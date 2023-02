Frente parlamentar nuclear - Diário do Vale

Matéria publicada em 10 de fevereiro de 2023, 07:56 horas

O deputado federal Julio Lopes (PP-RJ) lançou oficialmente a Frente Parlamentar Mista de Tecnologia e Atividades Nucleares.

***

A iniciativa visa o desenvolvimento da aplicação das atividades nucleares no Brasil e o fortalecimento do ambiente de negócios e das condições de competitividade do setor.

***

Em entrevista ao site Petronotícias, Lopes disse que já fez uma indicação parlamentar sugerindo a adoção de medidas para incentivar o desenvolvimento de atividades nucleares no país.

***

Além disso, o deputado destacou ainda o potencial de adoção dos modelos de pequenos reatores modulares (SMR, na sigla em inglês) no país e defendeu a construção da quarta usina nuclear brasileira no Rio de Janeiro (Angra 4).

No meio do caminho

Além de contar com seu porto marítimo, Angra dos Reis também deverá ter um porto seco, que vai permitir o escoamento do café de Minas Gerais. E, no meio do caminho entre o estado do pão de queijo e a cidade da Costa Verde, está Barra Mansa. A conexão ferroviária Barra Mansa – Angra ganha mais um argumento favorável.

Frida I

Os serviços públicos estaduais de atendimento às mulheres deverão, obrigatoriamente, utilizar o Formulário de Avaliação de Risco em Violência Doméstica e Familiar (Frida). A determinação é do Projeto de Lei 1.604/19, que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em redação final, nesta quinta-feira (09/02). A sigla não corresponde exatamente ao nome por extenso, mas deve ser uma homenagem a Frida Kahlo, pintora mexicana que é um símbolo da luta feminista.

Frida II

O Frida é um formulário de perguntas usado para avaliar o grau de risco e as condições físicas e emocionais da mulher vítima de violência. De acordo com o texto,o questionáriovai auxiliar os profissionais na identificação e classificação dos riscos de repetição e agravamento da violência, permitindo agir de forma preventiva e orientando as mulheres ao atendimento por meio da rede de serviços.

Usuários

O Frida deverá ser utilizado pelas polícias Civil e Militar, pelas unidades de saúde e pelos Centros Integrados de Atendimento à Mulher (CIAMs), além do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública.

Despesas

O projeto prevê ainda que as despesas com a medida sejam cobertas por recursos do orçamento destinados ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais, caso necessário.

Comissão

A proposta é de autoria das deputadas que integravam a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigou os casos de feminicídio no estado. A CPI foi presidida pela deputada Martha Rocha (PDT) e encerrou os trabalhos em novembro de 2019. Também integraram o colegiado as deputadas Zeidan (PT), que foi a relatora da comissão; Dani Monteiro (PSol), Renata Souza (PSol), Tia Ju (REP) e os ex-deputados Chicão Bulhões, Enfermeira Rejane e Mônica Francisco.

Microcefalia I

Hospitais e postos de saúde do Estado do Rio deverão divulgar as informações da Lei Federal 13.301/16, que assegura tratamento às crianças com microcefalia e benefícios às mães desses bebês. É o que determina o Projeto de Lei 2.013/16, da deputada Tia Ju (REP), que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) vota, em primeira discussão, nesta quinta-feira (09/02). Por já ter recebido emendas parlamentares, o texto poderá ser alterado durante a votação.

Tratamento

As informações deverão ser afixadas nos hospitais e divulgadas nos sites das unidades de saúde. A lei federal determina tratamento contínuo às crianças com microcefalia por três anos, além de fixar a licença-maternidade para as mães desses bebês em 180 dias. “A norma federal precisa ser divulgada por ser de grande alcance e contribuir para que a mãe possa prestar mais cuidados ao filho portador de microcefalia”, justificou Tia Ju.