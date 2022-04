Estacionamento facilitado

Matéria publicada em 29 de abril de 2022, 19:17 horas

A Câmara Municipal de Volta Redonda aprovou por unanimidade o projeto de lei de n° 056/2022, proposta pelo vereador Walmir Vitor.

A Lei dará direito de implementação de vagas preferenciais de estacionamento para a advocacia nos principais pontos de trabalho desses profissionais.

A OAB de Volta Redonda ficará responsável por regulamentar e cadastrar os veículos.

A presidente da OAB-VR, Carolina Patitucci, agradeceu ao vereador Walmir Vitor pela receptividade e por abraçar a ideia, e a todos os vereadores por se comprometerem com o exercício da cidadania.

Vistorias

Vistorias da Defesa Civil, acompanhadas pela Secretaria Executiva da Ilha Grande, descartaram eventuais riscos para estudantes e profissionais da Escola Municipal Brigadeiro Nóbrega, localizada na Vila do Abraão. Depois de ser atingida por um volume histórico de chuva no início de abril, a Ilha Grande vem recebendo atenção do poder público para se recuperar ao longo do último mês, e a preocupação com a unidade escolar foi manifestada pelos pais dos alunos.

Reunião

Nesta sexta-feira, eles se reuniram com representantes das diferentes áreas da Prefeitura envolvidas nos trabalhos para esclarecimentos de dúvidas e tomar conhecimento quanto aos resultados das análises feitas pelos técnicos.

Sem risco

Dentro do extenso mapeamento feito na Ilha Grande, os estudos indicam que a área onde está localizada a escola não apresenta riscos. Ainda assim, existem procedimentos e protocolos de segurança que devem ser ativados em situação de possibilidade de chuva intensa, e por isso, tanto a equipe da Secretaria Executiva de Defesa Civil quanto da Secretaria Executiva da Ilha Grande participaram do evento, para tranquilizar a comunidade e explicar a situação.

Avisos

– Se a chuva chegar num volume específico, as pessoas começam a receber SMSs alertando sobre a intensidade dela. Caso a situação continue, chega um ponto em que as mensagens começam a pedir que as pessoas desocupem áreas de risco. A escola, por se tratar de um local com crianças e possuir uma questão de drenagem, acaba sendo orientada também a ser desocupada, mesmo não sendo área de risco. Trata-se de uma ação preventiva, é uma precaução que vamos tomar – explica o secretário executivo da Ilha Grande, Carlos Kazuo.

Vistoria

O governador Cláudio Castro vistoriou, nesta sexta-feira (29/04), obras emergenciais que estão sendo realizadas pelo Governo do Estado em Petrópolis. As intervenções nos bairros do Centro e de Valparaíso foram iniciadas em fevereiro, após as chuvas que atingiram o município, e têm previsão de conclusão em até 180 dias.

Parceria

– O Governo do Estado, em parceria com o governo federal e a prefeitura, segue mobilizado na reconstrução de Petrópolis. Nosso objetivo é recuperar os bairros que sofreram com as chuvas, mas, acima de tudo, garantir a segurança da população – explicou o governador, que estava acompanhado de uma comitiva de autoridades municipais e estaduais.

Obras

As obras no Centro de Petrópolis incluem a recuperação do morro, a revegetação da encosta e a revitalização da rede de drenagem na região. A previsão é que, nos próximos dias, seja feita a remoção de rochas soltas, além da fixação do maciço rochoso que ficou exposto. No bairro Valparaíso, o governo realiza obras de drenagem e contenção de encostas na Avenida Portugal.

Retirados

Durante a força-tarefa de reconstrução de Petrópolis, foram disponibilizadas 254 máquinas para a retirada de mais de 100 mil toneladas de detritos. O trabalho foi feito pelas secretarias de Infraestrutura e Obras, das Cidades, do Ambiente e de Agricultura, além do Departamento de Estradas de Rodagem (DER), Iterj (Instituto de Terras e Cartografia), Cehab (Companhia Estadual de Habitação) e Cedae.