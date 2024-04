Faria em Copa

Após ter sua filiação confirmada no PL, o vice-Prefeito de Volta Redonda, Sebastião Faria, foi ao ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em Copacabana, no último domingo (21).

Figurinhas carimbadas nos atos bolsonaristas, Faria e sua esposa Nadeia ficaram no meio do povo, junto com amigos de Volta Redonda e do Rio de Janeiro.

Outros políticos da região também marcaram presença. O secretário de Ordem Pública de Barra Mansa, Daniel Abreu, Capitão Abreu, estava com a esposa e filha.

Repasse

O Governo do Estado repassou nesta semana R$ 631 milhões para os 92 municípios fluminenses. O depósito feito pela Secretaria de Fazenda refere-se ao montante arrecadado no período de 08 a 12 de abril. Os valores correspondem à distribuição de parte da arrecadação dos tributos IPI, ICMS e IPVA às administrações municipais.

O total depositado no mês de abril foi de R$ 899 milhões. Desde o início deste ano, ao adicionar as cotas-parte e os repasses relacionados às transferências federais e à receita diretamente arrecadada pelo Estado, os municípios receberam um total acumulado de R$ 6 bilhões.

Antecedentes criminais

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados promove audiência pública no próximo dia 7 de maio a possibilidade de cobrar certidão negativa de antecedentes criminais para cuidador de pessoas idosas. O debate está marcado para as 10 horas, no plenário 12.

O deputado Pinheirinho (PP-MG), que solicitou a audiência, destaca que o cuidador assume responsabilidades importantes em relação à saúde, ao bem-estar e, acima de tudo, à vida de alguém.

Drogas leves

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, afirmou nesta segunda-feira (22) em palestra na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), que no mundo democrático existem duas posturas possíveis para a questão das drogas ilícitas: uma, a da repressão, e outra, que vem ganhando corpo em todo o mundo, que é a da legalização das drogas mais leves. Segundo ele, a segunda acontece pela constatação de que a guerra contra as drogas fracassou e o modelo repressivo não conseguiu diminuir o poder do tráfico nem o consumo.

Polarização nas eleições municipais

Uma pesquisa recém divulgada pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica) dá mostras de que as eleições municipais deste ano podem não ser tão polarizadas quanto se pensava. Mais: a terceira via (ou centro, como queiram), com seus azarões, pode acabar tendo uma boa chance de brilhar junto ao eleitorado.

Voto

De acordo com a pesquisa, que ouviu 2 mil pessoas em 130 municípios de todas as regiões do país, se o voto não fosse obrigatório, 51% não votariam para prefeito; 48% votariam e 1% não responderam ou não souberam responder. Questionados sobre a polarização entre Direita e Esquerda, tendo como representantes Bolsonaro e Lula, 32% já veem polarização política em suas cidades; 35% acreditam que poderá acontecer; 22% apostam que não acontecerá e 11% não souberam ou não quiseram responder.

Lula x Bolsonaro

Outro dado que chama a atenção e deveria ser levado em consideração pelos pré-candidatos: 47% dos entrevistados disseram que não votariam em candidatos ligados a Lula ou a Bolsonaro. Apenas 27% confirmaram que votariam em um candidato ligado a Lula ou a seu grupo político. Em relação a candidato apoiado por Bolsonaro ou ligado a seu grupo político, 20% disseram que confirmariam seu voto. Sete porcento não souberam ou não quiseram responder.

Sintomático

A participação de políticos da região no ato pró-Bolsonaro convocado pelo ex-presidente neste domingo (21), em Copacabana, é uma mostra disso. Junto a seu eleitorado fiel, os pré-candidatos foram elogiados pela atitude. Fora da ‘bolha’, porém, a situação foi bem diferente. O tempo dirá. As urnas, também.

Código Civil

Uma comissão de juristas entregou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), uma sugestão de projeto de lei para atualizar todo o Código Civil brasileiro. O trabalho será extenso e deve ser criada uma comissão especial somente para tratar do tema. A dificuldade de análise se dá pela variedade de temas tratados no Código Civil, que vai desde o conceito de família e casamento na sociedade brasileira até direitos de personalidade, de empresas, de posse e de sucessão.

Streaming mais caro

A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto de lei que cria um imposto sobre os serviços de streaming. A ideia é que o imposto, recolhido para a Contribuição para o Desenvolvimento da Indústria Cinematográfica Nacional (Condecine), banque obras nacionais. Trocando em miúdos: vai pesar no bolso do consumidor. O PL segue para a Câmara dos Deputados.