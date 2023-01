De volta ao comércio de vizinhança - Diário do Vale

Matéria publicada em 18 de janeiro de 2023, 07:26 horas

Os consumidores estão voltando a comprar nas lojas de rua de bairros.

***

Os motivos são os mais variados, entre eles preço, facilidade de acesso, contato com o produto e vínculo com a loja.

***

Na região, bairros como Retiro e Santo Agostinho, em Volta Redonda, além de Vila Nova e Vista Alegre, em Barra Mansa, contam com comércio extremamente desenvolvido.

***

O dados são da pesquisa do Clube de Diretores Lojistas do Rio de Janeiro – CDLRio e do Sindicato dos Lojistas do Comércio do Município do Rio de Janeiro – SindilojasRio para identificar os fatores que influenciam a escolha do local de compra na cidade do Rio de Janeiro.

Pesquisa

A pesquisa mostra que mais de 55% dos consumidores utilizam as lojas de rua de bairros e 45% preferem os shoppings. O principal fator apontado é o preço do produto (55%), seguido da proximidade da loja (30%) e contato direto com o proprietário (15%). Mais de 60% desses consumidores tem mais de 60 anos e 40% tem entre 40 e 59 anos. Entre os produtos mais comprados por eles estão os de beleza (45%), cama, mesa e banho (25%), acessórios e bijuterias (15%), e utilidades domésticas (15%).

Shoppings

Já os mais jovens preferem os shoppings centers, não apenas pelas compras, mas também como um polo de entretenimento: 60% estão na faixa entre 16 e 35 anos; 35% até 40 anos e 5% até 60 anos ou mais. Entre os produtos mais consumidos estão roupas, calçados e acessórios (60%), telefonia celular (20%), eletro-eletrônicos (10%), e alimentação e entretenimento (10%).

Material

Com a aproximação de um novo ano letivo, muitos pais e responsáveis encaram a temida – e por vezes extensa – lista de material escolar. Para evitar dores de cabeça, a OABRJ, por meio da Comissão de Defesa do Consumidor, faz um alerta quanto aos itens que não podem ser solicitados e/ou ser justificativa para a cobrança de taxas adicionais pela instituição de ensino, além de serem considerados abusivos pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Veja abaixo a lista completa.

Exigências

De acordo com o advogado Vitor Andrade, integrante do grupo, os tutores precisam estar atentos às exigências inoportunas das escolas. O fornecimento de material escolar de uso coletivo, por exemplo, é vedado pela Lei Federal 12.886, de 2013 – que dispõe sobre a nulidade da cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional ou ao fornecimento de qualquer material escolar deste perfil. Além disso, Andrade também aponta a conduta de algumas instituições particulares em relação à cobrança de taxa de matrícula ou pré, com a promessa de assegurar a vaga para o aluno:

Abusiva

“Esta prática se apresenta como abusiva, pois, de acordo com a Lei 9.870/99, em seu 1° artigo, é vedada às escolas a cobrança de taxas de pré-matrícula ou demais taxas referentes aos serviços prestados que excedam o valor total anual ou que impliquem no pagamento de mais de 12 mensalidades ao ano”, disse Andrade.

Lojas escolhidas

“Quanto ao material escolar, cabe dizer que pais e responsáveis não têm obrigação de comprar livros e demais itens da lista em lojas determinadas pela escola. Caso a instituição possua livros próprios, esta informação deverá ser repassada previamente ao consumidor”, acrescentou.

Orçamento

A renovação de matrícula e o reajuste de mensalidade também se enquadram no fator “dor de cabeça” dos familiares. Práticas ilegais são comuns neste período acadêmico com a cobrança de valores acima dos admissíveis e atualizados por lei, em 2020. Andrade destaca que cada escola deve apresentar todas as mudanças feitas com clareza, contendo os custos e justificativas plausíveis em caso de aumento.

Procon

Caso a unidade de ensino não disponibilize as informações, pais e responsáveis podem buscar auxílio do Procon Carioca, através do site consumidor.gov, pela Central de Atendimento 1746, ou por mensagem nas redes sociais. Para solucionar possíveis transtornos, é possível debater o assunto junto ao Judiciário, por intermédio dos Juizados Especiais Cíveis de cada cidade.

Vistoria

A Guarda Ambiental de Barra Mansa realizou nesta terça-feira, 17, fiscalizações preventivas em postos de combustíveis da cidade. O objetivo foi verificar o cumprimento de condicionantes de validade das licenças ambientais emitidas aos abastecimento e de evitar situações que possam causar degradação, como poluição do solo e de águas subterrâneas. Dez postos foram visitados e em breve outros também serão fiscalizados.

Notificações

Quatro notificações foram emitidas determinando o cumprimento de condicionantes, como manutenção de canaletas de drenagem, limpeza de caixas separadoras e funcionamento de atividades; além da revenda de combustíveis sem o devido licenciamento – a exemplo de troca de óleo e lavagem de veículos.

Apoio

Técnicos da Gerência de Licenciamento Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SMMADS) acompanharam a ação. Eles auxiliaram nas inspeções do início do Plano de Acompanhamento de Pós Licenciamento – que incentiva o cumprimento de condicionantes de validade das Licenças Ambientais emitidas.