o contrato com a empresa AstraZeneca para o envio das vacinas dos Estados Unidos. Ter 100 mil doses em 20 dias é dar agilidade no processo de vacinação no Brasil e garantir que o grupo prioritário seja imunizado e, certamente, estancar o avanço da doença”, destacou o deputado.

***

A tentativa de aquisição das 100 milhões de doses da vacina AstraZeneca recebeu o apoio da ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, que se comprometeu a ajudar a mobilizar o Ministério da Saúde para a liberação do imunizante para o Rio de Janeiro.Â

***

“Encontrei com a ministra Damares Alves na Comissão em Defesa da Pessoa Idosa e, além de falar sobre ações de enfrentamento aos casos de violência e maus tratos ao idoso, conversei sobre a possibilidade da liberação de novas doses da vacina e recebi o apoio na tentativa de mobilizar o ministério da saúde para essa causa. Esse é o nosso compromisso, acelerar a imunização para que todos os brasileiros tenham acesso à vacina”, afirmou o deputado federal Delegado Antonio Furtado.Â

Prioridade para limpeza urbana…

O vereador Walmir Vitor (PT) conseguiu a aprovação de dois requerimentos, na sessão de terça-feira (6), por unanimidade, para que a prefeitura priorize a vacinação contra a Covid-19 de dois segmentos de profissionais. Um deles são os trabalhadores da limpeza urbana, que envolve motoristas, coletores de lixo, varredores e fiscais da limpeza urbana.

… e para vendedores de medicamentos

Além deles, Walmir pediu prioridade para os vendedores de produtos farmacêuticos, propagandistas e vendedores externos. Segundo o parlamentar, essa categoria está diretamente em contato e expostos ao contágio. “Entendemos que essas classes estão em risco constante todos os dias e precisam de proteção. Os coletores estão sempre expostos para deixar a cidade limpa. Nossos requerimentos visam priorizar também aqueles que são linha de frente e essenciais para manutenção da saúde humana”, ressaltou Walmir.

Tramitação

Os requerimentos agora seguem para análise do Executivo. A esperança do parlamentar é que o pedido seja abraçado pela prefeitura e o público seja imunizado quanto antes.

Defesa de animais

Proposta aprovada pela Câmara Municipal, de autoria do vereador Fábio Lucas (Avante), sugere à Prefeitura a implantação de uma secretaria de Proteção e Defesa dos Animais. O parlamentar entende que, criado o órgão, ele seja responsável por abrigar, planejar e promover a política pública em favor dos animais em Resende. O trabalho funcionaria em coordenação com outros órgãos do município, promovendo ações como controle populacional, atendimento clínico, educação e conscientização na defesa dos animais, proteção e abrigamento, além do combate aos maus tratos.

Justifica

Para Fábio Lucas, sua indicação se alinha bem à s iniciativas já aplicadas pela administração municipal, no que se refere aos cuidados com os animais. “Nossa cidade conta com outras importantes ações neste sentido, como hospital veterinário, implantado mais recentemente; e Centro de Controle de Zoonose. Daí a importância de se criar esta nova secretaria, uma vez que a secretaria de Saúde se encontra sobrecarregada”, avalia o vereador.

Tributação especial

O Governo do Estado ficará autorizado a conceder um regime tributário especial de ICMS aos municípios de Itaboraí, Nova Iguaçu e Magé, nos termos da Lei 6.979/15, desde que respeitadas as determinações do Regime de Recuperação Fiscal (RRF). A previsão é do projeto de lei 1.119/15, que foi aprovado em discussão única pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta quinta-feira (08/04). A norma segue para sanção ou veto do governador em exercício, Cláudio Castro. O projeto é de autoria dos ex-deputados Renato Cozzolino e Dr. Sadinoel.

Regulamentação

O regime tributário seguirá as disposições do Decreto 46409/2018 e da regulamentação estabelecida pela Lei 8.481/19. Os municípios enquadrados na norma têm direito ao diferimento do ICMS nas seguintes operações: importação, aquisição interna e aquisição interestadual de máquinas, equipamentos e peças, além da importação e aquisição interna de matéria-prima e outros insumos destinados ao seu processo industrial.

ETE

No último fim de semana, a Prefeitura, por meio das Secretarias de Meio Ambiente e de Obras e Serviços Públicos, realizaram um reparo emergencial na ETE – Estação de Tratamento de Esgoto, localizada em Maringá, por causa de um entupimento na tubulação.

Mobilização

De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Vladir Fernandes Sil, equipes se mobilizaram e conseguiram solucionar o problema: “Por causa dos últimos temporais na região, a rede que leva o esgoto para a estação foi assoreando. A terra entra nas galerias e vai entupindo. A bomba estava acionada mas com a tubulação entupida, parou de funcionar. Procuramos diversas alternativas e junto com a secretaria de Obras, trabalhamos incansavelmente para desentupir a rede. No início dessa semana, o trabalho emergencial foi concluído”, relatou.

Manutenção

O secretário acrescentou ainda que em parceria com a secretaria de Obras e Serviços Públicos, as manutenções são realizadas periodicamente, com foco em melhorias constantes, mas que é necessário um trabalho a médio prazo para melhorias mais efetivas. Para isso, a secretaria de Meio Ambiente está realizando um amplo estudo para reformar a ETE.