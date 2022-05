Estado convoca professores concursados

Matéria publicada em 31 de maio de 2022, 17:47 horas

O Governo do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Educação, irá convocar 600 docentes para os cargos de Professor Doc I (16 horas).

Esses profissionais foram aprovados nos concursos promovidos em 2013 e 2014.

– Mostramos, mais uma vez, que a educação é prioridade do governo. Queremos que todos os nossos jovens e adolescentes estejam cada vez mais fortalecidos no ensino com o auxílio de profissionais capacitados – disse o governador Cláudio Castro.

A Seeduc já tem realizado ações para atender as carências temporárias e pontuais da rede estadual.

Gratificação por Lotação Prioritária (GLPs) aos professores do estado para aulas extras, contratos temporários e renovação de mais de 400 contratados firmados anteriormente, foram algumas das medidas feitas.

– A convocação desses profissionais é uma grande vitória para a educação do Rio de Janeiro. A Seeduc não poupou esforços e esteve o tempo todo na busca de conseguir a autorização para o chamamento dos aprovados nos concursos de 2013 e 2014, a fim de suprir as carências reais da rede pública estadual – declarou o secretário de Estado de Educação, Alexandre Valle.

O cronograma para o processo admissional será divulgado nos próximos dias.

Restaurante

A Prefeitura de Barra Mansa acompanha o andamento das obras do Restaurante Popular Irmã Ruth. Através do Governo do Estado foram viabilizados R$ 4,5 milhões para os serviços de readequação e modernização para a abertura ao público. A unidade deve voltar a funcionar em agosto, na Avenida Domingos Mariano, n° 452, no Centro.

Importância

O secretário de Assistência Social e Direitos Humanos, J. Chagas, destaca a importância do restaurante. “Estamos em um momento muito complicado, quando muitas pessoas passam por necessidades diversas e precisam de assistência. Estas articulações e conquistas são de extrema importância para quem mais precisa. O restaurante sempre foi um sonho para mim”.

Retomada

A unidade está fechada desde 2005 por conta da crise no governo estadual. A expectativa é que cerca de 1.400 refeições e 500 cafés da manhã sejam disponibilizados de segunda à sexta-feira à população.

O programa

Os Restaurantes Populares foram criados por meio do Projeto de Lei nº 4.737-A, em 2004, e visam principalmente ampliar a oferta de refeições nutricionalmente adequadas, a preços acessíveis, à população de baixa renda, vulnerabilizados socialmente e em situação de insegurança alimentar e nutricional. Eles são direcionados a municípios com mais de 100 mil habitantes e abertos ao público em geral.

Santa Casa

Uma das instituições de Saúde mais importantes de Resende, a Santa Casa de Misericórdia pode receber melhorias em seu centro cirúrgico. A medida foi solicitada à Prefeitura por meio da indicação nº3.330/2022, de autoria do vereador Henrique Lima (União Brasil).

Melhoras

O parlamentar alega que a melhoria vai trazer mais conforto e segurança para pacientes e funcionários daquele hospital filantrópico. “O intuito é investir cada vez mais na Saúde da nossa população e zelar pela qualidade dos serviços prestados aos usuários da Santa Casa”, comenta.

Histórico

A Santa Casa de Resende foi inaugurada no começo do século XIX com o propósito de cuidar das pessoas doentes que não podiam pagar por um tratamento médico. O pontapé inicial foi dado em 1829, quando o vereador padre Francisco do Carmo Fróes propôs que fosse criada uma comissão formada por outros parlamentares e por representantes da sociedade civil para a construção de um hospital de caridade em Resende.

Clínica do Coração

Em outra indicação recente voltada para a área da Saúde, o parlamentar pede a instalação de uma clínica do coração em Resende. Para ele, a medida é fundamental para oferecer um tratamento mais especializado à população. “Sabemos que as doenças do coração estão entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo, sendo que muitas dessas mortes poderiam ser evitadas ou adiadas com cuidados preventivos e medidas terapêuticas”, aponta Henrique Lima.