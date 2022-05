Dinho conversa com Neto sobre o Santa Cruz

Matéria publicada em 24 de maio de 2022, 18:59 horas

Investimentos em saúde pública e melhorias para o Santa Cruz.

Esta foi a pauta da conversa entre o prefeito Neto, o presidente da Associação de Moradores do Santa Cruz, Dinho, e o assessor político, ex-deputado estadual Nelson Gonçalves.

Entre as conquistas para o bairro estão destinação de ambulância para os moradores do bairro, adquirida por verba de orçamento do deputado federal Hugo Leal, além do reforço no quadro de médicos para a unidade, garantida pelo prefeito Neto.

Neto disse ainda que vai asfaltar a rodovia de acesso ao bairro, além de viabilizar a colocação de lâmpadas de LED.

Castramóvel

Na última semana, o Instituto do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar), por meio da Superintendência de Bem-Estar Animal, realizou um mutirão de castração de cães e gatos no Parque Mambucaba. Mil animais foram castrados, total que ficou em acordo com o número previsto. O trabalho começou na segunda-feira dia 16, e terminou na sexta-feira, dia 20. Além do Parque Mambucaba, o Castramóvel atendeu também moradores do Sertão de Mambucaba, Morro da Boa Vista, Vila Histórica, Praia Vermelha, Praia Brava e Guariba. Os próximos bairros a receberem o mutirão de castração animal serão Bracuí, Frade, Japúíba e Belém.

Avalia

“O trabalho foi um sucesso. Todos os animais saíram com roupa cirúrgica e medicamento de pós-operatório. Foi muito legal”, avaliou Karen Ururahy, medica veterinária que trabalhou no mutirão.

Atendimentos

Os atendimentos foram feitos no Ciep 495 Guignard, para cães e gatos de rua e também com tutores, machos e fêmeas, entre 4 meses e 8 anos de idade, com ou sem raça e de diversos pesos. A superintendente de Bem-Estar Animal Lia Freitas, explica a importância dos mutirões de castração:

Objetivo

– Essa ação é fundamental para que possamos manter o controle da quantidade de animais, por meio da esterilização. Ela é voltada tanto para animais de rua quanto os domésticos, porque muitas vezes pessoas que têm animais em casa não fazem a castração, daí esses animais procriam fora de casa e os filhotes crescem abandonados nas ruas, aumentando o número de animais de rua. O ideal é que todos sejam castrados para evitar esse tipo de procriação. A castração também ajuda a evitar doenças – explica Lia.

Próximos

Bracuí, Frade, Japúíba e Belém são os próximos bairros que receberão a visita do Castramóvel. Para o cadastramento, o tutor/cuidador deverá comparecer munido de documentos originais e xerox de RG, CPF e comprovante de residência. Como os animais de rua não têm tutores, os cuidadores e demais pessoas da comunidade, que ficam responsáveis pelos cuidados com os animais, também respondem pelos papeis do cadastramento para a castração.

Cadastro

Vale destacar que no dia do cadastramento não é necessário levar o animal. As datas para cadastramento e mutirão de castração já estão definidas (confira abaixo). Mais informações, como horários e locais, serão definidas e divulgadas nos próximos dias.

Escolas militares

As Comissões de Educação, de Ciência e Tecnologia e de Representação para Acompanhar o Cumprimento das Leis (Cumpra-Se), da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), promovem nesta terça-feira (24/5) uma audiência pública conjunta para debater a militarização da rede Faetec (Fundação de Apoio à Escola Técnica). O evento será realizado, às 10 horas, na sala 1801, na sede da Alerj, e o canal Alerj Digital, no YouTube, transmitirá a audiência, que contará com cerca de 80 convidados, entre representantes do Governo do Estado, da Faetec, de sindicatos e entidades de profissionais de Educação, estudantes, pais e responsáveis.

Decreto

O decreto do Governo do Estado para transformar unidades de ensino profissionalizante da Faetec em escolas cívico-militares foi publicado em Diário Oficial no dia 24 de março deste ano. Pelo texto, as escolas passarão a ser administradas também pela Secretaria de Polícia Militar, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. A Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, juntamente com as demais secretarias, tem 90 dias para elaborar uma resolução com o plano de ações sobre o funcionamento das escolas, planejamento pedagógico, impactos financeiros no orçamento público e competências que serão distribuídas à administração das instituições de ensino.

Críticas

A medida tem sido criticada por parlamentares, pesquisadores e profissionais ligados à educação pública. “Somos contra a padronização de comportamentos nas escolas. O ensino que defendemos preza pela liberdade e diversidade para o pleno desenvolvimento da nossa juventude”, afirmou o presidente da comissão de Educação da Alerj, deputado Flávio Serafini (Psol). Também participam do debate os presidentes da Comissão de Ciência e Tecnologia, deputado Waldeck Carneiro (PSB), e da Comissão do Cumpra-Se, deputado Carlos Minc (PSB).