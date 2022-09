‘Folha de São Paulo’ cita Hermiton Moura

Matéria publicada em 1 de setembro de 2022, 18:49 horas

A “Folha de São Paulo” acabou citando, num contexto favorável, o empresário Hermiton MOura, candidato a deputado federal pelo PL.

***

Hermiton, que adotou “Hermiton Vem Pra Direita” como nome de urna, foi mencionado entre candidatos que registraram nomes incomuns e tiveram os registros aceitos.

***

Explica-se: “Vem Pra Direita” é nome do movimento que Hermiton coordena na região.

***

O nome do movimento acabou se incorporando à forma como o candidato é conhecido.

***

“Hermiton (do) Vem Pra Direita” é mais reconhecido pelo eleitor do que Hemiton Moura.

Falando do PIB

De acordo com a Federração das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o PIB brasileiro avançou, com ajuste sazonal, 1,2% no segundo trimestre de 2022 em comparação com o trimestre anterior, de acordo com dados divulgados nesta quinta-feira, dia 1º, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A federação avaliou que “o resultado superou as expectativas do mercado e é o quarto positivo nessa métrica. Entre os setores econômicos, a Indústria apresentou a maior taxa de crescimento (2,2%), com avanço da produção em todos os segmentos. Cabe ainda destacar o papel fundamental de Serviços, com alta de 1,3%, para o resultado do trimestre. Para a Firjan, a normalização das atividades presenciais e as políticas de maior distribuição de renda têm representado um estímulo à retomada do setor”.

Destaque

A federação destaca ainda que os resultados positivos da atividade econômica no primeiro semestre superaram as expectativas e reverberam no mercado de trabalho – a taxa de desemprego no Brasil já está no menor nível desde 2015. No entanto, ressalta que o momento ainda é bastante desafiador no Brasil e no mundo. “O segundo semestre ainda é de grande incerteza, que se agrava com a desaceleração da economia mundial. Além disso, o setor produtivo brasileiro ainda convive com o desarranjo das cadeias de insumo, resultando em escassez de matéria-prima e alto custo de produção. Somam-se a esse cenário os riscos atrelados às contas públicas e a alta taxa de juros”, explica o gerente de Estudos Econômicos da Firjan, Jonathas Goulart.

Crescimento sustentável

A Firjan reforça que o crescimento sustentável da atividade econômica brasileira ainda depende de reformas estruturais. Para a federação, o ano de 2023 representa uma nova oportunidade para que os governos concretizem a agenda necessária para solucionar os gargalos estruturais que impedem o avanço consistente da economia. Considera que, diante de tantas mudanças sociais e econômicas observadas em escala global, é primordial que o Brasil avance nas reformas e em ações que permitam o estabelecimento de uma rota de crescimento sustentado. “O país precisa com urgência de um ambiente de negócios favorável, infraestrutura de qualidade, capital humano competitivo e um Estado eficiente”, diz Jonathas Goulart.

Sinal no túnel

Se depender da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), não vai mais ser preciso avisar o interlocutor ao celular, quando se estiver por entrar numa passagem subterrânea. Os deputados estaduais aprovaram, em segunda discussão, nesta quinta-feira (01/09), o Projeto de Lei 14/2019, de autoria do deputado Márcio Canella (União), que determina que as empresas de telefonia assegurem ao consumidor acesso a dados para ligações telefônicas ou uso da internet nas passagens subterrâneas de trânsito, especialmente nos transportes rodoviário, ferroviário e metroviário. O texto segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-lo ou vetá-lo.

Obrigação

De acordo com a medida, as concessionárias de telefonia móvel devem instalar repetidores de sinais nas passagens subterrâneas ou equipamentos equivalentes nas composições de trem e metrô. As empresas terão o prazo de 12 meses para se adaptarem. A norma determina, ainda, que todo o custo para a instalação dos aparelhos deve ser pago pelas concessionárias, sem nenhuma cobrança ao consumidor.

Justifica

“Precisamos possibilitar a comunicação, principalmente em casos de emergência. É essencial que as operadoras prestem um serviço de qualidade aos seus usuários, independente da situação em que se encontrem”, explicou o parlamentar.

Produções culturais

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em discussão única, nesta quinta-feira (01/09), o Projeto de Lei 6.341/22, de autoria dos deputados Eliomar Coelho (PSB) e André Ceciliano (PT), que estipula regras para o pagamento e recebimento de verbas de editais de produções culturais. A norma segue para o governador Cláudio Castro, que tem até 15 dias úteis para sancioná-la ou vetá-la.

Sem banco exclusivo

De acordo com a proposta, ao elaborar editais, o Poder Executivo não poderá condicionar o recebimento dos valores pelos vencedores à abertura de conta, exclusivamente, em uma única instituição bancária. Além disso, o pagamento poderá ser realizado em conta bancária de exclusiva titularidade do vencedor, em instituição a ser escolhida e comunicada pelo próprio, incluída a possibilidade de bancos digitais e recebimento por PIX – a chave utilizada deverá ser CNPJ ou CPF.

Conta

Caso o vencedor do edital decida abrir conta bancária em uma instituição conveniada com o Poder Executivo, a conta deverá ser aberta no prazo máximo de três dias úteis a partir da solicitação. Em caso de descumprimento, a instituição estará sujeita à multa no valor de R$1.000,00 UFIR’s por dia – aproximadamente R$4.090,00, cujo valor será revertido ao Fundo Estadual de Cultura (FEC).