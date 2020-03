Matéria publicada em 2 de março de 2020, 21:35 horas

Maicon Fagundes não é mais presidente do PSDB de Barra Mansa.

***

E o partido não faz mais parte da coligação de cinco agremiações que busca uma candidatura de consenso contra a reeleição de Rodrigo Drable em outubro.

***

O próprio Maicon afirmou que um acordo feito entre Drable e a presidência estadual do PSDB definiu que o partido vai apoiar a reeleição do atual prefeito.

***

Resultado: Maicon e seu grupo pularam fora da legenda de mala e cuia.

***

Eles têm um mês para acharem outro partido, se quiserem participar como candidatos da eleição em outubro.

Mep

Começa nesta segunda feira, dia 2, a jornada dos novos vestibulandos do pré-vestibular do Mep(Movimento Ética na Política), a serem classificados definitivamente.

Inscritos

De acordo com o secretário geral do Mep, José Maria da Silva, Zezinho, das 90 pessoas inscritas de forma presencial, 76 com documentação completa serão acolhidos na Comunidade Eclesial Santo Antônio, no bairro Niterói, local cedido para os programas educacional, sociopolítico e inter-religioso do Mep.

Espaços

A 21ª turma a ser classificada para o pré-vestibular cidadão 2020 estudará em dois espaços – Núcleo Niterói, na sede do Movimento e Núcleo Retiro, na sede da Sociedade São Vicente de Paulo, na Avenida Ceará, lembrando que não há mais vagas! Talvez no segundo semestre.

Início

As aulas iniciam com a Semana de Sensibilização, entre os dias 2 a 6 de março, período em que os inscritos conhecerão a filosofia pedagógica da ‘Escola Mep’, e optarão para seguirem ou não no curso.

Processo

O processo inclusivo é realizado de forma dinâmica e participativa com preleções e palestras de conselheiros (as) do Movimento, religiosos, especialistas das áreas de educação, assistência social, medicina, operadores do direito, ligados à Defensorias Públicas -Promotoria de Justiça, e também depoimentos de ex-alunos e animação cultural. Onde o foco será a consciência cidadã humanitária – Informou a equipe pedagógica.

Redação

No processo de acesso para fechamento da nova turma, os candidatos (as) farão ainda redação focando temas relativos à politica municipal cidade. “Há uma corrida para os estudos de muitos, tanto que 60% das pessoas inscritas estão fora da escola de 1 até 20 anos”, revelou o conselheiro Davi Souza.

Prevenção

Em meio às enchentes que vêm atingindo o estado do Rio de Janeiro, uma solicitação aprovada nos últimos dias pela Câmara Municipal de Resende visa prevenir o problema na cidade. O vereador Jorginho (Republicanos) é o autor da indicação à Prefeitura para que seja feito o desassoreamento urgente do Rio Paraíba do Sul, no trecho entre a ponte do Rio Sesmarias e a ponte Tácito Viana Rodrigues, no Centro.

Assoreamento

O parlamentar alerta para o acúmulo de resíduos e solo no rio. “A situação atual do Paraíba dificulta o escoamento da água e favorece alagamentos em períodos de chuvas fortes, podendo causar – além de transtornos – prejuízos à população”, aponta jorginho. Vale destacar que, há cerca de 15 dias, a Defesa Civil do município enviou um alerta à unidade regional sobre o aumento do nível do Rio Paraíba e a possibilidade de alagamentos em pontos como o Centro da cidade.

Transbordou

No início de fevereiro, o Rio Sesmaria – afluente do Paraíba – transbordou no bairro Parque Ipiranga, em Resende, mas não chegou a atingir os imóveis ali localizados. “Os trabalhos de desassoreamento são fundamentais para impedir que os rios transbordem novamente, lembrando que, em muitas ocasiões, pontos comerciais, residências e até entidades filantrópicas foram gravemente atingidos em Resende”, comenta.

Carros novos

A Fenabrave – Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores divulgou, hoje, o balanço das vendas de veículos do mês de fevereiro e do acumulado do primeiro bimestre do ano. Considerando todos os segmentos somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros veículos) foram emplacadas 591.565 unidades nos dois primeiros meses deste ano, o que representa leve retração, de 1,27%, ante igual intervalo de 2019, quando 599.188 veículos foram vendidos.

Fevereiro

Apenas em fevereiro, foram emplacados 293.157 veículos, uma retração menor do que 1% perante o volume registrado no mesmo mês do ano passado, quando foram licenciadas 295.893 unidades. Quando comparado com os 298.408 veículos emplacados em janeiro, esse desempenho de fevereiro mostra-se 1,76% menor.

Média diária

No entanto, com 18 dias úteis de vendas, a média diária registrada, em fevereiro, foi 20,35% superior à média de vendas de janeiro, que somou 22 dias úteis.