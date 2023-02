Exportação em alta - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2023, 07:43 horas

As exportações do Estado do Rio de Janeiro no ano passado somaram US$ 44,3 bilhões, um aumento de 33,1% comparado com 2021.

Foi o segundo ano consecutivo de crescimento nas exportações e o melhor resultado desde 2011 (US$ 27,7 bilhões).

Os dados são do Comex Stat, sistema para consultas e extração de dados do comércio exterior brasileiro, do Ministério da Economia.

Participação

Com o resultado, a participação fluminense na pauta exportadora brasileira foi de 13,4%, levando o estado a retornar ao posto de segundo maior exportador, atrás apenas de São Paulo e à frente de Minas Gerais, Mato Grosso e Rio Grande do Sul.

Produto

– O principal produto exportado foi o petróleo, que teve um crescimento de 36,6% e movimentou US$ 34,1 bilhões no ano passado. Outro setor importante foi o siderúrgico, que apresentou um aumento de vendas de 20,6% em relação a 2021, movimentando US$ 3,3 bilhões – destaca o secretário de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinicius Farah.

Importações

De acordo com os dados do Governo Federal, o estado também registrou crescimento das importações, de US$ 25,3 bilhões, 13,2% maiores do que as registradas em 2021. Com isso, a participação do Rio nas importações nacionais foi de 9,3%, tornando o estado o terceiro maior importador do país.

Saldo

O saldo da balança comercial foi de US$ 18,9 bilhões e a corrente de comércio (soma de exportações e importações), de US$ 69,6 bilhões – um aumento de 25,1% em relação a 2021.

Posse

Cleber Antônio da Silva, o Chapinha, vai tomar posse na próxima terça-feira (07), em sessão solene realizada às 9h, no Plenário Presidente Benedito Adelino. Ele é suplente e assume a vaga de vereador em virtude da morte de Henrique Obina, ocorrido no último dia 27 de janeiro.

Aeroportos sem máscara

Tramita na Câmara dos Deputados um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que anula a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) de 22 de novembro de 2022, que voltou a tornar obrigatório o uso de máscaras de proteção individual em aeroportos e aeronaves do País. O texto está sendo analisado pela Câmara dos Deputados.

Em vigor

O uso obrigatório de máscaras esteve em vigor de 2020 até 17 agosto de 2022, quando a agência passou a apenas recomendar o uso dos equipamentos. A mudança levou em conta o cenário da pandemia à época, como o aumento da cobertura vacinal da população e a redução no número de casos de Covid-19 no Brasil.

Escalada

No fim de 2022, entretanto, com uma nova escalada no número de casos da doença, a Anvisa decidiu tornar novamente obrigatório o uso de máscaras em aeroportos e aeronaves, visando principalmente combater as novas subvariantes da variante Ômicron, mais transmissíveis.

Justifica

Autores do projeto, os deputados Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PLSP), Bia Kicis (PL-DF), Carlos Jordy (PL-RJ) e Dr. Luiz Ovando (PPMS) argumentam que a decisão da agência contraria o voto do relator da resolução na Anvisa, Daniel Pereira, o único que votou contra a obrigatoriedade das máscaras.

Cenário

Pereira assumiu o cargo de diretor na entidade após atuar como secretário-executivo no Ministério da Saúde, uma espécie de número 2 do ex-ministro Marcelo Queiroga. Para ele, apesar do aumento do número de casos naquela época, o País apresentava um cenário epidemiológico diferente, que desobrigaria o uso dos equipamentos de proteção individual.

Tramitação

O projeto será analisado, em caráter conclusivo, pelas comissões de Seguridade Social e Família; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Caso seja aprovado, entra em vigor. A informação é da Agência Câmara de Notícias.