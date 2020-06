Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 20:36 horas

O clima esquentou na Câmara Municipal de Volta Redonda por causa da renúncia do vereador Sidney Dinho à relatoria da “CPI da Injeção”, criada para fazer um relatório sobre os fatos que levaram a processo criminal contra o vereador afastado Paulinho do Raio-X.

Dinho pediu a saída para poder se dedicar integralmente à presidência da Comissão Processante que discute a possível cassação do mandato de Paulinho do Raio-X por quebra de decoro parlamentar.

O problema começou quando o presidente da Câmara, Nilton Alves de Faria, o Neném, disse que vai indicar novo relator, em vez de tornar o vereador Fábio Buchecha um membro ativo.

Neném disse que tem a prerrogativa de indicar o novo relator e que não levaria Buchecha para a “CPI da Injeção” para que ela não ficasse com mais integrantes da base de apoio ao prefeito.

No fim das contas, Buchecha continuou como suplente.

Propostas

Ao longo das últimas semanas, a Câmara Municipal de Resende vem apresentando ao Executivo Municipal uma série de propostas, voltadas para diminuir na população os impactos provocados pela Covid-19. Uma delas é a indicação número 251/20, de autoria do vereador Renan Marassi (PL), que solicita a implantação de um centro especializado em tratamento, acompanhamento, monitoramento e demais cuidados necessários para atender pessoas que sofrem de depressão.

Justifica

Para Renan, na esteira do coronavírus e seus desdobramentos, há a necessidade de se atentar para a saúde mental das pessoas, como os demais transtornos psicológicos, entre eles a ansiedade.

– Nestes tempos difíceis em que estamos atravessando, em razão da pandemia, é esperado sentir-se mal, ansioso, com raiva, insatisfeito ou triste diante dos desafios que aparecem na nossa frente. Em razão disso, creio que um centro voltado para tratar deste tema beneficiará centenas de pessoas em nossa cidade, – frisou o parlamentar.

Levantamento

Um levantamento divulgado pelo Grupo Abril, este mês, em que foram ouvidas 4.683 pessoas no país, 79 por cento estão preocupadas com a possibilidade de sofrer cortes salariais ou perder direitos trabalhistas; 59 por cento dizem que a palavra que mais define seus sentimentos com relação à “insegurança” é “covid-19”; e 54 por cento estão extremamente preocupados com a situação provocada pelo coronavírus no Brasil.

Promulga

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), promulgou 17 textos que haviam sido vetados pelo governador Wilson Witzel. As normas foram publicadas no Diário Oficial do Legislativo, nesta segunda-feira (08/06). Ao todo seis leis são relacionadas a projetos sobre o coronavírus, aprovadas pela Alerj após o início das medidas de isolamento social. As outras leis são referentes a projetos aprovados em meses anteriores à pandemia. No total, 14 novas leis foram promulgadas e outras três leis foram atualizadas, por se tratarem de vetos parciais a leis já sancionadas.

Pagamento

Já entre os vetos derrubados relacionados a projetos aprovados antes da pandemia de coronavírus se destaca a Lei 8.884/20, que obriga o Governo do Estado a pagar os valores referentes ao Regime Adicional de Serviço (RAS) aos profissionais de Segurança Pública até o dia 10 do mês seguinte à prestação do serviço.

Cedae

A partir desta terça-feira (09/06), o Governo do Estado dá início a mais uma fase do processo de concessão da Cedae. Durante 30 dias, uma consulta pública estará aberta e à disposição da população fluminense, que poderá contribuir com sugestões sobre o modelo de desestatização da companhia.

Reunião

No último dia 29 de maio, Witzel participou da reunião com o Conselho Deliberativo da Região Metropolitana (RM), onde prefeitos e representantes dos municípios foram informados sobre o formato da consulta pública. O governador anunciou que duas audiências públicas serão realizadas durante este período, com a presença de especialistas, que vão detalhar as fases do processo de modelagem de concessão da Cedae, desenvolvido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Divisão

A área do estado do Rio atendida pela Cedae, que compreende 64 municípios, será dividida em quatro blocos, com prazo de concessão de 35 anos. As concessões foram divididas de forma a equilibrar os custos e a arrecadação das concessionárias, com áreas já desenvolvidas, que exigem poucas obras de infraestrutura, e áreas onde haverá necessidade de mais intervenções.