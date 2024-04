Eleições Barra do Piraí

O prefeito de Barra do Piraí Mario Esteves anuncia, na sexta-feira, dia 3 de maio, quem receberá seu apoio para disputar as eleições de outubro à sua sucessão.

Apesar de o nome estar sendo guardado a sete chaves, a especulação nos corredores e nos bastidores apontam para Dione Barbosa Caruso ou o presidente da Câmara, Rafael Couto. “Um terceiro nome pode surpreender a cidade”, disse uma fonte que entrou em contato com a coluna.

O evento acontece às 18h, no Central Esporte Clube. “Iremos anunciar a pré-candidatura ao Executivo Municipal do nosso time”, disse o prefeito em uma rede social.

49 vagas na região

O Estado do Rio está ofertando 3.293 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), são oferecidas 987 vagas com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. E para quem está buscando estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há 2.306 vagas ofertadas pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e pela Fundação Mudes. No Médio Paraíba, a captação de vagas reuniu 49 oportunidades, tais como garçom, comprador, padeiro, estoquista, auxiliar administrativo, e eletricista, para diferentes níveis de escolaridade e salários. De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, 51,1% das vagas captadas são do Comércio e 48,9% do setor de Serviços.

‘Dívida Zero’

Águas das Agulhas Negras está realizando, até 17 de maio, a campanha ‘Dívida Zero’. A empresa vai oferecer até 65% de desconto e condições especiais para os clientes ficarem em dia com a conta de água.

O pagamento pode ser realizado via Pix, PicPay, Cartão Bolsa Família, cartão de débito e parcelamento no cartão de crédito em até 21x (com juros da operadora). Além disso, o cliente pode contar com isenção de juros, multas e taxa de religação.

Greve I

Os professores das universidades federais, institutos federais e centros federal de educação tecnológica iniciaram uma greve nacional nesta segunda-feira (15). Os trabalhadores rejeitaram a proposta apresentada pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos na última Mesa Setorial Permanente de Negociação, ocorrida quinta-feira (11).

Greve II

De acordo com o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições do Ensino Superior (Andes), a proposta apresentada pelo governo federal foi de reajuste salarial zero, com aumentos apenas no auxílio alimentação, que passaria de R$ 658, para R$ 1000; no valor da assistência pré-escolar, de R$ 321,00 para R$ 484,90, além de 51% a mais no valor atual da saúde suplementar.

A proposta foi rejeitada em reunião com a participação de 34 seções sindicais do setor, que também votaram pelo movimento paredista resultando em 22 votos favoráveis, sete contrários e cinco abstenções.

Greve III

Na pauta nacional unificada, os docentes pedem reajuste de 22,71%, em três parcelas de 7,06%, a serem pagas em 2024, 2025 e 2026. Também estão na pauta a revogação da portaria do Ministério da Educação 983/20, que estabelece aumento da carga horária mínima de aulas e o controle de frequência por meio do ponto eletrônico para a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. A revogação do Novo Ensino Médio e da Base Nacional Comum para a Formação de Professores (BNC-Formação) também estão em discussão.

Licitação

Quase um terço das prefeituras não sabe como aplicar a nova lei de licitações e contratos. É o que aponta um estudo realizado Portal de Compras Públicas. Apesar da busca pela capacitação, nem todos os municípios estão preparados para parte prática da 14.133/21.

Ensino técnico

Dados do Censo Escolar 2023, divulgados recentemente pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), mostraram um aumento significativo no número de matrículas do ensino técnico profissionalizante, que passou de 2,1 milhões, em 2022, para 2,4 milhões no ano passado.

Com o crescimento de 12,1%, a educação profissional foi a modalidade de ensino com a maior expansão no Brasil em 2023. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, o MEC irá divulgar uma política de indução à matrícula no ensino técnico e profissionalizante. “Hoje apenas 11% das matrículas no ensino médio são de nível técnico. Vamos ampliar isso de forma ousada. A iniciativa é um atrativo para o jovem, que já sai do ensino médio com uma profissão”, afirmou o ministro durante a apresentação dos dados.

RG

O usuário que perdeu ou teve sua carteira de identidade extraviada pode solicitar a segunda via do documento sem precisar sair de casa. O Detran.RJ facilita a solicitação da segunda via de carteiras emitidas a partir de abril de 2019 pelo site (www.detran.rj.gov.br), sem que o cidadão necessite agendar e comparecer aos postos físicos. O serviço é oferecido desde março de 2022, e até o momento já emitiu 35.262 segundas vias de forma mais rápida e simplificada. Ao fazer a solicitação pela internet, o usuário precisa comparecer ao Detran apenas no dia de pegar a identidade

Chat online

As empresas prestadoras de serviço por aplicativo podem ser obrigadas a instituir um canal de atendimento ao consumidor por meio de chat online, caixa de mensagens ou por inteligência artificial (“chat bots”) através da própria plataforma para atendimento ao consumidor. É o que prevê o Projeto de Lei 107/23, da deputada Franciane Motta (Pode), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em segunda discussão, nesta terça-feira (16). Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta.

Boleto

Bancos e prestadores de produtos e serviços que cobrarem uma taxa adicional pela emissão dos boletos de prestações e financiamentos poderão ser multados em até 20 vezes o valor do serviço cobrado no boleto. É o que prevê o Projeto de Lei 119/23, do deputado Márcio Canella (União), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em segunda discussão, nesta terça-feira (16). Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta.

A multa, que será dobrada em caso de reincidência, será revertida para o Fundo Especial de Apoio a Programas de Proteção e Defesa do Consumidor (Feprocon). O consumidor lesado também poderá ter desconto do valor cobrado indevidamente ou a devolução em dobro do valor indevido que tenha sido pago pelo mesmo.

Anticoagulantes

O Governo do Estado, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), poderá ser autorizado a disponibilizar gratuitamente os anticoagulantes Rivaroxabana, Dabigatrana, Apixabana, Edoxabana ou similares. A autorização é do Projeto de Lei 5.872/22, de autoria do deputado Dr. Deodalto (PL), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota nesta terça-feira (16/04), em primeira discussão. Caso receba emendas parlamentares, o texto sairá de pauta.