Fim de prazo

Na próxima quinta-feira (08), às 23h59m, encerram-se as inscrições para o XXXVII Concurso Público para ingresso na classe inicial da carreira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ).

***

Atualmente, há 60 vagas a serem preenchidas na carreira, sendo que 15 delas de provimento imediato, para o cargo de promotor de Justiça substituto.

***

O concurso, nesta fase inicial, é executado pela Fundação para o Vestibular da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (VUNESP).

***

A prova preambular, composta por questões objetivas de múltipla escolha, está marcada para o domingo ( 10) e os candidatos terão cinco horas para responder as 100 questões.

Isenção

A Medida Provisória (MP) 1206/24 altera a tabela progressiva mensal do Imposto de Renda (IR) para garantir a isenção para quem ganha até dois salários mínimos (atualmente, R$ 2.824). O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União de terça-feira (6).

Corrige

A MP corrige a primeira faixa da tabela para elevar o limite de aplicação da alíquota zero, que passará de R$ 2.112,00 para R$ 2.259,20.

Desconto

Segundo o Ministério da Fazenda, quem recebe até R$ 2.824 será beneficiado com a isenção porque há um desconto simplificado opcional, de R$ 564,80. Com esse desconto, a base de cálculo mensal cai para R$ 2.259,20, cuja alíquota é zero. Fonte: Agência Câmara de Notícias

Benefícios

A Lei 7.821/17, que autoriza o Executivo a implantar uma carteira de identidade diferenciada para as pessoas com deficiência acompanhada de crachá descritivo com informações sobre a saúde do cidadão, poderá ser complementada. O objetivo é gerar celeridade na aquisição de benefícios para esta parcela da população. É o que prevê o Projeto de Lei 739/23, de autoria do deputado Júlio Rocha (Agir), que entrou na pauta da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) para ser votado em segunda discussão, nesta quarta-feira (7).

Convênio

De acordo com a nova proposta, o Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro (Detran-RJ) deverá celebrar convênio para permitir consulta ao laudo médico da pessoa com deficiência para fins de emissão de vale social. Para isso, o projeto também determina que o laudo médico exigido para a emissão da carteira de identidade diferenciada e do crachá descritivo deverá ser arquivado junto ao processo de identificação da pessoa.

Telhados verdes

Outro projeto programado para ser votado nesta quarta (7) é o do deputado Carlos Minc (PSB), que institui um programa de incentivo à instalação de telhados verdes em prédios públicos e privados.

Justifica

“O encolhimento das áreas verdes das cidades e o crescimento das áreas impermeabilizadas têm contribuído negativamente para o clima e o bem-estar local, afetando diretamente a biodiversidade e a qualidade de vida das pessoas. Os telhados verdes reduzem a temperatura criando microclimas localizados”, explicou o autor.

Financiamento

O projeto prevê a criação de linhas especiais de financiamento, políticas tributárias, certificações ambientais, prêmios, parcerias público-privadas, dentre outros. O texto também prevê que o Estado criará políticas públicas que incentivem a instalação e uso dos telhados verdes como infraestrutura complementar e alternativa para que as construções convencionais, asfalto e concreto, tornem-se menos agressivas ao Meio Ambiente, proporcionando serviços ecossistêmicos e o aumento da qualidade de vida nas cidades. A proposta altera a Lei 6.349/12, que autoriza o Poder Executivo a prever a construção dos chamados “Telhados Verdes” nos prédios públicos de autarquias e fundações projetados a partir da criação da lei.

Jornada extraordinária

Um projeto de lei que tramita na Câmara dos Deputados cria jornada extraordinária de trabalho e a respectiva diária especial para guardas municipais, cabendo aos municípios estabelecer valores e cargas horárias por lei própria. O projeto acrescenta a medida ao Estatuto Geral das Guardas Municipais. Apresentada pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSDB-SP), a proposta tramita na Câmara dos Deputados.

Diárias

Segundo o texto, a diária terá natureza indenizatória e não será incorporada aos vencimentos, não podendo incidir sobre ela descontos previdenciários, de assistência médica ou de natureza tributária. As diárias poderão ser financiadas com recursos repassados pela União e pelos estados. De forma inédita, o projeto também permite que empresas e entidades privadas sem fins lucrativos firmem contratos com os municípios, para oferecer suporte financeiro, material e operacional para as jornadas extraordinárias de trabalho.

Participação facultativa

Ainda segundo o projeto, a jornada extraordinária de trabalho poderá ser cumprida fora do horário de expediente normal. A participação será facultativa, vedada a convocação durante os afastamentos, como férias, salvo quando em licença-prêmio. Os participantes da jornada extraordinária desempenharão as atividades-fim da guarda municipal, como proteção do patrimônio público municipal, patrulhamento de vias e fiscalização do trânsito. Fonte: Agência Câmara de Notícias