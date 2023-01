Elogio - Diário do Vale

Matéria publicada em 21 de janeiro de 2023, 08:00 horas

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, fez elogios à relação entre executivo e legislativo durante esta semana.

***

O prefeito tem realmente uma situação confortável.

***

Ele conta com uma base majoritária do seu lado e não existe uma oposição sistemática ao seu governo.

***

Ela foi substituída por um grupo de vereadores que se posicionam como independentes.

***

Eles não se alinham automaticamente com todas as propostas do Executivo, mas também não ficam contra tudo o que o governo envia. Com isso, deixou de haver polarização entre posicionamentos e passou a haver mais debates de propostas.

Academia

A reforma da Academia da Saúde, no bairro Volta Grande, em Volta Redonda, está em fase final, com alguns ajustes sendo realizados para que a unidade seja entregue à população em breve – previsão para o próximo mês de fevereiro. Fechada desde 2020, a academia passou por melhorias em todas as áreas, iniciadas em agosto de 2022 pela atual administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com investimento de R$ 223 mil.

Serviços

Os trabalhos finais envolvem ajustes de pintura (retoque), troca de alguns vidros de janelas, além de colagem da grama sintética na área externa. A reforma da Academia da Saúde contemplou ainda a implantação de nova instalação elétrica; nova instalação para climatização; novo forro em gesso acartonado; novas esquadrias em alumínio; novas louças e metais para os sanitários e copa; nova pintura e instalação de pastilhas para área interna; cobertura em sombrite (tela).

Programa

O Programa Academia da Saúde é um espaço mobilizador de promoção da saúde, por meio de ação comunitária e multissetorial, desenvolvendo várias práticas de atenção primária à saúde. Além da atividade física regular, no local serão desenvolvidas práticas integrativas complementares, como ioga, dança circular e roda de terapia comunitária na Academia da Saúde.

Creche

As obras de reforma da Creche Dr. Roberto Cotrim, no bairro Vila Odete, iniciadas no ano passado foram concluídas entregues essa semana. A unidade, localizada no bairro Vila Odete conta atualmente com 128 alunos matriculados.

Obras

Entre as melhorias que foram realizadas estão a recuperação das estruturas de concreto, substituição dos revestimentos de cerâmica de pisos e paredes, reforma da cobertura, restauração de esquadrias e grades externas, como do portão de acesso e o rebaixamento do forro da entrada principal.

Mais serviços

Também foi realizada a recuperação do pátio interno, a instalação de bancas de lavatório nos pátios para melhor acessibilidade das crianças e pintura interna e externa. A entrada da unidade passou a contar com rampas de acessibilidade e foi realizada a readaptação dos banheiros infantis.

Projeto

A iniciativa faz parte de um trabalho de manutenção, conservação e recuperação que será estendido para outras as escolas do município.

Regularização

Os moradores do Parque Mambucaba receberam, nessa quinta-feira, 19 de janeiro, a visita de uma equipe da Superintendência de Habitação da Prefeitura de Angra, que está realizando o cadastro socioeconômico da Regularização Fundiária. A ação ocorre no bairro até o dia 27 de janeiro.

Etapa

O cadastro socioeconômico é uma das etapas da Reurb, servindo para a instauração da modalidade da Reurb, seja ela Reurb-s ou Reurb-e. Em seguida, é realizada a emissão da certidão de regularização fundiária dos processos, emissão do RGI pelo cartório e, por último, reconhecimento do RGI pela Prefeitura e entrega aos moradores.

Equipe

A visita é realizada por uma equipe composta por engenheiros e uma assistente social da Secretaria de Desenvolvimento Regional/Superintendência de Habitação. Durante o processo, os profissionais auxiliam os moradores tirando as suas dúvidas e realizando o cadastro.