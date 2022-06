Em movimento

Matéria publicada em 10 de junho de 2022, 18:39 horas

O ex-vereador Paulinho do Raio-X continua presente na cena política.

***

Ele tem feito contatos com lideranças políticas e espera solucionar questões jurídicas pendentes, mas tem certeza de que poderá ser candidato em 2024.

***

Por enquanto, costura apoios a pré-candidatos nas eleições de outubro.

***

Nos próximos dias, devem ser anunciados um ou mais nomes com os quais ele vai atuar.

Conservação

O Instituto Municipal do Meio Ambiente de Angra dos Reis (Imaar) promoveu na quinta-feira, dia 9, o primeiro Fórum Regional de Unidades de Conservação da Costa Verde/RJ. O encontro fez parte do penúltimo dia de programação da Semana do Meio Ambiente. Pela primeira vez, representantes das áreas de preservação da região puderam estar juntos em um mesmo evento para debater problemas e desafios em comum.

Presentes

Estiveram presentes representantes do Parque Estadual Cunhambebe, da APA Tamoios, de unidades de conservação da Ilha Grande, da APA Cairuçu, da Unidade de Policiamento Ambiental (Upam), do Instituto Boto Cinza, da Brigada Ambiental, além da equipe do Imaar, que falou sobre o Parque da Cidade, sua área, infraestrutura, atividades e o andamento dos projetos em torno dessa unidade de conservação localizada na área central de Angra dos Reis.

Importância

Para a diretora do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Angra, Alba Valéria dos Reis Pereira, o fórum foi importante para “promover a integração e a aproximação entre as diversas unidades de conservação e também entre elas e o município de Angra, estreitando o relacionamento entre os gestores ambientais”.

Desafios

A bióloga e ambientalista Jéssica Maia, gestora do Parque Estadual Cunhambebe (Inea), falou sobre o trabalho na unidade, os problemas, desafios e soluções relacionados ao parque e que, em linhas gerais, são partilhados pelas outras unidades da região: “Os principais problemas que enfrentamos no parque são a caça de animais silvestres e as construção irregulares, que temos enfrentado com monitoramento e fiscalização ambiental e educação ambiental. Promover eventos de educação ambiental é uma estratégia muito eficiente na conservação do meio ambiente. Dissemina conhecimento e boas práticas ambientais”, disse a bióloga, uma das responsáveis pelo Parque Cunhambebe, que abrange quatro municípios (Mangaratiba, Angra, Itaguaí e Rio Claro).

Educação

Educação ambiental foi o que não faltou em vários dias da Semana do Meio Ambiente. Durante o fórum não foi diferente e representantes das unidades de conservação e de demais órgãos conversaram sobre sustentabilidade e preservação da fauna e flora com alunos da rede municipal de Angra. As atividades incluíram exposição de fotografias e de réplicas de animais da Mata Atlântica; ponto de coleta do Eco-óleo e divulgação do programa, que consiste na coleta seletiva do óleo vegetal de cozinha; e atividades recreativas com personagens como o Macaco Muriqui e o Índio Cunhambebe.

Resumo

– Encontros assim, que reúnem órgãos ambientais da região, com circuito de palestras e educação ambiental para as escolas, são de suma importância para a preservação das unidades de conservação e da Costa verde como um todo e fortalecem as parcerias entre as instituições, com troca de experiências e saberes. Assim podemos conhecer mais o que temos em comum e as especificidades de cada um – resumiu a bióloga do Parque Cunhambebe, sobre a Semana do Meio Ambiente e sobre o primeiro Fórum Regional de Unidades de Conservação da Costa Verde/RJ. .

Polícia civil

As comissões de Segurança Pública e Assuntos de Polícia, de Servidores Públicos, e de Legislação Constitucional Complementar e Códigos, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizarão nova audiência pública conjunta nesta segunda-feira (13/06), às 10h, no auditório do 21° andar do Edifício Lúcio Costa, sede da Alerj, para discutir o Projeto de Lei Complementar 55/2021, de iniciativa Poder Executivo, que cria a Lei Orgânica da Polícia Civil do Estado.

Emendas

Até a audiência pública da última segunda-feira (06/06), o projeto já havia recebido 688 emendas. Presidente da comissão de Segurança Pública, o deputado Delegado Carlos Augusto (PL) destacou a importância do projeto: “É uma grande conquista da categoria policial, bem como de toda a sociedade. É de suma importância a participação de toda a classe policial, para o estabelecimento do texto final da lei. Buscamos uma lei com maior eficiência”.