Em busca da eficiência - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 07:33 horas

O prefeito de Itatiaia, Irineu Nogueira, tem entre suas metas a maximização dos recursos do município.

Para conseguir isso, ele vai em busca de aumentar a eficiência da máquina pública.

E encontrou uma fundação que se propõe a ajudar a atingir esse objetivo, com o uso da tecnologia da informação: a Funrio.

O acordo foi fechado no ano passado e uma reunião nesta quarta-feira (25) avançou no assunto.

Cooperação

O Acordo de Cooperação Técnica firmado em fins de agosto do ano passado, entre a Prefeitura de Itatiaia e a Funrio, fundação sem fins lucrativos, de caráter científico e cultural, foi o tema da reunião. A parceria estabeleceu regras gerais para programas de cooperação técnico -cientifico, buscando desenvolver atividades acadêmicas, técnicas, de pesquisa e gestão, em todas as áreas do conhecimento, especialmente nos segmentos de saúde, educação, assistência social e gestão pública.

Presentes

Participaram do encontro, além do prefeito Irineu Nogueira, os secretários de Planejamento, Miguel Monte; de Desenvolvimento Econômico, José Luiz Ribeiro Xavier; de Administração Tributária, Marcelo Teixeira; da Controladoria Geral do Município, Vinícius Valiante; a Chefe de Gabinete, Ana Cátia Ferreira, e o Secretário Geral da Funrio, Murilo Rabat.

Diagnóstico

O diagnóstico da máquina pública e a informatização de todo o processo administrativo, de forma a identificar eventuais gargalos na administração e agilizar o andamento das ações governamentais, resultando em mais eficiência de produtividade, foram assuntos discutidos durante a reunião.

Atividades

“A Funrio vem realizando uma série de atividades em parceria com o poder público, objetivando maior eficiência em sua gestão, desdea elaboração, execução, gerenciamento de projetos, buscando propor ações que resultem em aperfeiçoamento de estrutura operacional, logística e administrativa, como um todo. Creio que esta parceria com a Prefeitura de Itatiaia será bastante produtiva”, avalia o secretário geral da instituição, Murilo Rabat.

Expectativa

O prefeito Irineu Nogueira manifestou sua expectativa em relação ao apoio da Funrio. Segundo ele, diagnosticar eventuais gargalos da máquina administrativa e apontar caminhos para agilizar seu funcionamento será um importante ganho para o governo municipal.

Parcerias

“A entidade vem desenvolvendo parcerias com diversos municípios, especialmente nas áreas de saúde e educação, com resultados interessantes. O apoio da equipe técnica da fundação certamente vai acrescentar bastante às ações e projetos que pretendemos desenvolver durante nossa gestão”, comenta Irineu.

Saúde da mulher

A Escola de Gestão Pública (EGP) da Prefeitura de Angra dos Reis deu início nesta quarta-feira, dia 25 a uma capacitação sobre “Saúde da Mulher”. A atividade foi presencial e ministrada pela médica ginecologista Elisa Avancini, que teve como principal tema a sífilis. A capacitação é uma parceria entre a Secretaria de Administração, por meio da EGP, e a Secretaria de Saúde do município. A turma contou com mais de 20 pessoas, principalmente mulheres da área de saúde.

Iniciativa

A iniciativa faz parte da proposta da Prefeitura de investir na capacitação continuada dos seus profissionais, o que, no caso deste treinamento, visa à busca por um serviço de saúde mais humanizado. A capacitação em Saúde da Mulher irá prosseguir nas próximas três semanas, com mais três turmas, sempre às terças-feiras a partir das 9h. Os participantes receberão certificado.

Procura

Como a procura foi bastante grande, as vagas para a capacitação em Saúde da Mulher estão encerradas. Mas os servidores interessados em treinamento e formação profissional podem obter mais informações sobre as ações da EGP, pelo e-mail [email protected], pelo telefone (24) 3365-4651 ou no próprio setor, localizado na rua da Conceição, 244, térreo (edifício Parthenon).