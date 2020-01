Ensino à distância

Matéria publicada em 27 de janeiro de 2020, 10:04 horas

O Consórcio Cederj, projeto administrado pela Fundação Cecierj, completou 20 anos de criação neste domingo (26.01).

***

O programa é pioneiro na oferta de ensino superior a distância no estado do Rio de Janeiro e utiliza metodologia que mistura ações presenciais, material impresso e conteúdo no ambiente virtual.

***

O Consorcio Cederj é formado por 11 universidades públicas fluminenses, das quais sete (Cefet/RJ, UENF, UERJ, UFF, UFRJ, UFRRJ e Unirio) oferecem 17 cursos de graduação a distância semipresenciais.

***

Dois dos cursos (Ciências Contábeis e Engenharia Meteorológica) são recentes e ainda não há formandos.

***

O projeto atende cerca de 50 mil alunos, em 34 polos localizados em todo o estado.

***

Nesses 20 anos, o Cederj formou 16.920 mil alunos e viu passar pelos cursos mais de sete mil profissionais de educação.

Honrado

“Eu me sinto honrado em fazer parte de um projeto tão importante para a população fluminense como é o Consórcio Cederj, que há 20 anos oferece graduação pública de qualidade para todo o Estado do Rio de Janeiro. E me alegro em dizer que, no ano em que completamos mais uma década, o Consórcio vive um processo de transformação e ampliação que vai desde a oferta de novos cursos que estão sendo pensados até a criação de novos polos, revigorando todo o processo pedagógico e de gestão. Quero aproveitar o momento para parabenizar a todos os nossos servidores, o corpo docente e os discentes que passaram por esta instituição e ajudam diariamente a escrever essa história de muito sucesso”, diz Gilson Rodrigues, presidente da Fundação Cecierj.

Resultado

Pioneiro nas suas ações educacionais, o Consórcio Cederj é resultado da evolução da educação a distância que chegou ao Brasil com material enviado pelo correio, que foram substituídas pela rádio e depois, pela televisão.

Objetivos

O projeto, que disponibiliza novas tecnologias educacionais, surgiu com quatro objetivos que são seguidos até hoje:

– Contribuir com a interiorização do Ensino Superior gratuito e de qualidade do Estado do Rio de Janeiro.

– Contribuir para o acesso ao Ensino Superior daqueles que não podem estudar no horário comercial.

– Atuar na formação continuada a distância de profissionais do estado, com atenção especial ao processo de atualização de professores da rede estadual de Ensino.

– Aumentar a oferta de vagas em cursos de graduação e pós-graduação no Estado do Rio de Janeiro.

Alegria

O secretário de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Leonardo Rodrigues, responsável pela pasta responsável pela Fundação Cecierj, gestora do Consórcio Cederj, também celebra com alegria a data. “É notório que a educação vive uma nova era e a modalidade online faz parte desse processo. Devemos celebrar estes 20 anos do Consórcio Cederj, pois simboliza para um público abrangente a possibilidade de acesso a um ensino completo e dinâmico. Público esse que antes, por diversas razões, não tinha oportunidade de cursar o ensino superior. Com os nossos polos rompemos barreiras e transformamos vidas”, avalia Rodrigues.