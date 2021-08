De olho no TSE

Matéria publicada em 9 de agosto de 2021, 19:25 horas

O vereador Jari depende de uma decisão do TSE para assumir uma cadeira na Alerj.

***

Caso a instância máxima da Justiça Eleitoral decida que o deputado estadual Rubens Bomtempo terá o registro de candidatura deferido e assumirá a prefeitura de Petrópolis, Jari poderá fazer as malas rumo à capital.

***

O processo de Bomtempo começou a ser julgado no dia 3 de agosto, mas a decisão foi interrompida por um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes.

***

Na imprensa de Petrópolis, o que se vê é muita cautela: não há apostas em nenhum resultado.

Intolerância

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), que investiga casos de intolerância religiosa no estado, se reúne nesta terça-feira (10/08) para nova reunião com representantes religiosos e dos direitos humanos. O encontro será às 10h30 e transmitido ao vivo pela TV Alerj.

Combate

“Voltamos com os trabalhos da CPI para ouvir representações religiosas e de defesa dos cidadãos. Aos poucos, estamos conseguindo mapear políticas públicas essenciais para o combate ao racismo religioso”, declarou a deputada Martha Rocha (PDT), presidente da comissão.

Convidados

Foram convocados todos os integrantes da CPI para o encontro, que contará a participação dos seguintes convidados: Júlio José Araújo Júnior, Procurador Regional dos Direitos do Cidadão; Dr. Luiz Eduardo Oliveira, presidente do Conselho Estadual dos Direitos do Negro (Cedine); e Dr. Manoel Antônio Ribeiro, pastor e presidente da Assembleia de Deus da Cidade Nova (Adecin).

Base para Samu

Uma indicação aprovada nos últimos dias pela Câmara Municipal propõe a implantação de uma base do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) em frente ao Parque de Exposições Francisco Fortes Filho. O pedido foi feito pelo presidente da Casa, vereador Reginaldo Engenheiro Passos (Podemos), sob o argumento de que a base mais próxima do serviço fica distante de alguns dos bairros mais populosos da cidade.

Justifica

“Com a instalação de base do Samu nesse local estratégico, será possível atender com mais rapidez a chamados na Região da Grande Alegria, no Manejo, na Alvorada, na Liberdade e na Região Leste da cidade”, aponta. Vale destacar que a base mais próxima do serviço é no Paraíso, afastado desses bairros.

Importância

O parlamentar destaca a importância da prestação rápida de socorro na recuperação dos pacientes. “Em se tratando de atendimentos de casos de urgência e emergência, é fundamental atender e estabilizar a situação do paciente, bem como garantir que ele chegue ao hospital o quanto antes. Sabemos que a demora em chegar até o paciente nesses casos pode levar à morte”, alerta o presidente da Câmara.

Como funciona

O atendimento do Samu começa a partir do chamado telefônico para o número 192 e as ambulâncias, segundo informações do Ministério da Saúde, devem ser distribuídas estrategicamente, de modo a otimizar o tempo-resposta entre os chamados da população e o encaminhamento aos serviços hospitalares de referência. Ainda de acordo com o ministério, a prioridade é prestar o atendimento à vítima no menor tempo possível, inclusive com o envio de médicos conforme a gravidade do caso.

Casos

Dentre os casos em que é recomendável chamar o Samu estão: ocorrência de problemas cardio-respiratórios; envenenamento; queimaduras graves; na ocorrência de maus tratos; em trabalhos de parto em que haja risco de morte da mãe ou do feto; tentativas de suicídio; crises hipertensivas e dores no peito de aparecimento súbito; acidentes/traumas com vítimas; afogamentos; choque elétrico; suspeita de Infarto ou AVC; e transferência inter-hospitalar de doentes graves.