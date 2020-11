Educação em pauta

Matéria publicada em 17 de novembro de 2020, 19:56 horas

O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC) se reuniu nesta terça-feira (17) com a secretária de Educação, Rita Andrade.

Na pauta, o planejamento educacional da cidade, preparando o protocolo para um possível retorno das aulas presenciais no próximo ano.

Entre as decisões tomadas, estão compras de EPIs e outros materiais, para garantir a segurança de professores e alunos.

Samuca e Rita também trataraa da compra dos uniformes e kits escolares, que já foram licitados e serão entregues ainda esse ano nas escolas.

Protocolo contra a Covid-19

A Prefeitura de Volta Redonda oferece tratamento precoce contra a Covid-19 com administração da Nitazoxanida, há pouco mais de quatro meses, e já beneficiou 454 pacientes. O protocolo utilizado em Volta Redonda com o medicamento Nitazoxanida foi reconhecido pela eficácia na redução da carga viral. A informação foi divulgada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, há um mês, após realização de pesquisa que mostrou resultados positivos, comprovando a eficácia do medicamento quando tomado em até três dias depois do início dos sintomas.

Resultados

Segundo o diretor do departamento de Assistência Farmacêutica, Alan Sombra, nenhum caso de agravamento e óbito foi registrado nos tratamentos que começaram nos três primeiros dias de sintomas da Covid-19. “Todos os pacientes que respeitaram o protocolo e iniciaram a administração da Nitazoxanida aos primeiros sintomas responderam bem ao tratamento”, disse Alan.

Depoimento I

Maristela Magalhães de Paulo, de 72 anos, moradora do bairro Vila Mury, passou pelo tratamento e não apresentou os sintomas graves da doença. “Eu e minha filha Juliana iniciamos o tratamento logo no primeiro sinal da Covid-19, pois meu neto, de apenas um ano e sete meses, testou positivo para a doença. Mas já estamos todos bem”, afirmou.

Depoimento II

Alessandra Ramos Balarin, de 54 anos, mora no Açude II e encerrou o tratamento com a Nitazoxanida no último sábado, dia 14. “O medicamento me causou desconforto intestinal, mas quanto aos sintomas da Covid-19, não apresentei nenhum”, falou.

Orientação

A orientação da Secretaria Municipal de Saúde é procurar os Centros de Triagem para atendimento de casos suspeitos da Covid-19 em Volta Redonda, que são as Unidades Básicas de Saúde dos bairros 249, São João, Vila Mury e Volta Grande, além do Centro de Doenças Respiratórias (CDR), que funciona no Hospital do Idoso, na Vila Santa Cecília.

Prioridades

O tratamento com Nitazoxanida é priorizado para pessoas acima de 40 anos com comorbidades – doenças que podem agravar o quadro da Covid-19, e os pacientes que fazem parte do grupo de risco para a doença, principalmente idosos e pessoas com doenças crônicas. A administração do medicamento é iniciada assim que identificados sintomas da Covid-19, antes mesmo da chegada do resultado do teste de swab, colhido na unidade de saúde.

Eficácia

De acordo com a secretária de Saúde de Volta Redonda, Flávia Lipke, a eficácia do protocolo ajuda a manter a capacidade de leitos para internação de casos graves da Covid-19 no município. “Porém, a possibilidade do tratamento não deve substituir o distanciamento social, o uso de máscara e a higienização das mãos como forma de prevenção”, avisou.

De casa nova

O novo plenário da Câmara Municipal de Resende tem capacidade para 200 pessoas e começou a ser utilizado em outubro deste ano. A obra – última etapa da construção da nova sede da Casa, na Praça Oliveira Botelho – foi idealizada com o intuito de trazer mais economia para o Legislativo, bem como acomodar melhor os frequentadores, funcionários e parlamentares.

Autonomia

“Com o novo Plenário, a Câmara terá mais autonomia para realizar eventos, uma vez que não precisará alugar ou pedir emprestados espaços de terceiros”, aponta o presidente da Câmara, vereador Edson Peroba (Cidadania). Ele destaca também o fato de o plenário novo ter dois de seus quatro banheiros acessíveis para pessoas com deficiência, corredores e rampas que facilitam o ir e vir de quem tem dificuldade de locomoção e lugares especiais para cadeirantes e obesos.

Mudança

Embora a mudança de funcionários e vereadores para o prédio atual tenha ocorrido há 4 anos, o Plenário só veio a ser concluído durante a presidência de Peroba, eleito para liderar a Mesa Diretora da Casa no biênio 2019-2020. “Acreditamos que o novo espaço vai servir de incentivo para que mais cidadãos participem das sessões legislativas, das audiências públicas e dos eventos realizados pela Câmara, aprofundando a política de portas abertas e transparência que implantamos”, conta.

Prevenção contra Covid

Em paralelo, as medidas de combate à Covid-19 também foram destaque durante a presidência de Peroba, com a Câmara Municipal atuando em várias frentes: seja para direcionar verba, aprovar leis e adaptar o funcionamento da Casa à pandemia. “A Mesa Diretora e os vereadores como um todo fizeram a sua parte e agiram para que Resende pudesse proteger a saúde da população e a economia da cidade da melhor forma possível”, afirma.

Projeto

Um dos projetos de lei aprovados remanejou aproximadamente R$ 2,8 milhões de emendas impositivas na área da Saúde para o combate ao coronavírus no município. Em tempo, as emendas impositivas – propostas pelos vereadores – são obrigatoriamente colocadas em prática pela Prefeitura, correspondendo a 1,2% da receita líquida corrente em Resende. “Os vereadores se mobilizaram para que a Prefeitura pudesse usar essa verba na preparação da cidade para uma possível contaminação em massa, de forma a reduzir o impacto da doença”, explica o presidente da Câmara.

Verba

Foi feita também a entrega de R$ 464 mil à Prefeitura para reforçar as políticas de combate ao coronavírus em Resende. O montante, segundo Peroba, é resultado de economia feita pela Câmara ao longo de 2020. Diante da urgência em adotar medidas para conter o avanço do vírus, a Mesa Diretora da Câmara decidiu adiantar a devolução dessa verba – normalmente feita nos últimos dias do ano – à prefeitura.