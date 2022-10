Em discussão

Matéria publicada em 19 de outubro de 2022, 18:18 horas

As Comissões de Normas Internas e Proposições Externas, de Defesa do Meio Ambiente, e de Educação, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizam audiência pública nesta quinta-feira (20/10), às 10 horas, para discutir as três primeiras propostas de projetos de lei de iniciativa popular sugeridas pelo aplicativo “LegislAqui”.

As medidas que serão debatidas pelos parlamentares na audiência atingiram os mais de 1.700 apoiamentos necessários para começarem a tramitar na Casa.

A reunião será realizada na sala 1801 da sede do Legislativo fluminense, localizada no Edifício Lúcio Costa (Rua da Ajuda, nº 5).

O aplicativo, que possibilita a proposição de projetos pela população e permite que se transformem em normas estaduais, já recebeu mais de mil sugestões de leis.

Entre as ideias legislativas que serão debatidas está a que autoriza a Secretaria de Estado de Educação a possibilitar em seu site a emissão de declaração de matrícula para estudantes da rede pública estadual de ensino. A ideia recebeu 1.902 votos.

A outra medida sugerida pela população via aplicativo, que teve 1.922 apoiamentos, determina que, no prazo de 24 meses, as escolas públicas da rede estadual de ensino disponibilizem composteiras orgânicas para reaproveitamento de sobras da produção de merenda escolar.

A terceira proposta que será analisada pelos deputados garante livre acesso a montanhas, paredes rochosas, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios naturais públicos do estado do Rio de Janeiro. A ideia recebeu 1.857 votos pelo aplicativo.

Ilha Grande

Com o objetivo de atender as demandas da população da Ilha Grande, a Prefeitura de Angra, em parceria com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, vai realizar, nesta quinta-feira, 20 de outubro, às 16h, na quadra da Vila do Abraão, uma audiência pública para a estruturação de um novo modelo para a Prestação do Serviço Público de Transporte Aquaviário Coletivo Intermunicipal de Passageiros e Cargas no Estado do Rio de Janeiro (SPTA).

Foco

O principal foco da Prefeitura é proporcionar oportunidade aos moradores e aos setores que dependem do referido transporte para que sejam ouvidos pelo Estado nesse novo modelo que será licitado nos próximos meses, indicando suas necessidades para o modelo de transporte que deverá atender o transporte intermunicipal para a Ilha Grande, Patrimônio Mundial da Unesco.

Proposta

A ideia de realizar uma audiência sobre o transporte para a Ilha Grande surgiu em agosto durante a audiência do processo conduzido pela Universidade Federal do Rio de Janeiro – para o Estado – para definir a nova proposta de modelo para a concessão do transporte aquaviário intermunicipal.

Proibida

As farmácias de manipulação podem ser obrigadas a divulgar a proibição da venda do dióxido de cloro – vendida como solução mineral milagrosa ou “MMS”, em inglês. A medida é prevista no Projeto de Lei 627/19, do deputado Carlos Macedo (REP), que foi aprovado, em segunda discussão, pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), nesta quarta-feira (19/10). O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Aviso

Os estabelecimentos deverão afixar um cartaz com a seguinte frase: “De acordo com a resolução 1407 de 1º de junho de 2018, está proibida a fabricação, distribuição, comercialização e uso do produto MMS”.

Penalidade

Em caso de descumprimento, as farmácias estarão sujeitas a uma multa de cerca de R$ 4 mil (1 mil UFIR-RJ) a R$ 20,4 mil (5 mil UFIR-RJ). A medida precisa da regulamentação do Executivo.

Justifica

“Pais de crianças com autismo estão embarcando em uma promessa de cura do transtorno que, segundo os médicos, não existe. Eles estão dando aos filhos uma solução que é vendida como medicamento, mas, na verdade, não passa de uma substância química que é equivalente a água sanitária”, justificou Macedo.