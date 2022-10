Estado do Rio cria mais de 220 mil empregos em 12 meses

Matéria publicada em 26 de outubro de 2022, 18:18 horas

O Estado do Rio de Janeiro manteve resultado positivo na geração de empregos em setembro, com a criação de 15.382 postos de trabalho com carteira assinada.

No acumulado dos últimos 12 meses, o saldo do estado é de 220.312 empregos criados.

Os dados são do Novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado nesta quarta-feira (26/10) pelo Ministério do Trabalho e Previdência. O resultado aponta que o Estado do Rio segue avançando na geração de empregos formais.

Políticas

– Desenvolver e executar políticas públicas eficazes, voltadas para a capacitação e inserção de jovens no mercado de trabalho, é uma das prioridades do nosso governo para que o emprego formal continue apresentando o crescimento constatado nos últimos meses. O Estado do Rio voltou a ser atraente para novos investimentos, que, sem dúvida, impulsionarão ainda mais a criação de empregos, gerando mais renda para a população fluminense – declarou o governador Cláudio Castro.

No ano

A análise do Novo Caged, feita pelo Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, identificou que nos primeiros nove meses deste ano, o estado registrou a criação de 168.345 empregos formais, número 26,1% maior que igual período de 2021.

Maiores saldos

Em setembro, o Rio de Janeiro foi o município que mais criou empregos formais (7.711), seguido de Duque de Caxias (1.056), Niterói (904), Macaé (736) e Angra dos Reis, que gerou 480 novos postos de trabalho.

Setores

Entre os setores de atividade econômica, Serviços e Construção foram os que mais impulsionaram as contratações. Juntos, foram responsáveis pela criação de 10.252 empregos. O Comércio e a Indústria também apresentaram resultados positivos e uma participação significativa na empregabilidade: criaram, respectivamente, 3.475 e 2.291 novos postos de emprego formal.

Gênero

Na análise mensal, também foi verificada a divisão por gênero, que mostrou que os homens ocuparam 60% das posições de trabalho e as mulheres, 40%. Por idade, o maior saldo de vagas ficou entre as pessoas de 18 a 24 anos e, por escolaridade, a maioria dos postos de trabalho foi ocupada por pessoas com ensino médio completo.

Palestra

Nesta quarta-feira (26), integrantes do CCI – Centro de Convivência do Idoso – participaram de uma palestra, ministrada pela enfermeira, Thaís Helena Carvalho, sobre prevenção do câncer de mama, a importância do autoexame e cuidados com o corpo, em alusão ao mês Outubro Rosa.

Realizadores

O evento, realizado pelo CCI contou com o apoio da Consultoria Especial de Projetos para Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos. Estiveram presentes o prefeito Irineu Nogueira, a Consultora Simone Barbosa, a Secretária de Mulheres Luciana e outras autoridades municipais.

Agradável

– Tivemos uma manhã muito agradável. O Outubro Rosa é o mês de conscientizar, alertar as mulheres e a sociedade sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Esperamos que os participantes tenham levado essa mensagem do quanto é importante cuidarmos do nosso corpo – relatou a Consultora Especial de Projetos para Assistência Social, Simone Barbosa.

Dengue

“Olha o vaso de planta juntando água na entrada da área. Vira, vira a garrafa. Que bela jogada!” É assim, em ritmo de narração de jogo de futebol, embarcando no clima da Copa do Mundo, que a nova campanha publicitária do Governo do Estado convoca a população fluminense a entrar em campo para combater o mosquito causador de dengue, zika e chikungunya. A campanha começa a ser veiculada em rádios e TVs, além dos canais oficiais, nesta quinta-feira (27).