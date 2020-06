Matéria publicada em 4 de junho de 2020, 20:38 horas

Mal terminou a entrevista coletiva em que o prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, informou que não disputaria a reeleição, começaram as especulações em torno do nome que seria indicado por ele como candidato.

***

A informação de que o secretário municipal de Saúde, Alfredo Peixoto, teria deixado cargo, foi considerada um indicador de que poderia ser ele o nome escolhido.

***

No entanto, Samuca tem em seu grupo político outros nomes fortes, que podem surgir a qualquer momento como possíveis candidatos.

***

É preciso também observar os movimentos em grupos políticos que fazem oposição ao prefeito, para saber se novos nomes vão surgir.

Autorizativos

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, nesta quinta-feira (04/06), quatro novos projetos de lei que permitem ações por parte do Poder Público para conter os efeitos socioeconômicos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Os textos serão encaminhados para o governador Wilson Witzel, que tem até 15 dias úteis para sancioná-los ou vetá-los.

Receitas

Entre as medidas, está o projeto de lei 2.058/20, que autoriza o Governo do Estado a prorrogar até o fim da pandemia a validade das receitas para medicamentos de uso contínuo emitidas a partir do dia 16 de fevereiro deste ano.

Instruções

De acordo com o projeto, os profissionais de saúde deverão ser orientados a prescrever receitas em letra de forma com validade prolongada para os pacientes que utilizam esses medicamentos. As regras somente serão válidas para as prescrições que ainda estão em poder do paciente. Receitas digitais também valerão, desde que acompanhadas do número de receita do profissional e da assinatura eletrônica.

Objetivo

“O objetivo deste projeto é diminuir o fluxo de pessoas em tempos de pandemia para evitar e reduzir a exposição dos pacientes”, escreveu a autora da proposta, Monica Francisco (PSol), na justificativa do texto.

Taxas por sangue

Já o projeto de lei 2.291/20 autoriza o governo a conceder isenção total na taxa de concursos públicos estaduais para doadores de sangue regulares (que o fizerem pelo menos três vezes ao ano) com renda familiar menor que três salários mínimos.

Consciência

“No país, não temos a consciência de que doar sangue pode salvar inúmeras vidas. Por estas razões, os bancos de sangue continuam bem abaixo do necessário, o que tem sido agravado pela pandemia do coronavírus”, justificou a autora original da proposta, deputada Martha Rocha (PDT).

Turismo e renegociação de contratos

Também foi aprovado o projeto de lei 2.359/20 autoriza o Governo do Estado a instituir campanha de promoção ao setor de turismo, cultura, esporte, lazer e negócios imediatamente após a revogação do plano de contingência do novo coronavírus. A campanha prevê a disponibilização gratuita de espaços de divulgações turísticas das regiões e municípios do estado, a realização de parcerias com o setor privado e a concessão de incentivos fiscais para os setores de Turismo, Cultura, Esporte, Lazer e negócios. Essas campanhas não poderão contrariar os dispositivos do Regime de Recuperação Fiscal, instituído pela Lei Complementar 159/2017.

Bancos

Os deputados também aprovaram o projeto de lei 2.343/20, que autoriza bancos e instituições financeiras a propor revisão contratual com redução de juros quando feita a pedido do consumidor ou por ofício. A medida também autoriza a carência mínima de 60 dias para início do pagamento de parcelas. A alteração contratual deverá ser informada previamente ao consumidor, possibilitando que ele possa recusar a proposta.

Fake News

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), defendeu a aprovação do projeto que combate as notícias falsas (fake news) e responsabiliza as plataformas pela disseminação desse tipo de conteúdo. Para ele, é importante a construção de uma proposta que tenha ampla maioria nas duas Casas do Legislativo, para que, se o presidente da República vetar o texto, os parlamentares possam derrubar o eventual veto. As informações são da Agência Câmara.

Projeto

O projeto, que tramita no Senado, prevê normas e mecanismos de transparência para redes sociais e serviços de mensagens da internet para combater abusos, manipulações, perfis falsos e a disseminação de notícias falsas.

Liberdade de expressão

Segundo Maia, a legislação sobre o tema deve respeitar as liberdades de imprensa e de expressão, e vai dar mais transparência sobre quem está patrocinando as fake news no Brasil.

Robôs

“O tema da fake news tem atingido nossa democracia, nossas liberdades, nosso direito de crítica, no Brasil e no mundo. Precisamos de uma lei na qual os diretos de todos sejam respeitados. Hoje, o direito de uma grande parte não é respeitada por causa da influência de robôs. E a viralização do ódio cria dificuldades e caminha para gerar uma rejeição ao Parlamento e ao STF”, disse o presidente.

A favor do governo

“Isso não é contra o governo, é a favor do governo, porque é a favor da democracia”, afirmou Rodrigo Maia.