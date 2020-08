De olho na vacina

Matéria publicada em 11 de agosto de 2020, 20:30 horas

“Estou muito confiante de que tenhamos em poucos meses uma vacina para imunização da população contra a Covid-19”.

***

As palavras são do deputado federal Alexandre Serfiotis (PSD) e a sua confiança dá-se em razão das últimas ações realizadas visando atingir esse objetivo.

***

Uma delas ocorreu na quinta-feira, dia 05, quando o Governo Federal editou medida provisória liberando aproximadamente R$2 bilhões a serem destinados à Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para aquisição de lotes da farmacêutica AstraZeneca e a transferência de tecnologia da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, no Reino Unido.

***

Segundo Serfiotis, o acordo prevê a compra de 30,4 milhões de doses do ingrediente farmacêutico ativo (IFA) ainda durante os estudos clínicos, para processamento final e controle de qualidade, a aquisição de mais 70 milhões de doses do IFA e a absorção total da tecnologia pela Fiocruz.

***

“Sem dúvida, é uma grande notícia para a sociedade brasileira, que aguarda ansiosa por uma vacina. As medidas provisórias são normas com força de lei editadas pela Presidência da República em situações de relevância e urgência, como é o caso desta, por causa da pandemia da Covid-19. Elas precisam ser apreciadas posteriormente pelo Congresso Nacional para se converterem definitivamente em lei ordinária. No que depender da Câmara dos Deputados, não faltarão esforços e eu, como parlamentar, apoiarei incondicionalmente a sua aprovação”, explicou.

Participa

O deputado, aliás, tem participado ativamente das ações. No dia 28 de julho, ele fez parte de uma comitiva composta por 16 membros da Comissão Externa do Coronavírus da Câmara dos Deputados, durante visita à Fiocruz. “Foi uma grande oportunidade para conhecer mais de perto as ações desenvolvidas pela fundação, em parceria com o Ministério da Saúde, especialmente neste momento, no combate à pandemia da Covid-19. Conheci o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) e a Unidade de Apoio ao Diagnóstico da Covid-19 e conversei com pesquisadores e técnicos”, informou.

Recomenda

Enquanto a vacina não fica pronta, Serfiotis voltou a pedir à população que intensifique as medidas de prevenção, como uso de máscaras, lavar as mãos com sabão e evitar aglomerações. “Não nos é permitido relaxar em nenhum momento, por isso, cada cidadão deve fazer a sua parte. Por outro lado, cabe ao Poder Público, especialmente o municipal, que está mais perto da população, desenvolver ações de prevenção e de tratamento, como testes em massa e disponibilidade de leitos de UTI e de respiradores, bem como de medicamentos e de equipamentos de proteção individual para profissionais da saúde”, concluiu Alexandre, que, por ser médico, conhece muito bem do assunto.

LDO

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, nesta terça-feira (11/08), o projeto de lei 2.397/20 (PLDO), de autoria do Poder Executivo, que determina as diretrizes orçamentárias para o governo produzir o orçamento estadual de 2021. A medida estima que o Estado do Rio tenha receitas totais de R$ 53,8 bilhões e despesas de R$ 81,1 bilhões. A previsão é que o resultado nominal estadual no ano que vem, incluindo os juros e variações monetárias, seja de déficit de R$ 26,09 bilhões. O texto seguirá para o governador Wilson Witzel, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Dificuldade

Na justificativa do projeto, o governador pontuou que o próximo ano será difícil para o estado e que considerou, ao elaborar a proposta, os efeitos da crise decorrente da pandemia da covid-19, que agravam a atual situação orçamentária do Rio. A Fazenda Estadual também não levou em conta ainda a prorrogação do Regime de Recuperação Fiscal (RRF), que suspendeu o pagamento da dívida do estado com a União nos últimos três anos. O prazo do regime vence em setembro deste ano e a União precisará dar aval que o plano seja renovado por igual período.

Comissão de Orçamento

Durante os meses de maio e junho, os parlamentares da Comissão de Orçamento da Alerj, presidida pelo deputado Márcio Canella (MDB), analisaram em diversas reuniões a proposta original do Executivo. O texto também foi amplamente debatido em plenário, não sendo votado em junho para que os deputados não tivessem recesso durante a pandemia de coronavírus e votassem projetos importantes para o estado. Os integrantes da Comissão de Orçamento emitiram parecer ao texto original, incluindo 607 emendas parlamentares, 72,69% das 835 modificações propostas pelos deputados.

Alteração

A principal alteração incorporada pela Comissão de Orçamento foi a inclusão da relação entre a Dívida Consolidada Líquidas e da Receita Corrente Líquida, para mostrar o real cenário de endividamento estadual para os próximos três anos. Segundo o texto, a dívida deverá atingir 338,6% da receita corrente em 2021, com valor total estimado em R$ 221,4 bilhões. Além disso, os restos a pagar – com despesas obrigatórias legais e constitucionais – em janeiro de 2020 estavam na casa de R$ 15 bilhões. Os dados foram fornecidos pela Secretaria de Estado Civil e Governança no mês de junho e incorporados ao projeto da LDO após pedido dos integrantes da Comissão de Orçamento e do deputado Renan Ferreirinha (PSB), presidente da Comissão de Economia da Alerj.