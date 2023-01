Deputado nuclear - Diário do Vale

Matéria publicada em 3 de janeiro de 2023, 07:36 horas

O Rio de Janeiro e o Programa Nuclear Brasileiro ganharam um padrinho de peso para defendê-los em Brasília.

O deputado Júlio Lopeslevantando esta bandeira e os interesses do Estado, aprofundou seus conhecimentos nas várias ações do uso pacífico da energia nuclear e passou a ser o principal parlamentar do país a dominar o tema e suas diversas alternativas.

Ele foi reeleito em outubro do ano passado e vai passar mais quatro anos na Câmara dos Deputados.

Angra 3

Lopes defende conclusão das obras de Angra 3, que poderá empregar mais de oito mil pessoas, e também propõe usar o mesmo sítio de Angra para a instalação da primeira usina do programa dos pequenos reatores nucleares (SMRs).

Outras bandeiras

O parlamentar defende ainda a ampliação do uso dos radiofármacos e o uso da medicina nuclear nos diagnósticos e tratamento de câncer, a finalização do Reator Multipropósito e a melhora da logística na unidade que está sendo desenvolvida na cidade de Duque de Caxias. Ele não esqueceu também do tratamento com radiação de alimentos, que podem prolongar a longevidade de alimentos para exportação pelos portos do Rio, bem como um tratamento e na melhora na conservação e logística de distribuição.

Caneta ‘nervosa’

No primeiro dia de seu terceiro mandato, domingo (1), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a quatro Medidas Provisórias (MPs) e 52 decretos presidenciais, com os quais estabelece a estrutura da nova gestão federal e seus 37 ministérios.

Bolsa família

A MP n° 1.155 garante o pagamento de R$ 600 para mais de 21 milhões de famílias beneficiárias do Auxílio Brasil, que, em breve, voltará a se chamar Bolsa Família. Os R$ 200 a mais que cada família vem recebendo desde junho de 2022 só seriam pagos até o fim de 2022, quando o valor original do benefício (R$ 400) seria restituído, mas o governo federal pretende transformar o adicional em algo permanente.

Combustíveis

Com a MP 1.157, ficam estendidas até 28 de fevereiro as isenções de PIS/Pasep e Cofins cobradas da gasolina e do álcool combustível, e até 31 de dezembro deste ano as do óleo diesel e biodiesel.

Funasa

Já a MP 1.156 extingue a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e transfere suas competências para os ministérios da Saúde e das Cidades.

Armas

Os decretos de número 11.325 a 11.376 foram publicados no Diário Oficial da União de segunda (2). A maioria deles trata da estrutura regimental e funcional das pastas e das secretarias Geral; de Comunicação Social e de Relações Institucionais, além de transferir cargos em comissão e funções de confiança da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos para o recém-criado Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que será comandando pela ex-secretária de Orçamento do governo Dilma Rousseff, Esther Dweck. Já com o Decreto n° 11.366, Lula começa a cumprir uma de suas promessas de campanha: reestabelecer uma política de controle de armas mais severa que a de seu antecessor.

Revogações

Lula também revogou outros decretos de Bolsonaro: o que instituiu o Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em Pequena Escala e a Comissão Interministerial para o Desenvolvimento da Mineração Artesanal e em Pequena Escala; o que estabeleceu a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e com Aprendizado ao Longo da Vida; os que redefiniram as diretrizes e o funcionamento de colegiados federais; o que concedia desconto de 50% para as alíquotas do Adicional ao Frete para a Renovação da Marinha Mercante.

Sigilo

O presidente também assinou um despacho determinando que a Controladoria-Geral da União (CGU) reavalie, em 30 dias, várias das medidas editadas por Bolsonaro, entre elas as que determinaram segredo sobre documentos e informações relativas ao governo e de interesse público.