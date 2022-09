Matéria publicada em 5 de setembro de 2022, 18:35 horas

A Prefeitura de Barra Mansa vai realizar mais uma edição do Domingão de Compras, no dia 11 de setembro.

O evento, que antes só era realizado na região central da cidade, vai acontecer desta vez na Rua Cristiano Reis Meirelles, no bairro Vista Alegre, entre 9h e 16h.

De acordo com o titular da Secretaria, Bruno Paciello, a mudança do local atende a antigas reivindicações dos comerciantes do local.

“A realização na Vista Alegre visa fomentar ainda mais a economia do município, sobretudo porque o bairro representa uma das áreas mais populosas do município. Dessa forma, nós estimulamos a circulação de mercadorias e também uma futura geração de empregos na região”.

Além de muitas lojas abertas durante o dia, as pessoas que forem até a Vista Alegre poderão contar com food trucks e brinquedos para a criançada. O fluxo de veículos na Rua Cristiano Reis Meirelles será interrompido durante o evento.

O evento conta com o apoio da Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa (Aciap), da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sicomércio.

CPI dos Trens

A CPI dos Trens, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), se reuniu nesta segunda-feira (05/09) para a apresentação de seu relatório. A versão apresentada, que ainda não é definitiva, recomenda a realização com urgência de um estudo de viabilidade para avaliar a reestatização do sistema; a realização urgente de concurso público para o preenchimento de cargos técnicos na Agência Reguladora de Transportes Públicos do Estado (Agetransp); e a alteração do índice de correção tarifária do IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) para o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), dentre outras medidas. Os trabalhos da CPI serão suspensos por 30 dias, para que, após o primeiro turno das eleições, seja votado o relatório final, com outras contribuições.

Contribuições

O relator da CPI, deputado Waldeck Carneiro (PSB), destacou que o relatório foi uma construção coletiva: “É uma obra coletiva, fruto de múltiplas contribuições, tanto dos mandatos dos deputados quanto da sociedade civil e de outras instituições. Todas as observações, inclusive as aqui hoje feitas, foram muito pertinentes e serão incluídas no relatório final”.

Mudanças

Presidente da CPI, a deputada Lucinha (PSD) ressaltou que o trabalho realizado pelo Legislativo conquistou avanços, mas que ainda há muito a ser feito, referindo-se, por exemplo, à presença de tráfico de drogas em estações e de famílias morando ao longo da malha ferroviária. “Conquistamos avanços importantes, mas a presença do narcotráfico em estações não mudou em nada. O governo tem que resolver a situação das famílias que moram dentro da malha do ramal Belford Roxo, antes que tragédias aconteçam”, declarou.

Ministério Público

O deputado Luiz Paulo (PSD) indicou que deve ser acrescentado ao relatório uma solicitação ao Ministério Público do Estado (MPRJ) para que seja investigada a deterioração do sistema ferroviário, que pertence ao estado. O parlamentar também chamou a atenção para a necessidade de medidas práticas urgentes para a melhoria do serviço de trens. “O governo deve estudar uma intervenção imediata na concessão, e até mesmo a possibilidade de encampação do serviço”, disse.

Polícia Ferroviária

Em sua intervenção, a deputada Enfermeira Rejane (PCdoB) apontou para a importância da recriação do Batalhão de Polícia Ferroviária pela Polícia Militar do Estado (PMERJ), que hoje conta com um grupamento especializado para o sistema ferroviário. O deputado Eliomar Coelho (PSB) disse que o Poder Legislativo estadual cumpriu na CPI sua função com maestria. Já a deputada Martha Rocha (PDT) destacou que é um relatório participativo, e que o novo prazo para apresentação pode permitir que a versão final venha acompanhada de projetos de lei propositivos para as soluções dos diversos problemas apontados pela CPI dos Trens.

Horários de ônibus

Usuários do transporte público municipal agora contam com uma novidade que vai facilitar a consulta aos horários dos ônibus.

Placas

A Secretaria Executiva de Ordem Pública e Mobilidade Urbana instalou placas nos pontos de embarque dos coletivos no centro da cidade com QR CODE, onde o usuário, ao apontar o celular para o código é direcionado para o site da Viação Senhor do Bonfim, para a aba de consulta aos horários e itinerários.

Dupla divulgação

Mesmo com QR code, as placas também mostram os horários, itinerários, nomes e números das linhas, mas a vantagem do digital será que a atualização poderá ser em tempo real em caso de mudanças temporárias, por exemplo.