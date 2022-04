Matéria publicada em 19 de abril de 2022, 20:05 horas

A grande maioria das prefeituras da região encerra o expediente nesta quarta (20) e só retoma na segunda (25).

***

No dia 21 é o feriado de Tiradentes, e no dia 23, o de São Jorge, que é estadual.

***

O dia 22, espremido entre as duas datas, foi devidamente declarado ponto facultativo.

***

Detalhe: dia 22 de abril não é feriado também só pra não aumentar a lista.

***

Nessa data, em 1500, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil.

Concessão

Maior projeto socioambiental da América Latina, a concessão de serviços de saneamento é um dos destaques do Fórum de Integração Brasil-Europa, em Lisboa. Todo o processo, com os desafios para o Governo do Rio de Janeiro e as conquistas para a população fluminense, foi apresentado pelo governador Cláudio Castro, nesta terça-feira (19/04), durante a mesa redonda “Saneamento e Economia Circular”.

Leilões

Durante os leilões dos serviços, foram arrecadados cerca de R$ 25 bilhões em outorgas. Além disso, há mais de R$ 80 bilhões de investimentos em operação e manutenção, e R$ 32 bilhões de recursos obrigatórios. Com a conclusão da concessão, o Estado garantiu a universalização dos serviços de distribuição de água e esgotamento sanitário em 47 municípios pelos próximos 35 anos.

Marco

– A concessão marcou um novo momento do Rio de Janeiro, que passa por uma reconstrução total. É um orgulho para o Estado, e temos apresentado seus resultados em diversos países, como México, Espanha e Estados Unidos. Foi um processo com total transparência e que cumpriu as metas do Marco Regulatório do Saneamento. Hoje, a concessão já gera desenvolvimento para o Estado do Rio de Janeiro – ressaltou o governador.

Destaca

Na mesa, Castro também destacou que os contratos com as concessionárias Iguá, Águas do Rio e Rio+Saneamento ainda destinam cerca de R$ 6 bilhões para a recuperação do meio ambiente. São R$ 2,5 bilhões na Bacia do Rio Guandu, R$ 2,6 bilhões para a despoluição da Baía de Guanabara e R$ 250 milhões para a revitalização do Complexo Lagunar da Barra da Tijuca.

Investimentos na Cedae

Segundo o presidente da Cedae, Leonardo Soares, que também participou do grupo de discussão, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos está se aperfeiçoando para garantir a segurança hídrica com cada vez mais excelência. Entre os projetos está a construção da maior Estação de Tratamento de Água (ETA) contínuo do mundo, o Novo Guandu, na Baixada Fluminense. A ETA vai produzir mais de 12 mil litros de água por segundo.

Participantes da mesa

A mesa redonda “Saneamento e Economia Circular” foi moderada pelo governador do Conselho Mundial de Água, Adriano Candido Stringhini. O encontro contou com a participação também do superintendente do BNDES, Daniel Ken Oliveira Watanabe, do presidente da Aegea, Fábio Galindo, do professor de Direito da FGV-RJ, Gustavo Schmidt, do ex-ministro da Educação de Portugal, Luiz Veiga da Cunha, e do mestre em Direito, Paulo Lopes Marcelo.

Audiência

A Comissão de Segurança e Assuntos de Polícia, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), promoveu audiência pública nesta terça-feira (19/04) para debater a criação de uma área de segurança máxima em torno do Complexo Penitenciário de Japeri, na Baixada Fluminense. Representantes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap), da Polícia Militar do Estado (PMERJ), do Sindicato dos Policiais Penais (SindSistema) e da Prefeitura de Japeri concordaram com os benefícios que o projeto vai trazer, não somente para a segurança dos policiais penais que atuam na região, como para familiares dos mais de seis mil detentos que se encontram nas três unidades prisionais do município.

Proposta

A proposta de criação de um cinturão de segurança no local onde estão instaladas três unidades prisionais – Penitenciária Milton Dias Moreira, o Presídio João Carlos da Silva e a Cadeia Pública Cotrim Neto – é prevista no Projeto de Lei nº 4343/2021, de autoria do presidente da Casa, deputado André Ceciliano (PT), e do deputado Giovani Ratinho (SDD). “Esta audiência foi solicitada pelo presidente Ceciliano e chegamos à conclusão de que o projeto é bom para todos os agentes envolvidos e que, uma vez efetivado, poderá ser levado a outras penitenciárias do estado”, disse o vice-presidente da Comissão, deputado Coronel Salema (PL), que conduziu a audiência.

O que diz o projeto

O Projeto de Lei nº 4343/2021, aprovado em outubro de 2021 na Alerj, delimita e transforma o complexo penitenciário de Japeri, no bairro Jardim Belo Horizonte, distrito de Engenheiro Pedreira, em uma área que, “por sua natureza e definição, não pode prescindir de um maior controle do Estado na implementação de medidas necessárias à preservação da ordem pública”.