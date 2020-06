Debates quentes na Câmara de Volta Redonda

Matéria publicada em 18 de junho de 2020, 21:24 horas



O clima anda quente na Câmara Municipal de Volta Redonda. Nem moção de pesar é votada sem que haja debates.

Na sessão desta quinta (18), uma moção proposta pelo vereador Luciano Mineiro, em pesar pela morte de um morador de Volta Redonda, acabou servindo para que vereadores de oposição falassem das condições do sistema de saúde na cidade.

Na mesma sessão, a discussão sobre a conveniência de votar imediatamente ou seguir o procedimento normal na Casa, de protocolar uma convocação para a nova secretária municipal de Saúde, gerou longos debates.

Os vereadores de oposição não se conformaram com a decisão dos vereadores que apoiam o prefeito Samuca Silva, de votarem o pedido após sua entrada no protocolo.

Quando um parlamentar disse que poderia recordar momentos em que vereadores que apoiavam prefeitos anteriores tiveram atitudes semelhantes, foi interrompido aos gritos por um oposicionista.

Gastos

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro participou, nesta quinta-feira (18), de uma videoconferência da Comissão Especial de Fiscalização dos Gastos na Saúde Pública, Durante o Combate ao Coronavírus, com o atual secretário estadual da pasta, Fernando Ferry. Foram tratados assuntos como o atraso na entrega dos hospitais de campanha, a falta de transparência das ações e os gastos da secretaria. Na ocasião, o deputado cobrou a regulamentação da lei 8.887/20, de sua autoria, que autoriza atendimentos médicos pela internet.

Garantia

“O secretário garantiu que até julho o sistema estará implantado na rede estadual e que os sistemas computacionais utilizados na área da Saúde dos municípios e do estado já estão trabalhando em conjunto. Ele também ressaltou a importância da medida para auxiliar os médicos na interpretação dos exames, entre outras funcionalidades”, informou Marcelo.

Reuniões

Ainda segundo ele, está confirmada a sua participação em outras reuniões da comissão para cobrar todas as informações necessárias e esclarecer os problemas que o Estado vem enfrentando na saúde pública.

Caixa

Durante a videoconferência, Fernando Ferry explicou que a secretaria tem em caixa R$ 300 milhões, sendo que mais da metade do recurso já está comprometido com o pagamento de dívidas. Sendo assim, a secretaria tem disponível pouco menos de R$ 150 milhões para investir no combate ao Covid-19.

‘Incêndios’

Há pouco mais de um mês no cargo, Ferry explicou que a prioridade da secretaria no momento está sendo reestruturar a pasta e “apagar os incêndios” da gestão anterior.

“Tive que exonerar todos os subsecretários e montar um novo grupo de trabalho, reformulando toda a nossa equipe. Fiquei incrédulo no início do problema com todas as acusações e já deixo claro que não fui colocado aqui para esconder qualquer tipo de irregularidade”, declarou.

Hospitais de campanha

Questionado sobre o atraso nas obras de hospitais de campanha, o secretário disse que a unidade de São Gonçalo foi inaugurada na tarde desta quinta-feira. Em Campos dos Goytacazes e Nova Friburgo, os hospitais já estão quase prontos, segundo ele, e há possibilidade de alugar leitos privados.

Dúvidas

O deputado Marcelo Cabeleireiro disse que muitas dúvidas ainda serão esclarecidas e que o secretário retornará para uma próxima reunião.

Em queda

O Banco Central (BC) diminuiu, pela oitava vez consecutiva, os juros básicos da economia. Por unanimidade, o Comitê de Política Monetária (Copom) reduziu a taxa Selic para 2,25% ao ano, com corte de 0,75 ponto percentual. A decisão era esperada por analistas financeiros. Segundo a pesquisa Focus do BC dessa semana, a maior parte dos agentes econômicos aguardava uma redução dos juros básicos para o patamar de 2,25%. A informação é da Agência Brasil.

De acordo

Em nota, a Firjan afirmou que a nova redução da taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual “vai na direção correta, uma vez que a expectativa para a inflação é que ela encerre 2020 abaixo do piso da meta”. A federação disse que a baixa inflação se deve à forte queda da demanda e massa salarial por conta dos efeitos da pandemia do novo coronavírus. Além disso, a Firjan entende que há necessidade de menor rigidez nas condições de oferta de crédito, de modo a se adequarem ao novo cenário causado pela Covid-19.