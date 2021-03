Esporte para a região

Matéria publicada em 10 de março de 2021, 20:02 horas

O deputado estadual Marcelo Cabeleireiro esteve com o secretário estadual de Esporte, Lazer e Juventude, Leandro Alves, na última terça-feira (09) para buscar projetos esportivos que possam ser implementados na região do Médio Paraíba, bem como equipamentos adaptados para pessoas com deficiência.

***

Também participaram da reunião o chefe de gabinete do secretário, Tales Boiteux, e a vereadora de Barra Mansa Luciana Alves (DC).

***

O deputado frisou a luta pela inclusão das pessoas com deficiência por meio da comissão que preside na ALERJ. A causa também é uma das bandeiras da vereadora Luciana.

***

“O secretário Leandro foi muito solícito e pediu ao secretário municipal de Esportes do Rio para avaliar se ainda existem materiais esportivos inclusivos como legado das olimpíadas que possam ser utilizados em projetos sociais voltados a pessoas com deficiência”, contou Marcelo.

***

Durante a reunião, o secretário explicou que o projeto “Esporte RJ” está em processo de licitação e atenderá, em breve, 300 núcleos distribuídos pelo Estado do Rio.

***

“Seguimos na luta ao lado do nosso governador Cláudio Castro para que a população tenha acesso a políticas públicas inclusivas e o Estado cresça e se desenvolva cada vez mais”, destacou.

***

Na ocasião, o deputado e a vereadora conseguiram uma doação de uniformes que serão enviados a uma escolinha de futebol no bairro Santa Isabel, em Barra Mansa.

Mulheres

A vereadora de Barra Mansa, Professora Fernanda Carreiro, foi uma das convidadas do Bate-Papo comandado pela ex-prefeita e deputada Inês Pandeló, com o tema: “Mulheres na Política: Por que é preciso de mais espaço?”. Participaram do programa virtual também a vereadora de Nova Friburgo, que foi alvo de racismo desde o início do mandato, e também a Subsecretaria de Políticas para as Mulheres do Rio Grande do Norte, Ivanete O. dos Santos.

Poupatempo

Implantado em 1997 pelo governo do estado de São Paulo para facilitar o acesso do cidadão a informações e serviços públicos, o programa Poupatempo pode ser adotado por Resende em uma versão itinerante. Ao menos esta é a proposta que o vereador Kael (PSD) fez recentemente à Prefeitura por meio de uma indicação. Em tempo, também foram signatários da indicação os vereadores Sandro Ritton (DEM) e Márcia Lima (Republicanos).

Agilidade

De acordo com Kael, a medida vai dar agilidade à emissão de documentos e também à liberação do seguro-desemprego. “A ideia é que as pessoas tenham o máximo de facilidade possível para retirar Carteira de Identidade, Carteira Nacional de Habilitação, Licenciamento Veicular e Atestamento de Antecedentes Criminais, bem como para dar entrada no seguro-desemprego”, aponta o parlamentar.

Incentivo

Ele acrescenta que a visita do serviço aos bairros mais afastados do Centro vai estimular o cidadão a regularizar sua situação. “Com o Poupatempo Móvel, as pessoas terão um incentivo a mais para retirar documentos e ficar em dia com suas obrigações, já que poderão fazer isso perto de casa”, comentou, lembrando que a proposta também representa economia de tempo e dinheiro para o cidadão.

Termelétricas

O Governo do Estado está autorizado a conceder um tratamento tributário diferenciado às empresas ou consórcios que venham a se instalar no estado do Rio para implementar usinas termelétricas. É o que dispõe o projeto de lei 1.937/20, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou em discussão única nesta quarta-feira (10/03). A medida será encaminhada ao governador em exercício, Cláudio Castro, que terá até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

Norma

A norma valerá para as empresas que participarem dos próximos leilões do Ministério de Minas e Energia e da Agência Nacional de Energia Elétrica – desde que elas já tenham a licença ambiental prévia. O tratamento tributário valerá para importação de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios, desde que importados e desembarcados pelos portos e/ou aeroportos fluminenses. A medida também se aplica ainda à aquisição interna e interestadual de máquinas, equipamentos, peças, partes e acessórios destinados à instalação do empreendimento.

Gás

O texto ainda define que as usinas terão isenção de imposto sobre a aquisição interna de gás natural – ou até mesmo a importação do gás, desde que seja importado e desembaraçado pelos portos fluminenses. As empresas beneficiadas terão que investir em projetos de geração e conservação de energia elétrica. “Se o Rio de Janeiro é o maior produtor de gás natural do Brasil, é justíssimo que novas termelétricas que estão sendo licitadas estejam aqui e se beneficiem da competitividade do estado”, comentou o deputado Luiz Paulo (Cidadania), presidente da Comissão de Tributação.

Proibição

A norma proíbe a inclusão das empresas que estejam irregulares no Cadastro Fiscal do Estado do Rio de Janeiro, tenham débito para com a Fazenda Estadual, participem ou tenham sócio com débito inscrito na Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro ou com inscrição estadual cancelada ou suspensa em consequência de irregularidade fiscal. Também estão vetadas aquelas que estejam inadimplentes ou irregulares com o parcelamento de débitos fiscais de que seja beneficiário, além daquelas com passivo ambiental não equacionado junto aos órgãos estaduais competentes.