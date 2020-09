Drogas em debate

Matéria publicada em 9 de setembro de 2020, 19:00 horas

Uma transmissão ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 10, coloca em debate a pauta sobre a dependência química.

Com o tema ‘Vidas sem rumo: o drama da dependência química: como evitar? Como vencer?”, o evento será a partir das 10h, no Facebook e Youtube.

Os debatedores serão: Dr Quirino (Secretário de Cuidados e Prevenção às Drogas – do Ministério da Cidadania), de Brasília; Deputado Antonio Furtado ( PSL- RJ), Fernanda Machado Gonçalves (Pós-graduanda em Saúde Mental e atenção psicossocial); Edson dos Santos Ribeiro (Mestre em Educação e Saúde, especialista em dependência química); Dra Emília Nascimento (Advogada e representante da Frente Contra as Drogas no Sul Fluminense) e Cristiano Gonçalves ( Coach em mudanças comportamentais, pré-candidato a prefeito de Resende-RJ). A mediadora será a Dra Genilda Alcides (Advogada e Psicóloga).

A participação do público poderá ser realizada nas interações diretas da transmissão.

Crescimento

Após um ciclo de oito audiências sobre o impacto da pandemia de coronavírus na economia do Estado, a Comissão de Economia, Indústria e Comércio,da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) elaborou relatório que aponta as medidas para recolocar o estado do Rio no caminho do desenvolvimento: elaborar um plano de desenvolvimento, considerando as potencialidades regionais; rever as políticas de crédito a empreendedores, que ainda são muito burocráticas e não contemplam todos os necessitados; investir recursos públicos para aquecer e retomar a economia fluminense; e modernizar a administração estatal, que necessita de mais agilidade em seus processos.

Crise

A crise provocada pela pandemia atingiu em cheio a economia fluminense. A previsão é que, neste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado tenha queda de 4,6% e que haja um déficit de mais de R$ 23 bilhões no orçamento estadual. Há uma previsão da Fecomércio-RJ de que, num futuro próximo pode haver no Estado até 400 mil trabalhadores desempregados.

Apoio

O presidente da Comissão de Economia da Alerj, deputado Renan Ferreirinha (PSB), reforçou a importância de apoiar o estado na retomada da economia: “A saída para a crise não é trivial e precisará de um esforço conjunto, muito integrado e efetivo”. O parlamentar acrescenta que tudo precisa ser feito com base em indicadores de monitoramento e eficiência de resultados.

Audiências

O ciclo de audiências públicas aconteceu entre abril e julho, com sessões virtuais. Ao longo de três meses a comissão da Alerj ouviu diversos representantes do setor econômico. Cada audiência foi segmentada por um tema: Grandes empresas; Indústria; Startups e empreendedorismo; Trabalhadores formais e informais; Bares e restaurantes; Entretenimento; Comércio e serviços; e o último encontro, “Possíveis saídas para a crise”, contou com a presença do Secretário de Desenvolvimento Econômico do Estado, Marcelo Lopes da Silva, e de renomados economistas, como Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central do Brasil e presidente do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde; além do diretor da Assessoria Fiscal da Alerj, o economista Mauro Osório.

Temperatura

O fornecimento de álcool em gel, máscaras para funcionários e o uso de termômetros digitais para medir a temperatura serão obrigatórios em todos os estabelecimentos comerciais e bancários autorizados a funcionar durante a pandemia de coronavírus. É o que determina o projeto de lei 2.744/20, que foi aprovado, em discussão única, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) nesta quarta-feira (09/09). A medida será encaminhada para o governador em exercício, Cláudio Castro, que terá até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

Critério

De acordo com o texto, clientes sem máscara ou com temperatura acima de 37,5ºC deverão ser barrados e os funcionários, afastados do trabalho. Eles deverão ser orientados a procurar o serviço médico. Os estabelecimentos deverão fornecer o equipamento aos funcionários, além de pendurar um cartaz informando sobre a medida. No caso de shopping centers, a medição de temperatura deverá ocorrer apenas na entrada, desobrigando as lojas do interior de repetirem o procedimento.

Punição

O descumprimento poderá acarretar em advertência para adequação em até 24 horas, suspensão do serviço, interdição do estabelecimento e multa diária de R$ 3.555,00 (mil UFIR-RJ). As multas serão revertidas ao Fundo Estadual de Saúde (FES) e aplicadas no combate à pandemia de covid-19.

Luz e água

A cobrança de serviços essenciais será suspensa para os estabelecimentos culturais enquanto durar a pandemia de coronavírus. É o que define o projeto de lei 2.222/20, que foi aprovado, em discussão única, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quinta-feira (09/09). O texto seguirá para o governador em exercício, Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Essenciais

A medida estabelece como serviços essenciais o fornecimento de água e tratamento de esgoto, energia elétrica, gás natural e serviços de telefonia e internet. A suspensão ocorrerá independentemente das concessionárias desses serviços serem públicas ou privadas. As empresas poderão negociar a forma de pagamento de dívidas e prazo de carência, desde que a quitação ocorra em no máximo 12 meses. O governo também ficará autorizado a postergar a cobrança de impostos estaduais, sobretudo o ICMS, das empresas que promovam atividades culturais, podendo parcelas as dívidas após a pandemia.

Beneficiados

A medida valerá para museus, teatros, cinemas, circos, pontos de cultura, galerias de arte, casas de espetáculos, shows e estabelecimentos similares. Só poderão ser beneficiados os estabelecimentos enquadrados como microempreendedores individuais (MEI), microempresas ou empresas de pequena porte. As empresas beneficiadas deverão manter o número de funcionários por um ano.