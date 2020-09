Em busca de mulheres

Matéria publicada em 1 de setembro de 2020, 19:49 horas

Embora os líderes partidários não sejam particularmente mulherengos, a maior parte deles não está podendo ver uma mulher sem abordá-la.

***

É que os objetivos não são libidinosos, mas políticos: eles estão em busca de completar o percentual de candidatas exigido em lei.

***

E não está sendo uma tarefa fácil.

***

Um político bastante conhecido em Volta Redonda, que conversou em off com a coluna, afirmou que dois obstáculos têm surgido.

***

O primeiro é que as mulheres são muito cientes de suas imagens e muitas temem entrar na política e se verem envolvidas em escândalos.

***

O segundo é que, quando a mulher não pensa assim, alguém da família apresenta esse argumento.

Comparecimento

O mesmo político vê uma grande possibilidade de a votação mínima para eleger um vereador este ano ser mais baixa do que a da eleição de 2016. Isso porque os idosos são grupo de risco para a Covid-19 e os que têm mais de 70 anos são desobrigados de votarem. Assim, podem não comparecer às urnas em 15 de novembro.

Dificuldade

O problema é que o fato de o número absoluto de votos necessário para eleger um vereador ser menor não vai tornar a eleição mais fácil. Afinal, se houver menos votos nas urnas, o candidato vai precisar conquistar uma parcela desses votos equivalente à que teria se houvesse mais gente votando para ser eleito. Se era preciso ter um por cento dos votos para se eleger vereador, num universo de 200 mil votos válidos, vai continuar sendo preciso ter 1%, só que num universo de cerca de 190 mil votos válidos, se a previsão de comparecimento menor às urnas se confirmar.

Convenção

O Republicanos, partido que é presidido em Volta Redonda pelo vereador Pastor Washington e que tem como pré-candidato à prefeitura o empresário Hermiton Moura, um dos líderes do movimento “Vem Pra Direita” na cidade, fará sua convenção no próximo sábado (5 de setembro).

Calçadas

Os proprietários de terrenos localizados na Avenida Dorival Marcondes Godoy, bairro Montese, na entrada de Resende, poderão ser notificados pela Prefeitura para que construam calçadas junto às suas respectivas áreas. Uma indicação neste sentido, de autoria do vereador Caio Sampaio (PDT), foi aprovada pela Câmara e, agora, será encaminhada ao Poder Executivo. Segundo o parlamentar, a solicitação é uma reivindicação de moradores da região. “Muitos munícipes normalmente circulam por aquele trecho que, em razão ausência das calçadas, se veem obrigados a trafegar pela rua, num local de grande movimento de veículos, ainda mais nos horários considerados de pico”, salientou.

Internet

Outra indicação de Caio Sampaio, aprovada pela Câmara, solicita à Prefeitura a disponibilização de internet banda larga nos bairros mais afastados da região central da cidade.”Esta reclamação também partiu de moradores, principalmente os que moram nos locais mais distantes e não dispõem de internet gratuita. Em razão disso, por muitas vezes não têm como arcar com mais esta despesa no orçamento, considerando o momento extremamente difícil pelo qual atravessamos, com relação à pandemia”, avaliou o vereador.

Sem dinheiro I

Os metalúrgicos da CSN que foram demitidos em 2019 ainda não receberam o PPR. A empresa negociou com o Sindicato dos Metalúrgicos o pagamento desse valor como um abono, o que, em termos estritamente legais, a desobriga de fazer o pagamento. No entanto, o sindicato continua insistindo com a empresa para que eles recebam.

Sem dinheiro II

Acontece que a CSN alega dificuldades de mercado para disponibilizar o valor necessário para pagar o benefício aos demitidos. Até surgir uma solução financeira, vai continuar o impasse, segundo informações colhidas junto ao sindicato.

Observatório nuclear

Nesta terça (1º), a Eletronuclear retomou as atividades do Observatório Nuclear (ON), centro de visitação pública da empresa. O ON está localizado em Itaorna, a 100 metros da central nuclear de Angra dos Reis.

Regras

O retorno está sendo realizado obedecendo-se às regras de flexibilização definidas pela prefeitura do município, que vem gradativamente liberando a volta das atividades turísticas na região. O horário de funcionamento, nesse primeiro momento, é de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Medidas

Para que possam ser preservadas a saúde e segurança dos visitantes e dos colaboradores do ON, a empresa estabeleceu as seguintes medidas de prevenção:

– Somente serão recebidos visitantes ocasionais, ficando proibida a visita de grupos agendados;

– É permitida a presença simultânea de, no máximo, oito pessoas no salão principal;

– Está sendo realizada aferição de temperatura na entrada;

– É obrigatório o uso de máscara de proteção pelos visitantes;

– Os equipamentos de touchscreen estão sendo manejados apenas pelos colaboradores do ON;

– Álcool em gel está disponível para os visitantes;

– Está sendo feito um esquema especial de limpeza para reforçar a higienização das instalações.