Ednardo Barbosa assume diretoria do Hospital Regional

Após oito anos à frente da Prefeitura de Pinheiral, o ex-prefeito Ednardo Barbosa se prepara para um novo desafio: a partir da próxima semana, ele assumirá o cargo de diretor administrativo do Hospital Regional Zilda Arns.

Nesta segunda-feira (7), Ednardo se reuniu com o deputado federal Dr. Luizinho e com o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, destacando a importância da parceria com lideranças estaduais para fortalecer a área da saúde.

“Hoje foi dia de encontrar esses dois grandes amigos. Agradeço pela confiança nesse novo desafio e a Deus, pois até aqui Ele tem me sustentado”, declarou Ednardo.

Elite

O prefeito de Pinheiral, Luciano Muniz, acompanhou nesta segunda-feira (7) o início das operações da empresa Elite, responsável pelo transporte coletivo no município após a intervenção no setor. Durante o dia, o prefeito esteve nos pontos de parada, verificou os horários das linhas e manteve contato direto com a empresa para garantir os ajustes necessários.

Dia da Saúde

O prefeito de Itatiaia, Kaio Márcio, participou nesta segunda-feira (7) de um evento em celebração ao Dia Mundial da Saúde, no bairro Campo Alegre. A ação ofereceu serviços como fisioterapia, aferição de pressão, glicemia e massagem, além de atendimento com especialistas.

Guarda Municipal

O Ministério Público Federal (MPF) se manifestou nesta segunda-feira (7) contra o projeto de lei que permite o armamento da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, alegando que a medida pode aumentar a violência. A proposta, aprovada em primeira votação na Câmara Municipal, autoriza a guarda a realizar policiamento ostensivo com uso de armas de fogo. O MPF critica a falta de um plano municipal de segurança pública e alerta que mais armas não garantem redução da criminalidade. A nota técnica foi enviada à Presidência da Câmara, reforçando que a proposta não assegura o direito à segurança pública.

Pacificação

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu nesta segunda-feira (7) a pacificação política para reduzir a radicalização no país. Sobre a anistia aos acusados de tentativa de golpe, afirmou que a discussão é válida, mas que o Brasil precisa fortalecer as instituições para encontrar soluções.

8 de janeiro

Motta destacou a necessidade de sensibilidade ao avaliar as punições dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, sem ampliar a crise institucional. Em evento da Associação Comercial de São Paulo, reforçou que a Câmara discutirá o tema com líderes partidários e outros Poderes.

Escala

Ele também comentou a obstrução regimental do PL, reconhecendo sua legitimidade, mas alertou que a Casa precisa avançar em outras pautas. Sobre a escala de trabalho 6×1, afirmou que a proposta de mudança é justa, mas precisa ser analisada com cautela para garantir viabilidade econômica, evitando populismo.

Segurança Pública

O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, entregará nesta terça-feira (8) a proposta de emenda à Constituição para reorganizar a segurança pública no país. O texto visa integrar as forças de segurança e dar status constitucional ao Sistema Único de Segurança Pública (Susp).

O presidente da Câmara, Hugo Motta, destacou que a sociedade cobra uma resposta do Estado e defendeu uma ação estratégica nacional. Ele questionou por que não há exceção de gastos para a segurança e afirmou que o combate ao crime exige inteligência e ataque às fontes de financiamento.

Farmacêutica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva acompanhou, nesta segunda-feira (7), o anúncio de R$ 6,4 bilhões em investimentos da Novo Nordisk na fábrica de Montes Claros (MG). O aporte ampliará a produção de insulina e medicamentos para o SUS, além de gerar 600 novos empregos. Lula destacou que este é o maior investimento privado da história da indústria farmacêutica no Brasil, fortalecendo o Complexo Econômico-Industrial da Saúde. A expansão inclui novas áreas de produção e controle de qualidade, com foco na sustentabilidade

Mulheres

O Movimento pela Igualdade no Trabalho foi lançado pelos Ministérios das Mulheres e do Trabalho e Emprego nesta segunda-feira (7) para combater desigualdades no mercado brasileiro. Apesar de serem mais escolarizadas, as mulheres ganham 20,7% a menos que os homens, e as negras recebem 53% a menos que os brancos. Segundo a OIT, políticas moderadas de igualdade de gênero poderiam ampliar a economia brasileira em R$ 382 bilhões. O Banco Mundial estima que a plena equidade no mercado de trabalho poderia elevar o PIB global em 20%.

Digital

A Polícia Civil de São Paulo instaurou inquérito para investigar uma plataforma online por apologia à violência digital. A rede social descumpriu uma solicitação emergencial para derrubar uma transmissão ao vivo com cenas violentas para crianças e adolescentes. Policiais do Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) monitoravam um grupo que disseminava tais conteúdos. A delegada Lisandréa Salvariego destacou a falta de cooperação da plataforma, que poderia ter impedido a incitação ao crime. A empresa – cujo nome não foi revelado pela Polícia – foi intimada e seus representantes prestarão depoimento.