Empresa de iluminação pública faz treinamento em Piraí

Matéria publicada em 25 de outubro de 2022, 15:18 horas

A StatLed Brasil iniciou na manhã desta terça-feira (25), em Santanésia , distrito de Piraí , treinamento mindset para seus colaboradores de iluminação pública.

Durante dois dias a empresa StatLed Brasil estará ampliando conhecimento, detalhando projetos e abordando a importância da consciência comportamental entre seus colaboradores.

O treinamento tem como objetivo principal o fortalecimento dos valores da empresa que preza qualidade e excelência nos serviços prestados e visa o constante crescimento pessoal e profissional de seus colaboradores.

Visita

A Fundação Oswaldo Aranha (FOA) e o Centro Universitário de Volta Redonda – UniFOA recebem nesta quarta-feira, dia 26, os ministros da Cidadania, Ronaldo Bento, e da Educação, Victor Godoy.

Palestra

Na ocasião, aberta ao público, o ministro da Cidadania realizará uma palestra sobre o Cadastro Único, no Auditório William Monachesi, no Campus Olezio Galotti, em Três Poços, prevista para começar às 11 horas.

Horário

A visita terá início às 9h30, quando acontecerá a recepção aos ministros e respectivas equipes, seguida pela apresentação da instituição, entregas das homenagens “Mérito Chanceler Oswaldo Aranha” e “Mérito Professor Manoel José Gomes Tubino” e, então, será iniciada a palestra.

Turismo

A Secretaria de Estado de Turismo participa da segunda edição do Check-in Turismo, evento virtual de mercado promovido pelo Sebrae, como um dos parceiros do trade turístico. O secretário Sávio Neves participa da abertura. A iniciativa pretende disseminar conhecimento sobre a dinâmica de comportamento do mercado turístico e fomentar os negócios do público-alvo dos projetos do Sebrae, destacando as tendências de consumo do setor e seu reposicionamento frente à nova dinâmica socioeconômica. O seminário será na quarta-feira (26/10), das 10h às 18h30, e é gratuito, pelas plataformas Youtube e Metaverso. As inscrições poderão ser feitas pelo link: https://sites.rj.sebrae.com.br/checkinturismo/.

Proposta

Usando plataformas digitais e a inovação do metaverso, a proposta do evento é reunir empresários da cadeia do turismo, palestrantes, parceiros, startups, consultores, agentes de turismo. O seminário também está aberto aos consumidores finais dos produtos turísticos, para que conheçam as rotas/roteiros de destinos turísticos do estado do Rio de Janeiro, num ambiente único e inovador de capacitação, troca de experiências, exposição da oferta de produtos, networking e negócios.

Programação

Os participantes poderão assistir palestras como “O Futuro para o setor de Turismo”, com o empresário dinamarquês, Peter Kronstrom, fundador do Future Lounge Institue for Studies Latin América, além de partilhar da programação dinâmica recheada de talks sobre Destinos Turísticos Inteligentes, Turismo Criativo, Turismo Rural, Tendências de Consumo e diversos painéis de debates com empresários e especialistas do setor sobre as oportunidades dos segmentos turísticos como; agroturismo, compras e negócios, gastronomia e eventos, turismo das águas-economia do mar, turismo criativo do samba e comunitário.

Oportuna

“Oportuna e necessária a iniciativa do Sebrae ao reunir seu público-alvo e o trade turístico, para falar das tendências de consumo do setor com a nova dinâmica socioeconômica, principalmente agora em que estamos novamente obtendo resultados positivos no segmento, conforme mostram pesquisas recentes, ” ressaltou Sávio Neves.