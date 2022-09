Entre as ‘dez mais’

Matéria publicada em 26 de setembro de 2022, 18:16 horas

A CSN Cimentos Brasil conquistou a nona colocação no ranking das melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro, subindo uma posição em relação ao ano passado.

***

O resultado foi divulgado pela consultoria global Great Place to Work (GPTW) no último dia 19. O prêmio destaca as 75 empresas vencedoras, entre 171 concorrentes, todas certificadas pela GPTW em 2022.

***

O anúncio foi feito em evento presencial, após dois anos celebrando remotamente devido à pandemia de Covid-19.

Comemora

“Mais uma vez, estamos entre as dez melhores empresas para se trabalhar no estado do Rio de Janeiro! Este ano, atingimos uma nota ainda maior na pesquisa em relação a 2021. Mais do que um título, essa certificação é resultado dos nossos esforços para proporcionar um excelente ambiente de trabalho, em que os funcionários se sentem valorizados e confiantes. Acreditamos que isso impacta diretamente nos resultados positivos do negócio. Com os melhores profissionais, motivados e orgulhosos de fazer parte do nosso time, a companhia atinge suas metas com mais eficiência”, destacou Juliana Andrigueto, diretora de Gente e Gestão e Comunicação da CSN Cimentos Brasil.

A pesquisa

Aplicada anualmente, a pesquisa tem como objetivo avaliar cinco atributos essenciais para um bom ambiente de trabalho: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e colaboração. A certificação pelo GPTW é considerada estratégica para a empresa. O diagnóstico do clima organizacional é um diferencial no mercado, ajudando a reter e atrair talentos, o que diminui o índice de rotatividade, além de reforçar o investimento da companhia em pessoas, na liderança e na cultura, pilares que foram essenciais para o reconhecimento.

Inspeção

Comerciantes de Angra dos Reis que trabalham com produtos de origem animal contam com um importante serviço municipal de inspeção em seus estabelecimentos. Por meio da Lei 1.283/50, o Serviço de Inspeção Municipal de Produtos de Origem Animal (SIM POA) garante registro dos estabelecimentos por meio de monitoramento da qualidade dos produtos de origem animal. O programa atende supermercados e entrepostos de pescado e é ofertado pela Secretaria Executiva de Agricultura, Aquicultura e Pesca.

Garantindo

– O serviço de inspeção de produtos de origem animal municipal oferece garantias sanitárias aos estabelecimentos e aos consumidores. Isso agrega valor e gera emprego e renda no município. Graças a ele, o consumidor tem acesso a um produto de alta qualidade. Desejamos sucesso aos empreendedores que já adotaram o serviço oferecido por nossa secretaria – comentou Wagner Junqueira, secretário-executivo de Agricultura, Aquicultura e Pesca.

Aptos

Podem receber a inspeção os estabelecimentos que manipulem produtos como linguiças, presuntos, salsichas, almôndegas, hambúrgueres, carnes temperadas, carnes resfriadas, carnes congeladas, peixes de água doce e salgada em filés e postas, polvos, camarões, vieiras, ostras, rãs, bolinhos de peixe, kibes de peixe, ovos frescos ou processados, farinha de clara, farinha de gema, leites refrigerados e U.H.T, queijos, iogurtes, manteigas e doces de leite.

Objetivo

– O objetivo da inspeção sanitária de produtos de origem animal é orientar o produtor de acordo com a legislação sanitária vigente. É importante que o município possua estabelecimentos onde o produto possa ser preparado e manipulado com segurança, evitando contaminação. Temos o objetivo de oferecer um alimento com qualidade e seguro à população. Isso é muito importante ao empreendedor também – complementou Luciana Assumpção, veterinária responsável pelo serviço.

Higiene

Nos estabelecimentos onde são manipulados pescados, por exemplo, os produtos chegam em caminhões, são recepcionados e vão para a manipulação, onde são limpos, encerados, embalados e congelados. Os locais de entrada e saída dos produtos nos estabelecimentos precisam ser diferentes, para que se evite alguma possibilidade de contaminação cruzada. A higiene é o fator fundamental em todo o processo.