Matéria publicada em 27 de maio de 2021, 19:39 horas

A solenidade de entrega das chaves para as famílias que foram desalojadas para a obra do Pátio de Manobras, em Barra Mansa, teve fala sobre futebol também.

O ex-deputado federal Deley de Oliveira não deixou por menos ao finalizar seu discurso e aproveitou para “cutucar” o prefeito Rodrigo Drable, flamenguista de carteirinha.

Falou sobre Fred e Gabigol, puxando claro a sardinha para o Fluminense, time onde Deley foi craque.

Aliás, Deley iniciou a luta para obter emendas destinadas ao Pátio de Manobras logo que o prefeito foi eleito, ainda no primeiro mandato.

-E uma grande honra ver que esse projeto, um antigo sonho dos moradores de Barra Mansa, está finalmente saindo do papel – disse Deley.

Ressonância

A Santa Casa de Misericórdia de Resende pode vir a receber um equipamento de alta complexidade e fundamental para a saúde do município: o de ressonância magnética. A solicitação foi apresentada pelo vereador Edson Peroba (Cidadania), através de indicação já aprovada pela Câmara. A mensagem segue agora para a Prefeitura, para ser submetida a estudo de viabilidade. “Este aparelho é necessário em Resende, devido à forte demanda, o que tem acarretado uma grande fila de espera”, salientou o vereador.

Contra as drogas

Na tarde da quarta-feira (26), a vice-prefeita de Barra Mansa, Fátima Lima, se reuniu com o subsecretário estadual de Prevenção à Dependência Química, Ernande Abreu, para debater ações de prevenção ao uso de drogas na região. O encontro foi promovido pela Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (Compod) e o intuito é criar um grupo de trabalho com outros municípios para que se faça um trabalho efetivo em conjunto, como a criação de redes terapêuticas de prevenção às drogas. O encontro foi realizado em alusão a Semana Municipal de Prevenção às Drogas.

Presenças

Participaram da reunião o secretário de Assistência Social, J Chagas, o coordenador da Coordenadoria Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (Compod) em Barra Mansa, César Thome, e representantes dos municípios de Volta Redonda, Quatis, Barra do Piraí, Resende e Pinheiral.

Aproximação

Segundo a vice-prefeita Fátima Lima, o encontro propôs aproximar o Estado aos municípios da região. “ Nós falamos em prevenção às drogas não só de uma cidade, mas uma que abranja todas as cidades, uma vez que o usuário transita por vários municípios. É importante nós termos a presença do Estado aqui para que possamos fazer um trabalho conjunto entre os municípios”.

Ações conjuntas

Fátima também falou sobre as ações conjuntas dos municípios. “Nós estamos saindo daqui com propostas e estamos trabalhando para fazer essas ações conjuntas, visando a prevenção de drogas e também colocando o usuário em uma comunidade terapêutica, que tem um papel fundamental nesse trabalho, e assim o reinserir na sociedade”.

Resultado

O subsecretário estadual de Prevenção à Dependência Química, Ernande Abreu, aprovou o resultado da reunião. “Foi tudo bem produtivo, tenho certeza que será a primeira de várias outras que ocorrerão. Espero ter conseguido passar a mensagem da importância de um trabalho conjunto do município, tendo em vista que o tema exige um tratamento diferenciado, que precisa de atenção do setor público e a Subsecretaria de Estado de Prevenção à Dependência Química estará ao lado dos municípios que queiram desenvolver uma política sobre drogas, seguindo as normas da legislação federal”.

Compod

De acordo com o coordenador do Compod, César Thomé, os municípios precisam se unir pela causa. “Nossa proposta a longo prazo é termos uma comunidade terapêutica que possa atender todos os municípios, com o apoio do Governo do Estado e do Governo Federal. É um projeto embrionário, mas que vamos levar adiante”.