Matéria publicada em 21 de outubro de 2022, 18:18 horas

A ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) promoveu, na noite desta quinta-feira (20), mais uma edição do projeto Encontro de Mulheres.

O evento, que é gratuito e desta vez foi realizado à noite, reuniu mais de 100 mulheres que foram assistir a palestra “Fotografia para Empreendedoras – Aprenda a fotografar com seu celular e potencialize suas vendas”, ministrada pela fotógrafa de Barra Mansa, Larissa Souza.

A abertura foi feita pela ex-presidente da Casa e idealizadora do projeto, Denyse Singulani, seguida da apresentação de uma dinâmica com reflexão, feita pela psicóloga Rute Pereira.

– Fico muito feliz em ver nossa casa cheia assim. Cada vez mais está crescendo o número de participantes desse evento, que é feito por mulheres, para outras mulheres. Há um grande interesse em participar, em buscar alavancar seus negócios, o que mostra a força e o potencial feminino no mercado de trabalho, no empreendedorismo – destacou Denyse.

Palestra

Na palestra, a fotógrafa Larissa Souza falou sobre algumas regras básicas de fotografia, referentes à iluminação, enquadramento, composição, além de dar dicas práticas sobre o uso do celular para fazer fotos de produtos e pessoas.

Técnicas

– Com as técnicas certas, é possível conseguir um bom resultado para vender seus produtos usando o próprio celular. A ideia é usar recursos acessíveis para gerar o desejo de compras, então vamos trabalhar desde o bom gosto na hora de escolher um local até a melhor luz e posicionamento – explicou.

Conteúdo

Segundo ela, o conteúdo foi preparado para abranger um público alvo bastante variado. “Mulheres empreendedoras, donas de lojas de roupas, de produtos em geral, que prestam serviços de beleza, enfim, todas vieram aprender a melhor forma de gerar desejo de compra através da fotografia”, afirmou ela, ressaltando que, nos dias de hoje, é muito difícil quem não trabalhe com a venda online, onde aplicar as técnicas apresentadas é muito importante.

Imagem

“Com o mundo digital, difícil hoje quem não venda pela internet, se não faz, está perdendo tempo. E a imagem, a fotografia bem feita, é um fator muito importante para incentivar o desejo de compra”, destacou Larissa.

Audiência pública

A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), em parceria com a Frente Parlamentar em Defesa da Vida dos Agentes da Área de Segurança Pública, promove nesta segunda-feira (24/10), às 10 horas, audiência pública conjunta para debater temas relacionados à pauta de solicitações dos agentes das forças de segurança. São esperados 180 convidados para a reunião, que acontece no plenário do Edifício Lúcio Costa (Alerjão), na Rua da Ajuda 5 – subsolo – Centro – Rio de Janeiro. A audiência será transmitida, ao vivo, pela TV Alerj.

Temas

Estarão em pauta temas relevantes para as categorias da Segurança Pública, como os agentes excluídos das forças de segurança; a Gratificação de Risco de Atividade Militar (GRAM), com possibilidade de escolha para veteranos e pensionistas da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros; revisão dos casos de PMs reformados por cotas com mudança de CID; escala da PMERJ; prisão administrativa; aumento dos valores do Regime Adicional de Serviço (RAS) e do auxílio-transporte.

Homenagem

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), deputado André Ceciliano (PT), recebeu, nesta sexta-feira (21/10), a Ordem do Mérito Aeronáutico – maior comenda da Força Aérea Brasileira (FAB), concedida a militares e personalidades civis que tenham prestado notáveis serviços ao país e à Aeronáutica. A cerimônia foi realizada na Base Aérea do Galeão, na Zona Norte do Rio.

Apresentação

O encontro teve a apresentação da Banda de Música da Base Aérea do Galeão (BAGL) e a exibição de um vídeo em homenagem ao Dia do Aviador e ao Dia da Força Aérea Brasileira, ambos comemorados no dia 23 de outubro.