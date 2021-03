Dia da Defesa do Rio Paraíba do Sul

Matéria publicada em 25 de março de 2021, 18:57 horas

No Estado do Rio, o Dia Mundial da Água também marca o Dia Estadual em Defesa do Rio Paraíba, devido a lei de autoria do ex-deputado estadual Nelson Gonçalves.

***

“Nesta data especial volto a chamar atenção para a importância de ações concretas em proteção ao nosso maior manancial: o Rio Paraíba do Sul, que abastece três estados, em especial nossa região. Precisamos de esgoto tratado. Precisamos cuidar das margens desse Rio tão sofrido com o descaso público”, afirma o ex-deputado.

Decreto em Mendes

Decreto assinado nesta quinta-feira (25/03), pelo prefeito Jorge Henrique, amplia as medidas restritivas de combate à pandemia do Coronavirua em Mendes e determina, excepcionalmente, feriado a partir desta sexta-feira, 26 de março, até o domingo, 4 de abril. As medidas valem a partir de zero hora desta sexta-feira. O decreto segue as normas determinadas pelo governo estadual de antecipação dos feriados dos dias 21 e 23 de abril, Tiradentes e São Jorge, para os dias 29 e 30 de março.

Permanência nas ruas

A permanência de pessoas nas vias, áreas e praças públicas continua proibida das 23h às 5h. Lojas e comércio em geral poderão funcionar das 9h às 15h, de segunda-feira a sábado. Mercados, supermercados e comércio varejista, por atacado, das 8h às 20h, inclusive finais de semana. Já o horário de funcionamento de bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres, para o atendimento presencial de qualquer natureza, fica restrito das 9h às 15h. Após esse horário a venda deverá ser no sistema de delivery ou drive thru, até a zero hora.

Eventos religiosos

As missas, cultos, reuniões ou encontros religiosos em geral, em que haja presença física, só poderão ocorrer com a lotação máxima de 20% da capacidade total do local. Academias, centro de ginástica e similares, poderão funcionar com a capacidade limitada de 30%, das 6h às 9h e das 16h até às 20h, durante a semana e aos sábados. Os órgãos da Administração Pública, com exceção dos serviços considerados essenciais, funcionarão em regime de plantão.

Medidas duras

“O entendimento desta administração sempre foi de não prejudicar a atividade econômica, que gera renda e emprego na cidade. Mas tivemos de adotar medidas mais rígidas para conter o avanço do vírus em Mendes”, disse o prefeito Jorge Henrique. Ele ressaltou que o recesso de 10 dias não é para festa ou comemoração. “São 10 dias pra gente combater o avanço da pandemia no nosso município e evitar que as unidades de saúde fiquem mais sobrecarregadas”, afirmou o prefeito, lembrando que a região Centro-Sul Fluminense está com a taxa de 100% de ocupação de leitos de UTI.

Penedo

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em discussão única, nesta quinta-feira (25/03), o projeto de lei 1.821/20, dos deputados Lucinha (PSDB) e Gustavo Tutuca (MDB), que cria o Polo Cultural, Histórico, Turístico e Gastronômico de Penedo, situado no município de Itatiaia. A medida segue para o governador em exercício, Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

Promoção

De acordo com o projeto, o governo estará autorizado a incentivar, com a participação dos municípios e da iniciativa privada, a promoção do local, visando a catalogação e a recuperação do patrimônio cultural, histórico, gastronômico e turístico existente; a recuperação e a conservação do patrimônio material; o ordenamento público, a melhoria dos serviços de saneamento básico e urbano e a recuperação e manutenção das diversas modalidades de transporte interno existentes.

Divulgação

A divulgação nos veículos de comunicação oficial do Estado do calendário dos eventos culturais e artísticos; a formação e a capacitação de mão de obra local, visando ao atendimento turístico; e a defesa do meio ambiente, considerando como tal o ordenamento urbano, também estão entre as medidas previstas.

Mulheres

Como parte das comemorações do Mês da Mulher, a Câmara Municipal de Resende – por meio do programa Câmara Cultural – está homenageando mulheres de destaque da cidade. Em função da pandemia, a entrega do tradicional título “Mulher Cidadã” foi substituída por homenagens online às 17 indicadas pelos parlamentares. Com isso, ao longo deste mês, estão sendo feitas publicações especiais sobre cada uma das agraciadas nas redes sociais da Câmara, mais precisamente, no Instagram e no Facebook.

Homenageadas

As homenageadas de 2021 são: Luciana Pimentel Cavallari (indicada pela vereadora Soraia Balieiro), Fabiana da Silva (indicada pelo vereador Sandro Ritton), Ana Paula de Jesus Nunes (por indicação vereador Roque Cerqueira), Mariana Martins Nogueira (por indicação do vereador Paulinho do Futsal), Patrícia do Carmo Alonso (indicada pelo vereador Nelsinho Diniz), EmíliaTerezinha da Costa (por indicação do vereador Zé Antônio), Maria Lúcia Pereira (por indicação do vereador Reginaldo Engenheiro Passos), Alzira Nogueira da Silva (indicada pelo vereador Professor Wilson), Therezinha Campos Teixeira (indicada pelo vereador Henrique Lima da Saúde), Odineia André de Oliveira (por indicação do vereador Matheus Oliveira), Sheila da Conceição Andrade (por indicação do vereador Kael), Andréa Delfino de Oliveira (indicada pelo vereador Hick Sene), Heloísa Lopes dos Santos (por indicação do vereador Fábio Lucas), Roseli dos Santos Santiago (indicada pelo vereador Renan Marassi), Vicentina Cândido (por indicação da vereadora Márcia Lima), Cláudia Santos da Silva Santos (indicada pelo vereador Edson Peroba) e Rachel Velloso Cabral (por indicação do vereador Tiago Forastieri).

Inspiração

“Queremos mostrar as conquistas dessas mulheres e inspirar tantas outras, mostrando que não há limites para o que elas podem alcançar”, comenta o presidente da Casa, vereador Reginaldo Engenheiro Passos (Podemos). Para Reginaldo, as comemorações do Mês da Mulher – mesmo que a distância – são uma forma de lembrar a importância da data. “Mesmo que não possamos fazer a entrega do nosso tradicional título este ano, é importante não deixar a data passar em branco, pois é, acima de tudo, uma forma de reconhecimento das conquistas sociais, políticas e culturais das mulheres”, comenta o parlamentar.