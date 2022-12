Dinheiro a caminho - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de dezembro de 2022, 07:34 horas

Depois da holding, a CSN Mineração também vai distribuir juros sobre capital próprio.

Serão R$ 87,7 milhões para os acionistas.

Por ação, o valor é de R$ 0,015 por ação.

A partir de 29 de dezembro, as ações serão negociadas com o desconto do valor a ser pago.

Distribuindo

Quem também vai remunerar seus acionistas é a rede de atacado Assaí. A empresa vai distribuir R$ 50 milhões em JCP, a R$ 0,037 por ON. O pagamento será efetuado em 21 de fevereiro de 2023, com base na posição acionária de 28 de dezembro de 2022. Os papéis passarão a ser negociadas ‘ex-JCP’ também a partir do dia 29/12.

Detalhe

Assaí é a rede de atacado que vai desembarcar em Volta Redonda. É um player de peso no varejo.

‘No devo’

O Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian mostrou que novembro deste ano teve o pior cenário de negativação desde 2016, início da série histórica do índice. Foram registrados 6.392.011 negócios no vermelho, sendo 3.395.342 deles no Sudeste. Na análise por unidades federativas (UFs), São Paulo se destacou com mais de 2 milhões de negócios com contas a pagar vencidas e o Rio de Janeiro teve o maior número já registrado pelo levantamento.

Documentos de graça

A ação social promovida pela Prefeitura de Volta Redonda, em parceria com a Fundação Leão XIII, para fornecer gratuidade na retirada de segunda via de documentos, beneficiou 51 moradores dos bairros Dom Bosco, São Luiz e São Sebastião. As três localidades foram atingidas por temporal no início do mês de dezembro e algumas pessoas perderam bens pessoais.

Cras

O atendimento aconteceu no CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) Orozimbo Ferreira da Silva, no bairro Dom Bosco, das 9h às 16h, dessa terça-feira, 27. Ao todo, foram emitidas 28 gratuidades para retirada de Documento de Identidade; 17 para Certidão de Nascimento; cinco para documento de comprovação de Dispensa de Corporação (dispensa do Serviço Militar); e uma para Certidão de Óbito.

Agendamento

O agendamento no Detran-RJ para retirada do Documento de Identidade será feito pela equipe da Smac, que vai direcionar as pessoas para o posto de atendimento do órgão em Volta Redonda. As certidões devem ser retiradas em cartório e o documento de dispensa do Serviço Militar, na Junta de Serviço Militar, que funciona no mesmo edifício da secretaria, na Rua Antônio Barreiros, nº 194, bairro Nossa Senhora das Graças.

Pesquisas

A Faperj e o Instituto Serrapilheira anunciaram o lançamento de uma chamada voltada exclusivamente para o apoio a projetos de pesquisa conduzidos por cientistas negros e indígenas. O edital prevê um total de R$ 10,2 milhões entre pagamento de bolsas e investimento nas pesquisas e tem por objetivo promover a mobilidade de cientistas e a diversidade na ciência. O conteúdo da chamada estará disponível para consulta a partir da segunda quinzena de janeiro nos sites das duas instituições.

Dados

Dados divulgados este ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que cerca de 57% da população brasileira se classifica como preta, parda ou indígena. Nas instituições acadêmicas, no entanto, essa parcela majoritária da população é historicamente sub-representada. O objetivo da chamada é promover mudanças nesse cenário, estimulando o intercâmbio de ideias entre cientistas – que deverão atuar, no caso deste edital, especificamente na Ecologia.

Seleção

Assim, os candidatos selecionados vão integrar grupos de pesquisa do estado do Rio de Janeiro nos quais não tenham nem se formado nem atuado antes. Os pesquisadores, que trabalharão como pós-doutorandos, podem vir, portanto, de instituições, cidades, estados ou mesmo países diferentes: quanto maior a mobilidade, melhor.

Emissões

O presidente Jair Bolsonaro aprovou resolução do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) que define metas compulsórias anuais de redução de emissões de gases causadores do efeito estufa para a comercialização de combustíveis nos próximos dez anos, no âmbito da Política Nacional de Biocombustíveis (Renovabio). A medida foi publicada nesta terça (27) no Diário Oficial da União.

Meta

A resolução fixa o valor da meta global para o período entre 2023 e 2032, além dos intervalos de tolerância. Pela 2023, as distribuidoras terão de adquirir 37,47 milhões de créditos de descarbonização (CBIOs).

Aumento

Para o período 2024/2031, não houve alteração nas metas que já haviam sido estabelecidas pelo CNPE em outubro de 2021, mas houve adição de valores para o ano de 2032, definido agora em 99,22 milhões de CBIOs.