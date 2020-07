Desconto por ‘Mãos limpas’

Matéria publicada em 22 de julho de 2020, 19:47 horas

A Câmara de Volta Redonda aprovou a Lei Municipal que concede descontos na conta de água para comerciantes que instalarem na porta de seus estabelecimentos pia ou lavatório para higienização das mãos da população.

A lei intitulada “Projeto Mãos Limpas”, que é de autoria da vereadora Rosana Bergone (PRTB), foi aprovada pelo legislativo em duas votações, porém foi vetada pelo prefeito municipal.

Contudo, na noite desta terça-feira, dia 21, o veto foi derrubado por unanimidade pelos vereadores.

A Lei será publicada nos próximos dias e os comerciantes participantes poderão pedir o desconto no Saae VR.

“Fico feliz em ver que os meus pares na Câmara entenderam a importância deste projeto, que vem a somar no combate ao Covid-19. Com mais pias ou lavatórios instalados nos centros comerciais, as pessoas poderão estar protegidas, tendo em vista que a higienização das mãos é a ação mais importante para evitar a propagação do vírus”, afirma a vereadora, contando com o apoio dos comerciantes para disponibilizar também o sabão para a lavagem das mãos.

Rosana lembra, que parte do seu projeto já foi colocado em prática pela administração municipal com a instalação dos lavatórios nos principais pontos comerciais da cidade e que, agora, os comerciantes serão motivados a contribuir com a prevenção ao Coronavírus. “A Lei aprovada é mais abrangente e os comerciantes poderão ser ressarcidos com a oferta da água”, ressalta a vereadora.

“Com a Lei, os comerciantes e empresas privadas terão descontos na conta de água do Saae. Há previsão de descontos de 3 a 5% nas contas do Saae para as empresas que aderirem à ideia, conforme a metragem dos estabelecimentos e fluxo de pessoas. Será uma importante participação do comércio no combate ao Covid”, explica Bergone.

A plataforma virtual #PARTICIPAVR, lançada no início deste mês de julho pelo pré-candidato a prefeito de Volta Redonda Alex Martins (PSB) está viabilizando a participação popular na construção do programa de governo para o quadriênio 2021/2024.

Pelo sistema, o morador do município pode opinar sobre o setor que precisa ser olhado com maior cuidado e atenção pelo poder público municipal. Até o momento, a educação lidera a listagem de indicações, seguidas da saúde, transporte público e mobilidade urbana.

– As opiniões têm apontado os setores que mais preocupam a sociedade. Elas confirmam os estudos desenvolvidos pelo grupo de trabalho da nossa pré-campanha. A meta é consolidar esses dados, analisá-los diante do cenário atual do município e incluí-los em nosso plano de governo. Para nós, a opinião dos moradores é muito importante para poder transformar a realidade da nossa gente – disse.

Pela plataforma também é possível contribuir financeiramente com a campanha, com valores que variam de R$ 10 a R$1.064, na forma autorizada pela legislação eleitoral do dia 5 de maio. A iniciativa permite o financiamento coletivo de campanha, que coloca o eleitor como protagonista econômico do processo eleitoral, além da realização de uma campanha eleitoral mais justa e equilibrada.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou nesta quarta-feira (22/07), em discussão única, o projeto de resolução 413/2020, que concede a Medalha Tiradentes – maior honraria do Parlamento Fluminense – post mortem ao ambientalista Alfredo Hélio Sirkis. A concessão da medalha será promulgada pelo presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), e publicada no Diário Oficial do Legislativo nos próximos dias.

Sirkis morreu no último dia 10 de julho, após sofrer um acidente de carro no Arco Metropolitano. Ambientalista, político, jornalista e escritor, Sirkis foi vereador do município do Rio por quatro mandatos, deputado federal, secretário municipal de Urbanismo e de Meio Ambiente, além de presidente do Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos (IPP). O ambientalista também foi coordenador executivo do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC) e um dos fundadores do Partido Verde (PV). Durante o regime militar, passou oito anos e meio no exílio trabalhando como jornalista na França, Argentina, Chile e Portugal. Autor de nove livros, Sirkis ainda trabalhou como repórter nas revistas Veja e Isto É, além de colaborar em diversos semanários como Pasquim, jornais como O Globo e Folha de S. Paulo e escrever roteiros para a TV Globo.