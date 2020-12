Diogo Balieiro tem nome ventilado para o Estado

Matéria publicada em 18 de dezembro de 2020, 12:06 horas

O DEM elegeu dez prefeitos no Estado do Rio de Janeiro e está cacifado para debater os rumos da política estadual.

***

Com uma população de mais de sete milhões de pessoas distribuídas numa dezena de cidades, o partido conseguiu emplacar o mandatário da capital do estado, tem um rincão forte na baixada fluminense e conseguiu excelentes resultados no Sul Fluminense.

***

Com isso, vem forte nas articulações para os anos seguintes.

***

Dentro do partido, há defensores de que uma candidatura ao governo do estado é hoje praticamente inevitável e, neste sentido, o nome do prefeito reeleito de Resende, Diogo Balieiro, vem ganhando força entre os Democratas.

***

Reeleito com mais de 82% dos votos, Balieiro desconversa sobre o assunto e diz que o momento é de agregar forças ao governo do estado para combater o coronavírus.

Discurso

Um dos pesos pesados do DEM apontou que Diogo Balieiro chega como uma “novidade experimentada”, que é o perfil de gestores que o eleitorado escolheu nas urnas em 2020.

“Ele é novo e experiente ao mesmo tempo, com um leque de ações bem sucedidas. Resende tem hoje a melhor saúde pública do estado e se destaca em todos os rankings feitos para avaliar os municípios brasileiros”, disse.

Contas aprovadas

O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) aprovou as contas do prefeito de Piraí, Dr. Luiz Antonio, referentes ao exercício financeiro da gestão de 2019, durante sessão realizada nesta quarta-feira (16). A apreciação técnica e opinativa do TCE foi unânime e o parecer prévio será encaminhado para a Câmara Municipal de Piraí, responsável pelo julgamento político das contas.

Ano difícil

“Mesmo sendo um ano bastante difícil, inclusive com situações inusitadas criadas pela Câmara de Vereadores, conseguimos cumprir o ‘dever de casa’, com o trabalho integrado dos servidores do município”, avalia Dr. Luiz Antonio.

Negado

O candidato mais votado em 15 de novembro para a prefeitura de Petrópolis, Rubens Bomtempo (PSB), teve negada a liminar que pediu para assumir o mandato até o julgamento final de seu recurso contra o indeferimento da candidatura.

Na Alerj

Com isso, pelo menos até a decisão final, Bomtempo deve ficar deputado estadual, em vaga aberta por Renan Ferreirinha, também do PSB, que aceitou ser secretário de Educação da Prefeitura do Rio, no governo de Eduardo Paes (PSDB).

Na Câmara Municipal

E em Volta Redonda, o vereador Jari (PSB), que é o próximo na “fila” por uma vaga na Alerj, continua aguardando.

Esquentando

Os vereadores de Volta Redonda têm um fator a mais a considerar na escolha das Mesas Diretoras para a legislatura 2021/2024: o presidente escolhido para 2021 vai assumir interinamente a prefeitura, até que haja decisão do TSE no caso do indeferimento da candidatura do ex-prefeito Antônio Francisco Neto.

Mapeou

A Prefeitura de Angra realizou nessa quarta-feira (16) o mapeamento das áreas de preservação em toda a extensão da Ilha Grande, com o intuito de garantir o cumprimento das leis ambientais.

Equipe

O trabalho foi realizado por agentes das Secretarias Executivas de Segurança Pública (Proeis) e da Ilha Grande, Grupamento Ambiental Marítimo da Ilha Grande, coordenado pelo Instituto Municipal do Ambiente de Angra dos Reis (Imaar), em conjunto com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Importância

“Considerando que a Ilha Grande recebeu o título de Patrimônio Natural da Humanidade da Unesco, é de grande importância garantirmos sua conservação. Esse é o foco do nosso trabalho”, comenta Adalberto Cunha da Silva, membro da Secretária de Segurança Pública e integrante do Grupamento Ambiental Marítimo.