Ferroada no bolso

O trabalhador que não ficar esperto pode perder alguns reais a partir do ano que vem.

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou, nesta sexta-feira (1º), maioria de votos para validar a legalidade da contribuição assistencial para custear o funcionamento de sindicatos.

Mas agora o trabalhador deverá ter o direito de se recusar a contribuir.

Diferença

A contribuição assistencial não se confunde com a contribuição sindical, mais conhecida como imposto sindical, que foi extinto com a reforma trabalhista de 2017 e não está sendo analisado pelos ministros neste julgamento. O caso específico julgado pela Corte trata da possibilidade de cobrança nos casos de trabalhadores não filiados aos sindicatos e de forma obrigatória por meio de acordo e convenção coletiva de trabalho.

Histórico

O julgamento foi iniciado em 2020 e, após diversos pedidos de vista, foi retomado nesta sexta-feira. Até o momento, seis ministros seguem voto proferido pelo relator, ministro Gilmar Mendes, em 2020. Para o ministro, a cobrança é constitucional e uma tese deve ser definida para balizar o julgamento da questão pelo Judiciário de todo o país. “É constitucional a instituição, por acordo ou convenção coletivos, de contribuições assistenciais a serem impostas a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados, desde que assegurado o direito de oposição”, defende o ministro.

Recurso

O caso voltou à tona em função de um recurso apresentado pelos sindicatos envolvidos no julgamento. Na votação, Mendes mudou seu entendimento em relação ao julgamento da questão em 2017, quando o Supremo entendeu que a cobrança da contribuição assistencial era inconstitucional.

Enfraqueceu

No entendimento de Mendes, a falta da cobrança enfraquece o sistema sindical. “A mudança de tais premissas e a realidade fática constatada a partir de tais alterações normativas acabam por demonstrar a necessidade de evolução do entendimento anteriormente firmado por esta Corte sobre a matéria, de forma a alinhá-lo com os ditames da Constituição Federal”, afirmou o ministro.

Prazo

O julgamento ocorre no plenário virtual, modalidade na qual os ministros inserem os votos no sistema eletrônico do STF e não há deliberação presencial. O julgamento ficará aberto até 11 de setembro.

Balanço ambiental

A Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Barra Mansa tem realizado ações que impactam positivamente a população e o meio ambiente. O secretário da pasta, Vinicius Azevedo, que completa quatro anos no cargo nesta sexta-feira, dia 1º, fez um balanço dos trabalhos realizados neste período.

Conservação

Atualmente o município conta com nove unidades de conservação e caminha para a criação da décima. Além disso, foi desenvolvido o projeto de reflorestamento ‘Barra Mansa Mais Verde’, que já doou e fez o plantio de mais de 20 mil mudas do bioma Mata Atlântica.

Importância

“Intensificamos as doações e o plantio com o objetivo de conscientizar sobre a importância da preservação ambiental, incentivando a criação de áreas verdes com atitudes que contribuem para a sustentabilidade da cidade”, argumentou Vinicius.

Entre as mudanças previstas na primeira LOA do atual governo, estão o aumento do salário mínimo, que deve passar para R$1.421,00 em 2024. A LOA ainda prevê um orçamento maior para as áreas de transporte, saúde, e educação. Mas cortou gastos com Turismo e Cultura. Benefícios sociais como o Bolsa Família não terão reajuste previsto. Economistas avaliam como “otimista demais” a meta de chegar ao fim de 2024 com déficit zero.

Motos

Proprietários de motocicletas com microcâmeras podem ter desconto de 25% no valor do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). O objetivo é que as imagens possam auxiliar as investigações das forças de segurança em ocorrências em vias públicas. É o que autoriza o Projeto de Lei 4.865/21, do deputado Brazão (União), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em segunda discussão, nesta quinta-feira (31/08). A medida será encaminhada para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

Condições

O desconto só valerá se as microcâmeras estiverem registradas no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). O equipamento deverá ser instalado no capacete do condutor. As imagens e vídeos armazenados serão entregues aos órgãos competentes, sempre que houver ocorrência criminal a ser investigada. O condutor beneficiado por este desconto poderá ser multado, na forma da regulamentação, se não estiver usando o equipamento de gravação.